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Guerra no Oriente Médio

Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Segue abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio

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Últimos acontecimentos da guerra no Oriente MédioÚltimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio - Foto: AFP/Tickers

- Várias explosões em Erbil -
Ao menos quatro fortes explosões foram registradas em Erbil, capital do Curdistão autônomo no norte do Iraque, segundo jornalistas da AFP, depois de que grupos armados pró-Irã executaram ataques com drones contra militares e interesses americanos nos últimos dias.

- Ataques israelenses em Beirute e Tiro -
O Exército israelense efetuou ataques contra o densamente povoado centro de Beirute, o que provocou pelo menos seis mortes, segundo as autoridades.

Também atacou o leste e o sul do Líbano, onde uma ordem de evacuação provocou pânico na região de Tiro, um porto declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.


- Irã executa suposto espião de Israel -
As autoridades iranianas executaram um homem condenado por espionar para Israel, a primeira execução desde o início da guerra com Israel e Estados Unidos, informou o Poder Judiciário nesta quarta-feira.

"A sentença de morte de um espião do regime sionista, que fornecia imagens e informações sobre locais sensíveis do país a agentes do Mossad, foi executada nesta manhã", indicou o site Mizan, do Poder Judiciário iraniano.


- Exportações de petróleo iraquiano e queda dos preços -
O Iraque anunciou a retomada de parte de suas exportações de petróleo, 250.000 barris diários transportados por oleoduto até um porto turco, após um acordo com as autoridades do Curdistão iraquiano autônomo.

O preço do barril de Brent recuou 2,82%, a 100,5 dólares, no fechamento das Bolsas asiáticas, que tiveram uma sessão mais tranquila. A cotação do barril de West Texas Intermediate (WTI) perdeu mais de 4%, a 92 dólares.


- Irã ameaça: a guerra 'afetará a todos' -
"A onda de consequências mundiais está apenas começando e afetará a todos, sem distinção de riqueza, religião ou raça", advertiu o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.


- Exército iraniano promete vingar a morte de Larijani -
O comandante do Exército iraniano, Amir Hatami, prometeu vingar a morte, em um bombardeio israelense em Teerã, de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional.

"O sangue puro deste grande mártir (Larijani) e dos demais mártires queridos será vingado", afirmou o general Hatami em um comunicado divulgado pela agência Tasnim.

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- Projétil iraniano cai perto de base australiana nos Emirados Árabes Unidos -
Um projétil iraniano caiu perto de um quartel militar australiano nos Emirados Árabes Unidos, informou o primeiro-ministro Anthony Albanese. O ataque não deixou feridos.

- EUA bombardeiam lançadores de mísseis iranianos perto de Ormuz -
Os Estados Unidos atacaram “com sucesso” posições de mísseis antinavio iranianos perto do Estreito de Ormuz com bombas antibunker, anunciou o Comando Central dos EUA para o Oriente Médio (Centcom).

- Dois mortos perto de Tel Aviv em ataques do Irã -
Duas pessoas morreram perto de Tel Aviv, segundo os serviços de emergência, em um local onde a polícia israelense havia informado sobre a queda de fragmentos de foguetes lançados a partir do Irã.

Com as duas mortes, já são 14 os israelenses mortos na guerra no Oriente Médio.


- Novo ataque à embaixada dos EUA em Bagdá -
A embaixada dos Estados Unidos em Bagdá foi atacada com um drone, informou uma fonte da Segurança, enquanto um jornalista da AFP relatou ter ouvido uma explosão.

A fonte disse à AFP que “um drone atingiu diretamente a embaixada”, sem detalhar se houve danos.

- Arábia Saudita intercepta drones, Kuwait relata ataque com foguetes -
A Arábia Saudita interceptou seis drones, enquanto a defesa aérea do Kuwait respondeu a um ataque com foguetes e drones contra seu território, informaram autoridades dos dois países.


- Israel adverte que vai 'neutralizar' Khamenei -
O Exército israelense afirmou que está decidido a "localizar, encontrar e neutralizar" o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, que não apareceu em público desde sua nomeação há mais de uma semana, depois que seu pai morreu em um ataque de Israel e dos Estados Unidos no início da guerra.

"Não se ouve, nem se vê Mojtaba Khamenei (...), mas posso dizer uma coisa: continuaremos perseguindo qualquer pessoa que represente uma ameaça para Israel", declarou o porta-voz militar Effie Defrin.

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