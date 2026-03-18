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guerra Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou que interceptou quatro mísseis balísticos direcionados à capital

Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Quatro feridos na Arábia Saudita -

Quatro pessoas ficaram feridas por estilhaços depois que as defesas interceptaram um míssil balístico, cujo fragmento caiu sobre uma área residencial da capital saudita, Riade, informou a Defesa Civil.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou que interceptou quatro mísseis balísticos direcionados à capital e disse que um fragmento caiu perto de uma refinaria ao sul de Riade.

- UE condena execução de cidadão sueco no Irã -

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, condenou a execução de um cidadão sueco por parte do Irã e afirmou que se trata de "um ato brutal de violência sem sentido".

- Catar considera ataques do Irã a suas instalações de gás uma "ameaça" -

O Catar afirmou, nesta quarta-feira (18), que os ataques do Irã contra sua principal instalação gasífera, na costa norte do país, constituem uma "ameaça direta à sua segurança nacional".

- Irã alerta sobre consequências de ataques a instalações energéticas -

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, advertiu que os ataques contra infraestruturas energéticas podem ter "consequências incontroláveis, cujo alcance pode abranger o mundo inteiro", depois que o enorme campo de gás South Pars–North Dome foi alvo de um ataque.

O megacampo South Pars–North Dome, a maior reserva de gás conhecida do mundo, fornece cerca de 70% do gás natural nacional do Irã.

- Irã diz que começa um "novo nível de confrontação" -

O presidente do Parlamento, Mohammad-Bagher Ghalibaf, declarou no X que, diante dos bombardeios contra instalações energéticas, "vigora a lei do olho por olho e começa um novo nível de confrontação".

Exército israelense diz que vai continuar "eliminando" dirigentes do Irã

O exército israelense afirmou que não vai deter sua "série de eliminações" de altos funcionários iranianos, depois que o país anunciou ter matado o ministro da Inteligência iraniano, Esmail Khatib.

A morte de Khatib ocorreu depois que Israel matou o poderoso chefe de segurança do Irã Ali Larijani, e outra personalidade influente, Gholamreza Soleimani, comandante da força paramilitar Basij.

- Khamenei afirma que vingará a morte de Larijani -

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, advertiu que os “assassinos” responsáveis pela morte de Ali Larijani pagarão por isso.

“Cada gota de sangue derramado tem seu preço, e os assassinos criminosos desses mártires terão de pagá-lo em breve”, disse Mojtaba Khamenei, que ainda não apareceu em público desde que assumiu o cargo alguns dias depois do assassinato de seu pai, o líder supremo Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro, no começo da guerra.

- EUA toma medidas para tentar conter preço dos combustíveis -

Para conter o aumento do preço da gasolina provocado pela guerra, Washington anunciou uma isenção por 60 dias da Lei Jones, permitindo que embarcações com bandeira estrangeira possam transportar carga entre portos americanos.

Com isso, busca-se mitigar as “disrupções de curto prazo no mercado de petróleo” decorrentes do conflito, indicou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Por outro lado, o Departamento do Tesouro também emitiu uma licença para autorizar certas transações entre entidades americanas e a estatal petroleira de Venezuela, a PDVSA.

- Pelo menos 968 mortos no Líbano -

O Ministério da Saúde do Líbano reportou um balanço de 968 mortos e mais de 2.400 feridos desde 2 de março, quando os ataques do movimento Hezbollah arrastaram o país para a guerra.

- "Restos" de mísseis no aeroporto israelense de Ben Gurion -

O exército israelense informou que destroços de mísseis caíram no Aeroporto Internacional Ben Gurion, perto de Tel Aviv, após o Irã disparar projéteis.

- Irã não tentou enriquecer urânio desde junho -

O Irã não tentou reiniciar seu programa de enriquecimento de urânio desde que suas instalações foram danificadas em um ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel, em junho de 2025, afirmou ao Senado dos EUA a chefe da Inteligência americana, Tulsi Gabbard.

Seu depoimento contradiz a justificativa do presidente Donald Trump para a guerra atual, já que ele afirma que o Irã era "uma ameaça iminente".

- EUA e Israel bombardeiam a maior reserva de gás do mundo -

Estados Unidos e Israel bombardearam um importante campo de gás do Irã no Golfo, provocando um incêndio, informou a televisão estatal iraniana.

- Preços do petróleo em alta -

Os preços do petróleo aumentaram após o ataque contra o campo de gás e a ameaça de resposta iraniana. Os barris são cotados acima de 100 dólares.

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