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Guerra no Oriente Médio

Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio

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Guerra no Oriente MédioGuerra no Oriente Médio - Foto: Jack Guez / AFP

- Irã reitera ameaças contra instalações de energia da região -
O Exército do Irã reiterou as ameaças de “destruir” infraestruturas de energia no Oriente Médio em caso de um novo ataque contra suas instalações.


- Hezbollah afirma que luta contra avanços inovadores no sul do Líbano -
O grupo libanês pró-Irã Hezbollah afirmou que está lutando contra o avanço do Exército de Israel no sul do Líbano. Segundo uma fonte próxima da ONU, o Exército israelense avança lentamente, destruindo "sistematicamente" os vilarejos em seu caminho.


- Chanceler de Omã critica EUA por guerra com o Irã -
O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi, classificou de "ataque ilegal" a ataque de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, apesar de um acordo de paz ser "realmente possível".

“Foi um choque, mas não uma surpresa, que em 28 de fevereiro (...) Israel e os Estados Unidos lançaram um ataque militar ilegal contra a paz que, por um momento, pareceu realmente possível”, escreveu Al-Busaidi.

O diplomata responsabilizou a “liderança israelense” por convencer Trump a buscar uma “rendição incondicional” do Irã.

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- Quatro mulheres mortas na Cisjordânia por fragmentos de míssil iraniano -
O Ministério da Saúde anunciou a morte de uma quarta mulher, grávida de seis meses, um dia após a queda de fragmentos de um míssil iraniano na Cisjordânia.


- Cotação do petróleo dispara novamente -
Os preços do petróleo subiam novamente quinta-feira, após os ataques contra instalações de energia no Irã e no Catar.

Às 10h30 GMT (7h30 de Brasília), o preço do barril de Brent do Mar do Norte subia 6,8%, a 114,72 dólares, um pouco depois de avançar mais de 10%. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, subia 0,3%, a 95,75 dólares.


- Trump ameaça destruir campos de gás do Irã -
Donald Trump ameaçou destruir os campos de gás iranianos se Teerã obriga com os ataques contra o Catar, o segundo maior exportador mundial de gás natural liquefeito.


- China considera a morte de Ali Larijani "inaceitável" -
A China condenou como “inaceitável” o assassinato do chefe de Segurança e dirigente histórico da República Islâmica do Irã, Ali Larijani, em um bombardeio aéreo israelense.


- Incêndios em duas refinarias de petróleo no Kuwait -
Duas refinarias da empresa de petróleo nacional kuwaitiana sofreram incêndios após ataques com drones, informou o Ministério da Informação do Kuwait.


- Drone cai em refinaria saudita -
Um drone caiu na refinaria saudita Samref, na zona industrial do porto de Yanbu, no Mar Vermelho, informou o Ministério da Defesa. Antes, o ministério anunciou que havia interceptado um míssil balístico lançado contra o porto.


- Dois combatentes de grupo pró-Irã mortos no Iraque -
Dois combatentes das Forças de Mobilização Popular (Hashd al Shaabi), uma aliança de ex-paramilitares iraquianos que reúne grupos pró-Irã, morreram em bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.


- Catar controle de incêndios em complexo de gás -
Equipes da Defesa Civil do Catar controlaram os incêndios registrados após um ataque iraniano em Ras Laffan, o maior complexo industrial e porto de exportação de gás natural liquefeito (GNL) do mundo, informou o Ministério do Interior.

“A Defesa Civil controlou totalmente os incêndios na zona industrial de Ras Laffan, sem registro de feridos”, afirmou o ministério em uma publicação no X.


- O Irã vai boicotar os Estados Unidos, não a Copa do Mundo-
O presidente da Federação de Futebol do Irã, Mehdi Tach, disse que o país vai "boicotar os Estados Unidos, mas não a Copa do Mundo".


- Arábia Saudita não descartou ação militar -
A Arábia Saudita não descartou uma ação militar em resposta aos repetidos ataques iranianos com mísseis e drones, declarou o ministro das Relações Exteriores, o príncipe Faisal bin Farhan. “Nos reservamos o direito de empreender ações militares, se considerarmos possível”.


- Complexo de gás de Abu Dhabi fechado por mísseis -
Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, fechou um centro de processamento de gás natural após a queda de destroços de mísseis interceptados e responsável pelo Irã pelos ataques.


- França pede moratória em ataques contra instalações civis -
O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu uma moratória nos ataques contra infraestruturas de energia. “As populações civis e as suas necessidades essenciais, assim como a segurança do abastecimento energético, devem ser preservadas da escalada militar”, disse.

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