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Guerra Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

- Trump adia ataques contra centrais de energia do Irã -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira que tentou o adiamento dos ataques contra as centrais de energia elétrica do Irã que havia ameaçado no sábado.

“Com base no teor e no tom” das conversas, “que continuarão ao longo da semana, instruí o Departamento de Guerra a adiar todo e qualquer ataque militar contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas por um período de cinco dias”, afirmou na rede Verdade Social.



- Petróleo cai 10% após anúncio de Trump -

Os preços do petróleo caíram mais de 10% nesta segunda-feira, depois que Donald Trump anunciou o adiamento dos ataques contra as centrais de energia elétrica do Irã.

Às 11h30 GMT (8h30 de Brasília), tanto o barril de Brent do Mar do Norte como o de West Texas Intermediate perdiam mais de 14%, negociados a 96 dólares e 84,37 dólares, respetivamente.

As principais bolsas europeias também reagiram com otimismo e, depois de resultados negativos de mais de 2% durante a sessão matinal, operaram de maneira positiva às 11h30 GMT.



- Irã ameaça instalar "minas navais" no Golfo -

O Irã anunciou que qualquer tentativa de atacar as costas ou ilhas do país provocará, "naturalmente e de acordo com a prática militar exigida, que em todas as rotas de acesso e nas linhas de comunicação no Golfo Pérsico e nas zonas costeiras sejam instaladas diversos tipos de minas navais", afirmou o Conselho de Defesa em um comunicado divulgado pela imprensa estatal.



- Rússia pede solução "política e diplomática" -

A Rússia pediu uma solução “política e diplomática” para a guerra no Oriente Médio, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou no sábado destruir as centrais elétricas iranianas se Teerã não reabrir o Estreito de Ormuz em 48 horas.

“Acreditamos que a situação deveria ter evoluído para uma solução política e diplomática”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. “Esta é a única maneira eficaz de contribuir para apaziguar a situação catastrófica e tensa que se prospera na região”, acrescentou.



- China alerta contra risco de situação "incontrolável" -

A China anunciou para o risco de uma situação “incontrolável” no Oriente Médio se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprir a ameaça de destruição das centrais elétricas do Irã.

“Se a guerra se prolongar e a situação se deteriorar ainda mais, toda a região poderá ser levada a uma situação incontrolável”, disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Chinês.



- Irã lança mísseis contra Israel -

O Exército israelense anunciou que detectou "mísseis disparados do Irã" em direção ao seu território e afirmou que seu sistema de defesa aérea está pronto "para interceptar a ameaça". Mais tarde, anunciou que os cidadãos poderiam abandonar os abrigos “em todas as regiões do país”.



- Um morto em ataque no Irã contra centro de transmissão de rádio -

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no ataque a um centro de transmissão de rádio na cidade portuária de Bandar Abbas, perto do Estreito de Ormuz, anunciou a emissora pública iraniana Irib.

“O transmissor AM de 100 quilowatts do Centro de Rádio e Televisão do Golfo Pérsico foi alvo do exército terrorista americano-sionista”, informou a Irib no Telegram. Mais tarde, a programação de rádio e televisão foi retomada normalmente.



- Drones e missões contra países do Golfo -

A região de Riade, na Arábia Saudita, foi alvo de dois ataques balísticos. Um foi interceptado e o outro caiu em uma área desabitada, segundo o Ministério da Defesa.

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que responderam a “ameaças de mísseis e drones” procedentes do Irão, segundo as autoridades. O Bahrein também acionou o sistema de alerta, segundo o Ministério do Interior.



- Explosões em Teerã -

Várias explosões foram ouvidas em Teerã, informaram as agências Fars e Mehr, depois que o Exército israelense anunciou uma "onda de ataques" contra a capital do Irã. Segundo a Fars, os ataques atingiram o norte, o centro, o leste e o oeste da capital.



- A crise de energia é uma ameaça "muito grave", afirma AIE -

“Nenhum país ficará imune aos efeitos da crise se continuar avançando nessa direção”, anunciou o diretor da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol.

Ele também afirmou que a crise energética causada pela guerra no Oriente Médio é mais grave do que os dois grandes choques do petróleo dos anos 1970, razão pela qual "a economia mundial enfrenta hoje uma ameaça muito, muito grave".



- Macron pede suspensão dos ataques contra instalações energéticas -

“Diante do risco de uma escalada incontrolável”, o presidente francês Emmanuel Macron disse que é “essencial” uma moratória sobre os ataques “contra as infraestruturas energéticas e civis”.

Durante uma conversa telefônica com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, ele também pediu que "o Irã restabeleça a liberdade de circulação no Estreito de Ormuz".



- Grupo pró-Irã suspende ataques contra embaixada dos EUA no Iraque -

As Brigadas do Hezbollah, um dos grupos armados pró-Irã que atuam no Iraque, anunciaram a suspensão por mais cinco dias dos ataques contra a embaixada americana em Bagdá, após um anúncio semelhante na semana passada.

“O prazo concedido à embaixada do mal americano será prorrogado por cinco dias”, afirma um comunicado do grupo, chamado Kataeb Hezbollah em árabe.

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