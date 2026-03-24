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conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que as negociações com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio estão em andamento, e acrescentou que Teerã tem "muita vontade" de chegar a um acordo

Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

EUA negocia com Irã "neste momento"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que as negociações com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio estão em andamento, e acrescentou que Teerã tem "muita vontade" de chegar a um acordo.

"Estamos em negociações neste momento", disse Trump aos jornalistas, detalhando que o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado Steve Witkoff e seu genro, Jared Kushner, participam das conversas.

O mandatário acrescentou que o Irã entregou um "presente muito grande" relacionado ao petróleo e ao gás, que vale uma quantia enorme de dinheiro, sem dar detalhes.

Operações dos EUA contra Irã continuam "sem cessar"

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou em um comunicado à AFP que, enquanto o presidente Donald Trump e seus negociadores "exploram essa nova possibilidade diplomática, a operação Fúria Épica continua sem cessar para alcançar os objetivos militares estabelecidos pelo comandante em chefe e pelo Pentágono".

Israel reafirma que seu plano no Irã e no Líbano não muda

O "Exército israelense afirmou que atua "segundo um plano inalterado" no Irã e no Líbano, independentemente de qualquer negociação destinada a alcançar um acordo para pôr fim às hostilidades.

"Estamos atuando segundo um plano inalterado", declarou o porta-voz militar israelense, o general de brigada Effie Defrin, durante uma coletiva de imprensa televisionada, em resposta a uma pergunta sobre os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra.

Exército israelense diz que um míssil lançado do Irã caiu em Beirute

"Após uma avaliação, e segundo as informações de que dispõe o Exército israelense, e diante dos disparos que haviam sido efetuados hoje em direção ao Estado de Israel, um míssil balístico lançado pelo regime terrorista iraniano caiu em Beirute", disse o Exército israelense em um comunicado, sem fornecer mais detalhes.

Mulher morre no norte de Israel após disparos vindos do Líbano

Uma mulher de cerca de trinta anos morreu no norte de Israel após o lançamento de foguetes a partir do Líbano, onde as forças israelenses enfrentam combatentes do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah, indicaram os serviços de resgate de Israel.

O Exército israelense disse à AFP que, pouco antes, essa região havia sido alvo de dezenas de foguetes provenientes do Líbano.

França alerta para "nova crise do petróleo"

A guerra no Oriente Médio está provocando uma "nova crise do petróleo" e, se persistir "além de algumas semanas", poderá se propagar "de forma mais abrangente na economia e se tornar, no fundo, de natureza mais sistêmica", advertiu nesta terça-feira (24) o ministro da Economia francês, Roland Lescure.

Hezbollah critica expulsão de embaixador iraniano

O movimento libanês pró-Irã Hezbollah criticou nesta terça-feira a decisão das autoridades libanesas de expulsar o embaixador do Irã e pediu que elas voltem atrás "imediatamente".

O Líbano retirou o credenciamento do recém-nomeado embaixador do Irã em Beirute e deu a ele o prazo até domingo para deixar o país.

Mísseis iranianos contra Israel deixam três feridos, inclusive um bebê

Um homem, uma mulher e um bebê ficaram feridos no sul de Israel após disparos de mísseis iranianos, informaram os serviços de emergência. Segundo informações da imprensa israelense, os três são beduínos.

Rubio falará sobre a guerra com ministros do G7 na França

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, se reunirá na sexta-feira, na França, com seus homólogos do G7 para abordar a guerra no Irã, anunciou o Departamento de Estado.

Sistema de segurança no Golfo em 'colapso', afirma Catar

A consequência mais importante da guerra no Oriente Médio é o "colapso" do sistema de segurança no Golfo, afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Catar.

Irã nomeia sucessor de Larijani no Conselho de Segurança Nacional

O Irã nomeou Mohammad Bagher Zolghadr, um ex-comandante adjunto da Guarda Revolucionária e aliado fiel do falecido Ali Larijani, para substituí-lo à frente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, informou a televisão estatal.

Bagher Zolghadr também ocupou altos cargos nos ministérios do Interior e da Justiça.

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