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Guerra Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Um ataque iraniano com drones e mísseis provocou danos significativos em instalações da empresa Emirates Global Aluminium, em Abu Dhabi

Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

Ataque iraniano provoca danos em Abu Dhabi

Um ataque iraniano com drones e mísseis provocou danos significativos em instalações da empresa Emirates Global Aluminium, em Abu Dhabi.

A empresa afirmou em um comunicado que "vários funcionários ficaram feridos", mas destacou que "nenhum ferimento representa risco de vida".

Líbano denuncia morte de 51 socorristas e profissionais de saúde

Cinco membros da equipe de saúde e 46 socorristas morreram em bombardeios israelenses desde o início da guerra, em 2 de março, anunciou o ministro da Saúde libanês.

"O número de mártires no setor da saúde subiu para 51, dos quais 46 são socorristas e cinco, profissionais de saúde", afirmou o ministro, Rakan Nassereddine, durante uma entrevista coletiva em que detalhou que nove socorristas morreram neste sábado em bombardeios israelenses, que também atingiram nove hospitais no sul do país.

Presidente do Irã elogia mediação do Paquistão

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, elogiou neste sábado os esforços de mediação do Paquistão para encerrar a guerra com os Estados Unidos e Israel, em uma ligação de agradecimento com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif.

França impede atentado diante dos escritórios do Bank of America

A polícia francesa impediu neste sábado um atentado diante dos escritórios do Bank of America em Paris ao deter um homem que se preparava para ativar um artefato explosivo.

Explosões em Jerusalém

Duas explosões foram ouvidas em Jerusalém, segundo jornalistas da AFP, depois que o Exército israelense anunciou ter detectado mísseis lançados a partir do Irã.

As explosões aconteceram pouco após o Exército israelense anunciar uma série de ataques em Teerã.

Três jornalistas libaneses morrem em ataque israelense

Três jornalistas libaneses, incluindo uma correspondente do Al-Mayadeen, um canal próximo ao Hezbollah, e um correspondente do Al-Manar, canal vinculado ao movimento pró-Irã, morreram em um ataque israelense contra seu veículo no sul do Líbano, anunciou uma fonte militar.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, classificou o ataque israelense como um "crime flagrante que viola todas as normas e todos os tratados com base nos quais os jornalistas gozam de proteção internacional em tempos de guerra"

Israel afirma que um dos jornalistas mortos no Líbano era membro de uma unidade de elite do Hezbollah.

Porto de Salalah (Omã) evacuado após ataque

A empresa de navegação dinamarquesa Maersk anunciou em seu site que o porto de Salalah, um dos principais de Omã, atingido por um ataque de drone, foi evacuado e teve as operações suspensas por 48 horas.

As autoridades do sultanato informaram que o ataque feriu um trabalhador e provocou danos leves no porto.

Exército iraniano anuncia ataque contra depósito de sistemas antidrones ucranianos em Dubai

"Um depósito de sistemas antidrone ucranianos em Dubai, destinados a ajudar o Exército dos Estados Unidos (...) foi atingido e destruído", afirmou o centro de comando conjunto Khatam al-Anbiya em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

"É uma mentira, desmentimos oficialmente a informação", disse uma fonte diplomática na Ucrânia.

Irã reivindica ataque contra navio americano em Omã

O Exército iraniano anunciou um ataque contra um navio de apoio logístico americano no porto de Salalah, um dos principais de Omã.

Ucrânia assina acordos de cooperação de defesa com Emirados e Catar

A Ucrânia assinou acordos com os Emirados Árabes Unidos e o Catar para ajudá-los na luta contra os drones lançados a partir do Irã, que anunciou ataque contra um depósito de sistemas de defesa antiaérea ucranianos em Dubai.

Durante uma viagem pelos países do Golfo, o presidente Volodimir Zelensky anunciou um acordo de cooperação com os Emirados Árabes Unidos semelhante ao que havia assinado na sexta-feira com a Arábia Saudita.

Rebeldes do Iêmen reivindicam ataque contra Israel

Os rebeldes huthis do Iêmen, aliados do Irã, reivindicaram o primeiro ataque contra Israel desde o início da guerra no Oriente Médio há um mês.

Algumas horas antes, o Exército israelense informou que estava interceptando um ataque procedente do Iêmen.

EUA e Iraque reforçam cooperação

Estados Unidos e Iraque anunciaram que pretendem reforçar a cooperação na área de segurança com a criação de um "comitê conjunto" para "impedir ataques" perpetrados por grupos iraquianos pró-Irã.

12 soldados americanos feridos na Arábia Saudita

Um ataque iraniano contra a base aérea Príncipe Sultan, ao sudeste de Riade, na Arábia Saudita, deixou pelo menos 12 soldados americanos feridos, dois deles em estado grave, segundo a imprensa dos Estados Unidos.

Terceiro ataque contra uma central nuclear iraniana

O Irã denunciou um novo ataque contra a usina nuclear de Bushehr, o terceiro em 10 dias contra a instalação no sul do país, anunciou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

"Não foram registrados danos no reator em operação, nem emissões de radiação. As condições da usina são normais", informou na rede social X o órgão de controle nuclear da ONU, citando autoridades iranianas.

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