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Guerra Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio

- Trump ameaça destruir a ilha de Kharg -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou destruir a ilha de Kharg — uma base vital para as exportações de petróleo do Irã — caso não se chegue a um acordo para abrir o Estreito de Ormuz e encerrar a guerra.

"Se o Estreito de Ormuz não for aberto imediatamente 'às operações', encerraremos nossa agradável 'estadia' no Irã explodindo e destruindo completamente suas usinas elétricas, poços de petróleo e a Ilha de Kharg (e possivelmente todas as centrais de dessalinização!), nas quais ainda não 'tocamos'", escreveu na Truth Social.

- Espanha fecha espaço aéreo para aviões americanos envolvidos na guerra -

A Espanha não permitirá o uso do seu espaço aéreo por aviões militares americanos que participam na guerra do Irã, anunciou a ministra da Defesa do governo de Pedro Sánchez, Margarita Robles.

"Não são autorizadas as bases e, naturalmente, também não é autorizada a utilização do espaço aéreo espanhol para ações relacionadas com a guerra no Irã", afirmou Robles, em um comunicado transmitido à AFP pelo Ministério da Defesa.



- Bombardeio israelense perto de Beirute mata três integrantes do Hezbollah -

Um ataque aéreo israelense contra um prédio residencial próximo aos subúrbios do sul de Beirute matou ao menos três membros do Hezbollah, informou uma fonte das forças de segurança à AFP.

Um fotógrafo da AFP afirmou que o apartamento atacado fica em um bairro de lojas e estabelecimentos comerciais, vários deles danificados, e acrescentou que integrantes armados do Hezbollah estabeleceram um cordão de segurança após o ataque.



- Capacetes azuis feridos no Líbano -

Vários capacetes azuis ficaram feridos em um "incidente" em uma cidade fronteiriça no sul do Líbano, onde o Hezbollah e o Exército israelense travam combates, anunciou à AFP a porta-voz da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul), Kandice Ardiel.

O incidente ocorre um dia após a Indonésia confirmar que um de seus capacetes azuis no Líbano morreu por "fogo de artilharia indireto" e que outros três ficaram feridos.



- Irã atribui a Israel ataque contra usina de dessalinização no Kuwait -

O Exército iraniano atribuiu a Israel o ataque contra uma usina de energia elétrica e de dessalinização no Kuwait. O governo do emirado denunciou, durante a madrugada, que um ataque iraniano contra uma central de energia e dessalinização matou um trabalhador indiano.



- Irã cogita sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear -

O Irã cogita abandonar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. "A República Islâmica nunca buscou, nem busca, desenvolver armas nucleares", reafirmou o porta-voz diplomático Esmail Baqai.



- Danos em refinaria de petróleo do norte de Israel -

Canais de televisão israelenses relataram danos em uma refinaria de petróleo em Haifa, no norte do país, pouco após o Exército anunciar a detecção de mísseis procedentes do Irã.



- Noruega e Austrália cortam impostos sobre combustíveis; Bangladesh pede economia de energia -

Diante do aumento dos preços da energia devido à guerra no Oriente Médio e ao bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde trafegava 20% dos combustíveis consumidos em todo o planeta, Austrália e Noruega anunciaram a redução temporária dos impostos sobre combustíveis.

Por sua vez, Bangladesh ordenou que os funcionários economizem energia, apagando as luzes e desligando o ar-condicionado.



- Ataque com drones contra bases sírias próximas do Irã -

Um "amplo ataque" com drones atingiu nesta segunda-feira várias bases do Exército sírio no leste do país, perto da fronteira com o Iraque, anunciaram as Forças Armadas sírias.



- Ataques israelenses contra locais de produção de mísseis em Teerã -

O Exército israelense anunciou que atacou, durante dois dias, quase 40 locais de produção de armas em Teerã, incluindo uma unidade de fabricação de mísseis terra-ar de longo alcance.



- Irã confirma a morte do comandante da Marinha da Guarda Revolucionária -

O Irã confirmou a morte do comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, Alireza Tangsiri, que Israel anunciou ter eliminado na semana passada.

Tangsiri era uma das figuras mais conhecidas das Forças Armadas e, segundo Israel, era o responsável pelo bloqueio do Estreito de Ormuz.



- Rede elétrica do Irã "estável" apesar dos bombardeios, afirmam autoridades -

O Irã restabeleceu a energia elétrica em algumas partes de Teerã e em áreas próximas após os bombardeios que danificaram as redes elétricas e perturbaram brevemente o fornecimento, informou o vice-ministro da Energia, Mostafa Rajabi Mashhadi.

"A rede elétrica de todo o sistema nacional do Irã permanece estável; em Teerã e em Alborz, os problemas também foram resolvidos", afirmou

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