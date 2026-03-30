A- A+

Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio O chanceler do Irã instou a Arábia Saudita a expulsar as forças americanas e reiterou que seus ataques no Oriente Médio apenas têm como alvos os seus inimigos

Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

Israel cumpriu 'mais da metade' de seus objetivos

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou, nesta segunda-feira (30), à emissora Newsmax que seu país "definitivamente" já cumpriu "mais da metade" de seus objetivos na guerra. "Mas não quero estabelecer um calendário", afirmou.

O premiê detalhou que falava "em termos de missões, não necessariamente em termos de tempo".

"Acho que o regime [iraniano] vai colapsar por dentro. Mas, neste momento, agora mesmo, o que estamos fazendo é simplesmente degradar sua capacidade militar, degradar sua capacidade balística, degradar sua capacidade nuclear e também enfraquecê-los por dentro", disse Netanyahu.

Irã pede à Arábia Saudita que expulse forças dos EUA

O chanceler do Irã instou a Arábia Saudita a expulsar as forças americanas e reiterou que seus ataques no Oriente Médio apenas têm como alvos os seus inimigos.

"O Irã respeita o Reino da Arábia Saudita e o considera uma nação irmã", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, na rede social X.

Vaticano expressa 'pesar' por bloqueio do Santo Sepulcro

O Vaticano manifestou o seu "pesar" ao embaixador de Israel, depois que a polícia israelense proibiu o acesso à Igreja do Santo Sepulcro ao patriarca latino de Jerusalém no Domingo de Ramos por motivos de segurança.

Morte de dois capacetes azuis no Líbano

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil, na sigla em inglês) anunciou, nesta segunda-feira (30), que dois de seus efetivos indonésios morreram nesta segunda em uma explosão no sul do país, depois que outro capacete azul morreu no dia anterior.

"Dois capacetes azuis da Unifil morreram tragicamente hoje no sul do Líbano, quando uma explosão de origem desconhecida destruiu seu veículo perto de Bani Hayyan", informa um comunicado.

O Exército israelense e o movimento pró-iraniano Hezbollah se enfrentam na região.

A França pediu uma reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU, que, segundo fontes diplomáticas, será realizada nesta terça-feira, às 10h em Nova York (11h em Brasília).

Turquia intercepta quarto míssil disparado do Irã

A Turquia anunciou, nesta segunda-feira, a interceptação do quarto míssil direcionado contra seu território, atribuído ao Irã.

"Um projétil balístico, que foi determinado como tendo sido disparado do Irã e que havia entrado no espaço aéreo turco, foi neutralizado pelos meios de defesa aérea e antimísseis da Otan mobilizados no Mediterrâneo Oriental", indicou o ministério em comunicado.

A Otan confirmou a interceptação e ressaltou que sempre fará "o necessário para defender todos os aliados".

G7 disposto a 'tomar todas as medidas' para estabilizar mercado energético

Os ministros das Finanças e de Energia do G7 afirmaram estar dispostos a "tomar todas as medidas necessárias" para garantir a estabilidade do mercado de energia.

Segundo um comunicado da Presidência francesa do grupo, que reúne as sete economias mais avançadas do mundo, o objetivo é "preservar a estabilidade e a segurança do mercado energético", desestabilizado pela guerra no Oriente Médio.

Egito pede ajuda a Trump para encerrar a guerra

O presidente do Egito, Abdel Fattah al Sissi, pediu ajuda a seu homólogo americano, Donald Trump, para "parar a guerra".

"Digo ao Presidente Trump: ninguém será capaz de parar a guerra em nossa região, no Golfo... Por favor, ajude-nos a parar a guerra", disse Al Sissi em um discurso durante uma conferência sobre energia.



Exército israelense diz ter atacado universidade em Teerã

O Exército israelense afirmou ter atacado uma universidade em Teerã pertencente à Guarda Revolucionária que era utilizada para pesquisas destinadas ao desenvolvimento de armamento de última geração.

Trump ameaça destruir ilha de Kharg

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou destruir a ilha de Kharg — uma base vital para as exportações de petróleo do Irã — caso não haja um acordo para abrir o Estreito de Ormuz e encerrar a guerra.

"Se o Estreito de Ormuz não for aberto imediatamente 'às operações', encerraremos nossa agradável 'estadia' no Irã explodindo e destruindo completamente suas usinas elétricas, poços de petróleo e a ilha de Kharg (e possivelmente todas as centrais de dessalinização!), nas quais ainda não 'tocamos'", escreveu ele em sua plataforma, Truth Social.

Espanha fecha espaço aéreo para aviões americanos envolvidos na guerra

A Espanha não permitirá o uso do seu espaço aéreo por aviões militares americanos que participam da guerra no Irã, anunciou a ministra da Defesa do governo de Pedro Sánchez, Margarita Robles.

"Não estão autorizadas as bases e, naturalmente, também não está autorizada a utilização do espaço aéreo espanhol para ações relacionadas com a guerra no Irã", afirmou Robles, em um comunicado transmitido à AFP pelo Ministério da Defesa.

Veja também