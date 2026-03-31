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Guerra Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio

- EUA diz que negociações com o Irã ganham "força" -

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, declarou nesta terça-feira (31) que as negociações para acabar com a guerra com o Irã “estão ganhando força”.

Os próximos dias serão "decisivos", acrescentou, observando que "nas últimas 24 horas houve o menor número de drones e mísseis inimigos lançados pelo Irão".



- Preço do Brent sobe -

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, referência mundial, subiu 5,06%, a 118,49 dólares (620,25 reais), por volta das 10h40 (horário de Brasília).



- Dois combatentes mortos no Iraque -

Um ataque no oeste do Iraque matou dois combatentes da antiga coalizão paramilitar Hashd al Shaabi, anunciou o grupo, que acusa Estados Unidos e Israel.



- Irã desmente ataques à Turquia -

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, rejeitou como "completamente infundada" a acusação de que a República Islâmica teria disparado mísseis contra a Turquia e enviou uma investigação conjunta sobre o assunto.



- Trump faz críticas à França -

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou a França por ser “muito pouco útil” na guerra travada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

"A França não permitiu que aviões carregados com suprimentos militares destinados a Israel sobrevoassem seu território. A França foi MUITO POUCO ÚTIL diante do 'Açougueiro do Irã', que foi eliminado com sucesso!", escreveu ele em sua plataforma Truth Social.



- Israel prevê ocupar partes do sul do Líbano -

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, anunciou que planeja ocupar partes do sul do Líbano assim que a guerra contra o grupo islâmico pró-Irã Hezbollah termine.

"O retorno ao sul do rio Litani de mais de 600 mil moradores do sul do Líbano que foram deslocados para o norte será completamente impedido até que a segurança e proteção dos moradores do norte" de Israel tenham garantias, acrescentou.



- Israel está preparado para continuar a guerra -

O Exército israelense declarou estar preparado para continuar a guerra com o Irã por várias semanas.



- Explosões na Arábia Saudita -

Uma jornalista da AFP ouviu várias explosões em Riade.



- denuncia Irã ataque a fabricante de medicamentos -

Os ataques americano-israelenses atingiram “uma das maiores empresas produtoras de medicamentos especializados, anticancerígenos e anestésicos”, informou o governo iraniano no X.



- Mais de 200 mil pessoas fugiram do Líbano para a Síria -

Mais de 200.000 pessoas, a maioria sírias, cruzaram a fronteira entre o Líbano e a Síria desde o início da guerra entre Israel e o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah no começo de março, indicou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).



- A Ásia sofre as consequências mais graves -

A Ásia sofre as consequências mais graves da guerra no Oriente Médio e enfrenta uma grande crise energética, anunciou a empresa de análise marítima Kpler à AFP.

“Calculamos que a Ásia será, no momento, (a região) que mais sofrerá”, declarou o presidente da Kpler, Jean Maynier.



- Ataques atingem central de dessalinização iraniana -

Vários ataques deixaram "fora de serviço" uma central de dessalinização na ilha iraniana de Qeshm, no Estreito de Ormuz, "e não é possível repará-la em curto prazo", informou a agência de notícias iraniana Isna, que citou uma fonte do Ministério da Saúde.



- Quatro em Dubai -

Quatro “cidadãos asiáticos” ficaram feridos na queda de escombros sobre residências em Dubai, anunciaram as autoridades locais no X.



- Explosão no Iraque -

Um jornalista da AFP descobriu uma explosão perto do aeroporto internacional de Erbil, na região autônoma do Curdistão iraquiano.

Erbil abrigou um importante complexo consular americano e seu aeroporto recebe assessores militares da coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos.



- "Violência gera mais violência", alerta o Dalai Lama -

O líder espiritual budista Dalai Lama anunciou: "A violência só gera mais violência e nunca é uma base de rigidez para a paz".



- Bombardeios em "áreas militares" do centro do Irã -

A agência iraniana Fars relatou bombardeios nas “áreas militares” de Isfahan, no centro do Irã, segundo uma informação “inicial” transmitida por Akbar Salehi, um comandante das forças de segurança do governo provincial.



- Soldados israelenses mortos no Líbano -

O Exército israelense anunciou a morte de quatro soldados no sul do Líbano, o que elevou para 10 o número de militares falecidos desde o reinício do confronto com o grupo pró-iraniano Hezbollah.

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