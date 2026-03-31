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guerra Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio A guerra que devasta o Oriente Médio há mais de um mês teve um custo de pelo menos 186 bilhões de dólares (970 bilhões de reais) para os países árabes da região

Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Israel diz que seguirá 'esmagando' o regime no Irã -

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel continuará sua ofensiva contra o Irã.

"A campanha não terminou", afirmou o primeiro-ministro em uma declaração televisionada. "Vamos continuar esmagando" o governo iraniano.

- Líbano denuncia plano israelense como nova ocupação de seu território -

O ministro da Defesa do Líbano, general de divisão Michel Menassa, afirmou que o plano de Israel de estabelecer uma "zona de segurança" no sul do país, "não são apenas ameaças", mas refletem "uma intenção clara de impor uma nova ocupação do território libanês, deslocar à força centenas de milhares de cidadãos e destruir sistematicamente povoados e cidades do sul".

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, disse que seu país pretende ocupar partes do sul do Líbano assim que a guerra contra o grupo islamista pró-iraniano Hezbollah acabar.

"O retorno ao sul do Litani de mais de 600.000 habitantes do sul do Líbano, que foram evacuados para o norte, será completamente impedido enquanto não for garantida a segurança e a proteção dos habitantes do norte" de Israel, acrescentou.

- Irã quer pôr fim à guerra, com garantias -

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que seu país está disposto a encerrar a guerra com Israel e os Estados Unidos, mas quer garantias de que o conflito não se repetirá.

"Temos a vontade necessária para pôr fim a este conflito, desde que sejam cumpridas as condições essenciais, especialmente as garantias exigidas para evitar a repetição da agressão", declarou Pezeshkian em uma conversa por telefone com o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

- Explosões em Teerã -

Uma série de explosões foi ouvida em Teerã e as defesas aéreas da capital iraniana foram acionadas, verificaram jornalistas da AFP.

- Países árabes têm prejuízo bilionário -

A guerra que devasta o Oriente Médio há mais de um mês teve um custo de pelo menos 186 bilhões de dólares (970 bilhões de reais) para os países árabes da região, o que representa 6% de seu PIB, estimou o secretário-geral adjunto da ONU, Abdallah Al Dardari.

- Irã ameaça empresas dos EUA -

A Guarda Revolucionária iraniana ameaçou, nesta terça-feira (31), atacar empresas americanas no Oriente Médio no caso de um novo "assassinato" de altos dirigentes iranianos.

O exército ideológico da República Islâmica publicou uma lista de 18 empresas, entre elas Google, Apple, Meta e Tesla.

- Apelo para garantir 'segurança' da Unifil -

Dez países europeus e a União Europeia fizeram um apelo para garantir a "segurança e a proteção" da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) após a morte de três capacetes azuis nos últimos dias.

Uma fonte de segurança da ONU disse à AFP que o capacete azul indonésio morto no domingo no Líbano foi vítima de fogo israelense.

- EUA diz que negociações com Irã ganham 'força' -

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, declarou nesta terça-feira, que as negociações para encerrar o conflito com o Irã "estão ganhando força".

Os próximos dias serão "decisivos", acrescentou, observando que "nas últimas 24 horas houve o menor número de drones e mísseis inimigos lançados pelo Irã".

- Mais de 200.000 pessoas fugiram do Líbano para a Síria -

Mais de 200.000 pessoas, a maioria sírias, cruzaram a fronteira entre o Líbano e a Síria desde o início da guerra entre Israel e o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah no começo de março, indicou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

- Ásia sofre as consequências mais graves -

A Ásia sofre as consequências mais graves da guerra no Oriente Médio e enfrenta uma grande crise energética, advertiu a empresa de análise marítima Kpler à AFP.

"Calculamos que a Ásia será, no momento, [a região] que mais sofrerá", declarou o presidente da Kpler, Jean Maynier.

- Bombardeios em 'áreas militares' do centro do Irã -

A agência iraniana Fars relatou bombardeios em "áreas militares" de Isfahan, no centro do Irã, segundo uma informação "inicial" transmitida por Akbar Salehi, um comandante das forças de segurança do governo provincial.

- Soldados israelenses mortos no Líbano -

O Exército israelense anunciou a morte de quatro soldados no sul do Líbano, o que eleva para dez o número de militares falecidos desde o reinício do confronto com o grupo Hezbollah.

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