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Conflito

Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estes são os últimos acontecimentos do conflito

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Guerra no Oriente MédioGuerra no Oriente Médio - Foto: Jack Guez / AFP

- Irã afirma que o Líbano é "inseparável" do acordo de trégua -
O Irã anunciou, nesta quinta-feira (9), que o Líbano é parte “inseparável” do acordo de cessar-fogo no Oriente Médio e afirmou que qualquer violação da trégua provocará uma “resposta firme” de sua parte.

“O Líbano e todo o Eixo da Resistência, como aliados do Irã, são parte inseparável do cessar-fogo” acordado com Washington e mediado pelo Paquistão, declarou o presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf.


- 203 mortos e mais de mil feridos no Líbano após ataques israelenses -
Os ataques israelenses de quarta-feira no Líbano deixaram 203 mortos e mais de 1.000 feridos, segunda a atualização do Ministério da Saúde libanês.

Além disso, por razões de segurança, o governo libanês decidiu nesta quinta-feira proibir em Beirute as armas pertencentes a grupos não estatais e pediu ao "exército e às forças de segurança que estendam imediatamente o controle" sobre essas armas, anunciou o primeiro-ministro, Nawaf Salam.


- O Irã descartou restrições ao seu programa de enriquecimento de urânio -
O chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohammad Eslami, decidiu restringir o programa de enriquecimento de urânio do país, uma exigência fundamental dos Estados Unidos e de Israel.

Em entrevista à agência de notícias Isna, Eslami afirmou que essas critérios "não passam de desejos que permanecerão enterrados".


- Embaixada do Irã retira mensagem que anunciava chegada de delegação ao Paquistão -
A embaixada iraniana no Paquistão anunciou que uma delegação do país chegaria a Islamabad na noite desta quinta-feira para conversas programadas com os Estados Unidos, mas posteriormente apagou uma mensagem devido a um erro de "agenda", sem confirmar nem negar a informação.


- Ao menos 14 alertas por foguetes desde meia-noite no norte de Israel -
Pelo menos 14 alertas de foguetes soaram desde a meia-noite no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, onde o exército israelense continua em guerra aberta contra o Hezbollah.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira que Israel atacará o movimento pró-Irã “onde quer que seja necessário”.


- Homenagem nacional no Irã a Ali Khamenei -
Milhares de iranianos prestaram homenagem nesta quinta-feira ao ex-líder supremo Ali Khamenei, que governou o Irã por quase quatro décadas e morreu em 28 de fevereiro, o primeiro dia da guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos.

Seu filho, Mojtaba Khamenei, que aconteceu no início de março, não fez nenhuma aparição pública desde então.


- Israel diz ter matado o secretário do chefe do Hezbollah -
O exército israelense anunciou que matou Ali Yusuf Harshi, secretário particular e sobrinho de Naim Qassem, chefe do Hezbollah, em um bombardeio em Beirute na quarta-feira.

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- Primeiro contato telefônico entre ministros do Irã e da Arábia Saudita desde o início da guerra -
O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, conversou por telefone nesta quinta-feira com seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, no primeiro contato oficial entre os dois países desde o início da guerra no Oriente Médio.


- Espanha reabrirá sua embaixada em Teerã -
A Espanha reabrirá sua embaixada em Teerã, que foi fechada em março devido à guerra, anunciou nesta quinta-feira o ministro das Relações Exteriores espanholas, José Manuel Albares, após o cessar-fogo do progresso entre Estados Unidos, Israel e Irã.

O ministro indicou que a decisão visa contribuir, “a partir da própria capital do Irão, para esse esforço de paz”.


- França e UE rejeitam o pedágio em Ormuz -
O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, rejeitou nesta quinta-feira a ideia de uma taxa de pedágio no Estreito de Ormuz, mencionada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e afirmou que a liberdade de navegação é "um bem comum da humanidade", declarou o ministro a uma emissora de rádio.

Da mesma forma, a União Europeia (UE) defendeu garantias para a liberdade de navegação e afirmou que não deve haver "pagamento ou pedágio", citando a liberdade de navegação protegida pelo direito internacional.


- França e Reino Unido pedem cessar-fogo no Líbano -
O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu que o cessar-fogo fosse estendido ao Líbano, o que ele descreveu como uma "condição necessária" para que fosse "crível e duradouro", enquanto a ministra das Relações Exteriores Britânicas, Yvette Cooper, disse estar "profundamente preocupada" com os ataques israelenses.


- Exército dos EUA permanecerá ao redor do Irã, anuncia Trump -
O presidente Donald Trump afirmou na quarta-feira que as forças armadas dos EUA permanecerão posicionadas perto do Irã até que um "acordo real" esteja totalmente implantado, um dia após anunciar um frágil cessar-fogo de duas semanas.

"Todos os navios, aeronaves e militares dos EUA, com munição, armamento e qualquer outro elemento adicional de proteção e necessário para a perseguição e destruição letal de um inimigo já obtido enfraquecido, permanênciaão em posição no Irã e em suas seguranças até que o ACORDO REAL seja totalmente instalado", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

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