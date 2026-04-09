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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estes são os últimos acontecimentos do conflito

- Irã afirma que o Líbano é "inseparável" do acordo de trégua -

O Irã anunciou, nesta quinta-feira (9), que o Líbano é parte “inseparável” do acordo de cessar-fogo no Oriente Médio e afirmou que qualquer violação da trégua provocará uma “resposta firme” de sua parte.

“O Líbano e todo o Eixo da Resistência, como aliados do Irã, são parte inseparável do cessar-fogo” acordado com Washington e mediado pelo Paquistão, declarou o presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf.



- 203 mortos e mais de mil feridos no Líbano após ataques israelenses -

Os ataques israelenses de quarta-feira no Líbano deixaram 203 mortos e mais de 1.000 feridos, segunda a atualização do Ministério da Saúde libanês.

Além disso, por razões de segurança, o governo libanês decidiu nesta quinta-feira proibir em Beirute as armas pertencentes a grupos não estatais e pediu ao "exército e às forças de segurança que estendam imediatamente o controle" sobre essas armas, anunciou o primeiro-ministro, Nawaf Salam.



- O Irã descartou restrições ao seu programa de enriquecimento de urânio -

O chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohammad Eslami, decidiu restringir o programa de enriquecimento de urânio do país, uma exigência fundamental dos Estados Unidos e de Israel.

Em entrevista à agência de notícias Isna, Eslami afirmou que essas critérios "não passam de desejos que permanecerão enterrados".



- Embaixada do Irã retira mensagem que anunciava chegada de delegação ao Paquistão -

A embaixada iraniana no Paquistão anunciou que uma delegação do país chegaria a Islamabad na noite desta quinta-feira para conversas programadas com os Estados Unidos, mas posteriormente apagou uma mensagem devido a um erro de "agenda", sem confirmar nem negar a informação.



- Ao menos 14 alertas por foguetes desde meia-noite no norte de Israel -

Pelo menos 14 alertas de foguetes soaram desde a meia-noite no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, onde o exército israelense continua em guerra aberta contra o Hezbollah.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira que Israel atacará o movimento pró-Irã “onde quer que seja necessário”.



- Homenagem nacional no Irã a Ali Khamenei -

Milhares de iranianos prestaram homenagem nesta quinta-feira ao ex-líder supremo Ali Khamenei, que governou o Irã por quase quatro décadas e morreu em 28 de fevereiro, o primeiro dia da guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos.

Seu filho, Mojtaba Khamenei, que aconteceu no início de março, não fez nenhuma aparição pública desde então.



- Israel diz ter matado o secretário do chefe do Hezbollah -

O exército israelense anunciou que matou Ali Yusuf Harshi, secretário particular e sobrinho de Naim Qassem, chefe do Hezbollah, em um bombardeio em Beirute na quarta-feira.



- Primeiro contato telefônico entre ministros do Irã e da Arábia Saudita desde o início da guerra -

O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, conversou por telefone nesta quinta-feira com seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, no primeiro contato oficial entre os dois países desde o início da guerra no Oriente Médio.



- Espanha reabrirá sua embaixada em Teerã -

A Espanha reabrirá sua embaixada em Teerã, que foi fechada em março devido à guerra, anunciou nesta quinta-feira o ministro das Relações Exteriores espanholas, José Manuel Albares, após o cessar-fogo do progresso entre Estados Unidos, Israel e Irã.

O ministro indicou que a decisão visa contribuir, “a partir da própria capital do Irão, para esse esforço de paz”.



- França e UE rejeitam o pedágio em Ormuz -

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, rejeitou nesta quinta-feira a ideia de uma taxa de pedágio no Estreito de Ormuz, mencionada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e afirmou que a liberdade de navegação é "um bem comum da humanidade", declarou o ministro a uma emissora de rádio.

Da mesma forma, a União Europeia (UE) defendeu garantias para a liberdade de navegação e afirmou que não deve haver "pagamento ou pedágio", citando a liberdade de navegação protegida pelo direito internacional.



- França e Reino Unido pedem cessar-fogo no Líbano -

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu que o cessar-fogo fosse estendido ao Líbano, o que ele descreveu como uma "condição necessária" para que fosse "crível e duradouro", enquanto a ministra das Relações Exteriores Britânicas, Yvette Cooper, disse estar "profundamente preocupada" com os ataques israelenses.



- Exército dos EUA permanecerá ao redor do Irã, anuncia Trump -

O presidente Donald Trump afirmou na quarta-feira que as forças armadas dos EUA permanecerão posicionadas perto do Irã até que um "acordo real" esteja totalmente implantado, um dia após anunciar um frágil cessar-fogo de duas semanas.

"Todos os navios, aeronaves e militares dos EUA, com munição, armamento e qualquer outro elemento adicional de proteção e necessário para a perseguição e destruição letal de um inimigo já obtido enfraquecido, permanênciaão em posição no Irã e em suas seguranças até que o ACORDO REAL seja totalmente instalado", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

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