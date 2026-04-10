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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estes são os acontecimentos mais recentes do conflito

Reivindicação de disparo de míssil do Hezbollah

O grupo libanês pró-Irã Hezbollah anunciou nesta sexta-feira (10) que lançou mísseis contra uma base naval militar na cidade de Ashdod, no sul de Israel, em “resposta” aos bombardeios de quarta-feira no Líbano, que causaram mais de 300 mortos.

Acrescentou que “essa resposta continuará até que a agressão pare”.



Incerteza sobre negociações

O início das negociações entre iranianos e americanos, previsto para este fim de semana em Islamabad, é certo, já que não foi confirmado a chegada das delegações.

O presidente americano, Donald Trump, acusa Teerã de não respeitar a trégua e, na quinta-feira, anunciou que "é melhor que não" cobrem o pedágio dos navios que cruzam o Estreito de Ormuz.

O Paquistão espera que as conversas ocorram e "criou uma equipe de especialistas para avaliar ambas as partes nas negociações sobre questões de navegação marítima, energia nuclear e outros temas", explicou uma fonte diplomática que pediu anonimato.



Pressão diplomática para evitar bombardeios no Líbano

Países árabes e europeus exercem pressão sobre Israel para evitar a retomada de seus ataques em Beirute, após os bombardeios mortais de quarta-feira, indicou um diplomata ocidental nesta sexta-feira à AFP.



Cruz Vermelha envia ajuda

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) inveja um comboio de ajuda de emergência ao Irão vindo da Turquia para responder a uma "situação humanitária desesperadora", segundo a organização.



ONU alerta para insegurança alimentar no Líbano

A ONU alertou para o rápido aumento da insegurança alimentar no Líbano, afetado pela guerra que se intensificou na região.



Refinaria paralisada na Arábia Saudita

O grupo petrolífero francês TotalEnergies anunciou ter suspenso a atividade de refinaria de Satorp, na Arábia Saudita, prejudicada em ataques na noite em que foi anunciada a trégua entre o Irã e os Estados Unidos.



Espanha pede ao Irã para negociar de boa-fé

A Espanha pediu ao Irã que participasse “de boa-fé” das negociações com os Estados Unidos e que interrompa seus ataques contra outros países, disse o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, após falar com seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi.

Unidades ucranianas derrubaram drones iranianos no Golfo

As unidades enviadas em março por Kiev ao Oriente Médio já atacaram drones iranianos em “vários” países da região, afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



Papel discreto da China na trégua

Embora o Paquistão atue como mediador entre os Estados Unidos e o Irã, foi a China que convenceu Teerã a aceitar um cessar-fogo, disse uma fonte oficial paquistanesa.

"Pediu-se à China que seja garantido. O Irã quer um garantido" e a China é "a mais bem posicionada" para assumir esse papel, afirmou outra fonte diplomática.



Sirenes em Israel após disparo de foguetes do Líbano

Sirenes de alerta soaram na madrugada desta sexta-feira em todo Israel, incluindo Tel Aviv e a cidade costeira de Ashdod, informou o Exército após o lançamento de foguetes do Líbano.



Petróleo abaixo de 100 dólares

Os preços do petróleo permanecem abaixo do patamar de 100 dólares.

Às 11h15 (8h15 em Brasília), o barril de West Texas Intermediate (WTI), referência americana, subia 0,1% (97,96 dólares), enquanto o Brent, referência global, permanecia estável (95,92 dólares).



Impacto na economia da Ásia

O Banco Asiático de Desenvolvimento anuncia que a guerra no Oriente Médio deve afetar as economias asiáticas neste ano e no próximo, ao mesmo tempo em que prevê desaceleração do crescimento para 5,1% na região mais populosa do mundo.

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