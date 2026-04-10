Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio
Estes são os acontecimentos mais recentes do conflito
Reivindicação de disparo de míssil do Hezbollah
O grupo libanês pró-Irã Hezbollah anunciou nesta sexta-feira (10) que lançou mísseis contra uma base naval militar na cidade de Ashdod, no sul de Israel, em “resposta” aos bombardeios de quarta-feira no Líbano, que causaram mais de 300 mortos.
Acrescentou que “essa resposta continuará até que a agressão pare”.
Incerteza sobre negociações
O início das negociações entre iranianos e americanos, previsto para este fim de semana em Islamabad, é certo, já que não foi confirmado a chegada das delegações.
O presidente americano, Donald Trump, acusa Teerã de não respeitar a trégua e, na quinta-feira, anunciou que "é melhor que não" cobrem o pedágio dos navios que cruzam o Estreito de Ormuz.
O Paquistão espera que as conversas ocorram e "criou uma equipe de especialistas para avaliar ambas as partes nas negociações sobre questões de navegação marítima, energia nuclear e outros temas", explicou uma fonte diplomática que pediu anonimato.
Pressão diplomática para evitar bombardeios no Líbano
Países árabes e europeus exercem pressão sobre Israel para evitar a retomada de seus ataques em Beirute, após os bombardeios mortais de quarta-feira, indicou um diplomata ocidental nesta sexta-feira à AFP.
Cruz Vermelha envia ajuda
A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) inveja um comboio de ajuda de emergência ao Irão vindo da Turquia para responder a uma "situação humanitária desesperadora", segundo a organização.
ONU alerta para insegurança alimentar no Líbano
A ONU alertou para o rápido aumento da insegurança alimentar no Líbano, afetado pela guerra que se intensificou na região.
Refinaria paralisada na Arábia Saudita
O grupo petrolífero francês TotalEnergies anunciou ter suspenso a atividade de refinaria de Satorp, na Arábia Saudita, prejudicada em ataques na noite em que foi anunciada a trégua entre o Irã e os Estados Unidos.
Espanha pede ao Irã para negociar de boa-fé
A Espanha pediu ao Irã que participasse “de boa-fé” das negociações com os Estados Unidos e que interrompa seus ataques contra outros países, disse o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, após falar com seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi.
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Unidades ucranianas derrubaram drones iranianos no Golfo
As unidades enviadas em março por Kiev ao Oriente Médio já atacaram drones iranianos em “vários” países da região, afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.
Papel discreto da China na trégua
Embora o Paquistão atue como mediador entre os Estados Unidos e o Irã, foi a China que convenceu Teerã a aceitar um cessar-fogo, disse uma fonte oficial paquistanesa.
"Pediu-se à China que seja garantido. O Irã quer um garantido" e a China é "a mais bem posicionada" para assumir esse papel, afirmou outra fonte diplomática.
Sirenes em Israel após disparo de foguetes do Líbano
Sirenes de alerta soaram na madrugada desta sexta-feira em todo Israel, incluindo Tel Aviv e a cidade costeira de Ashdod, informou o Exército após o lançamento de foguetes do Líbano.
Petróleo abaixo de 100 dólares
Os preços do petróleo permanecem abaixo do patamar de 100 dólares.
Às 11h15 (8h15 em Brasília), o barril de West Texas Intermediate (WTI), referência americana, subia 0,1% (97,96 dólares), enquanto o Brent, referência global, permanecia estável (95,92 dólares).
Impacto na economia da Ásia
O Banco Asiático de Desenvolvimento anuncia que a guerra no Oriente Médio deve afetar as economias asiáticas neste ano e no próximo, ao mesmo tempo em que prevê desaceleração do crescimento para 5,1% na região mais populosa do mundo.