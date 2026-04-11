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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Dez pessoas, incluindo três socorristas, foram mortas neste sábado(11) em ataques israelenses no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde

Estes são os últimos desdobramentos da guerra no Oriente Médio:

Dez mortos em ataques israelenses no Líbano

Dez pessoas, incluindo três socorristas, foram mortas neste sábado(11) em ataques israelenses no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde.

Segundo a imprensa estatal, cerca de doze localidades foram alvos de bombardeios. Três dos ataques atingiram três localidades distintas no distrito de Nabatiye.

Entre os mortos nesses ataques estavam um membro da Defesa Civil e dois socorristas do Comitê Islâmico de Saúde — uma organização afiliada ao movimento pró-iraniano Hezbollah —, especificou o ministério.

Começam as negociações entre Irã e Estados Unidos

As negociações entre o Irã e os Estados Unidos, visando pôr fim à guerra, tiveram início em Islamabad, anunciou o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, que recebeu ambas as delegações separadamente.

"No início das conversas em Islamabad, o primeiro-ministro (...) reuniu-se com JD Vance", o vice-presidente dos EUA que lidera a delegação de seu país, anunciou o gabinete de Sharif; o primeiro-ministro já havia se reunido anteriormente com a delegação iraniana.

Deputado do Hezbollah critica negociações planejadas entre Líbano e Israel

Hassan Fadlallah, deputado do Hezbollah, reafirmou a rejeição do movimento a negociações diretas entre o Líbano e Israel, após um anúncio da Presidência libanesa de que uma reunião entre representantes de ambos os países seria realizada em Washington na próxima semana.

Essas negociações constituem "uma violação flagrante" da Constituição e "exacerbam as divisões internas em um momento em que o Líbano precisa, mais do que nunca, de solidariedade e unidade internas para enfrentar a agressão israelense", declarou o deputado.

Vice-presidente dos EUA chega ao Paquistão para negociações de paz

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, aterrissou neste sábado em uma base aérea perto da capital paquistanesa, onde participará de negociações com o Irã visando pôr fim à guerra no Oriente Médio, observaram jornalistas da AFP.

Vance, enviado pelo presidente americano, Donald Trump, para liderar a equipe de negociação de seu país, foi recebido pelo poderoso chefe do exército paquistanês, Asim Munir, após aterrissar na base aérea Nur Khan, perto de Islamabad.

Antes de partir para Islamabad, Vance disse esperar um resultado "positivo" das conversas.

Paquistão pede diálogo "construtivo"

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão instou Washington e Teerã a "se engajarem de forma construtiva" nas conversas de paz.

O ministro Ishaq Dar "expressou sua esperança de que as partes se engajassem de forma construtiva e reiterou o desejo do Paquistão de continuar facilitando a busca por uma solução duradoura e sustentável para o conflito", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado à imprensa.

1.000 horas de interrupção da internet no Irã

A NetBlocks, uma ONG de monitoramento de segurança cibernética, informou neste sábado, no X, que a interrupção da internet imposta pelas autoridades iranianas ultrapassou a marca de 1.000 horas — o equivalente a 42 dias.

Hezbollah reivindica ataques com drones e foguetes

O movimento pró-Irã Hezbollah — que arrastou o Líbano para o conflito mais amplo no Oriente Médio — afirmou na manhã deste sábado ter lançado ataques com drones e foguetes contra soldados israelenses posicionados no sul do Líbano, bem como contra cidades israelenses na fronteira.

Israel se recusa a discutir trégua com Hezbollah

Israel não negociará um cessar-fogo com o Hezbollah durante as conversas que manterá com o governo libanês na próxima semana, em Washington; foi o que declarou, na sexta-feira, o enviado para essas negociações, o embaixador Yechiel Leiter.

Em uma reunião com seu homólogo libanês para preparar as conversas, Leiter "recusou-se a discutir um cessar-fogo com a organização terrorista Hezbollah", afirmou ele em um comunicado à imprensa.

Trump promete reabrir o Estreito de Ormuz "muito em breve"

Donald Trump prometeu, na sexta-feira, reabrir o Estreito de Ormuz "com ou sem" a cooperação do Irã, horas antes do início das conversas de paz com Teerã, no Paquistão.

A navegação permanece dificultada nesta rota marítima fundamental para o transporte global de petróleo, embora a sua reabertura fosse uma das condições do cessar-fogo anunciado na terça-feira.

Delegação iraniana chega ao Paquistão

Uma delegação iraniana composta por funcionários de alto escalão, liderada pelo presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, chegou a Islamabad para realizar conversas sobre o cessar-fogo com os Estados Unidos, informou na sexta-feira a televisão estatal iraniana.

Fontes oficiais indicam que as conversas em Islamabad abordarão questões sensíveis, incluindo o programa iraniano de enriquecimento nuclear e o livre fluxo comercial através do Estreito de Ormuz.

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