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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estas são as últimas notícias do conflito

Irã retoma serviço ferroviário em linhas afetadas pela guerra

Várias linhas ferroviárias entre grandes cidades do Irã foram reabertas após os reparos em trechos danificados durante a guerra com os Estados Unidos e Israel, anunciou a televisão estatal.

Papai não pretende debater com Trump

O papa Leão XIV afirmou que não tem “a intenção de entrar em um debate” com Donald Trump, em resposta às críticas do presidente americano, que o acusou de ser “uma pessoa muito liberal”, “um homem que não acredita em dissuadir o crime”.



Petróleo em alta

Os preços do petróleo dispararam quase 8% e a maioria das bolsas operou em queda nesta segunda-feira, após o fracasso das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã.

A mesma acontecia com o dólar, impulsionada pelo forte aumento dos preços do petróleo.



Turquia pede reabertura do Estreito de Ormuz 'o mais rápido possível'

O chanceler turco, Hakan Fidan, pediu que o Estreito de Ormuz reabra “o mais rápido possível”, depois do fracasso das negociações entre Teerã e Washington no Paquistão.

"Devemos realizar as negociações possíveis com o Irã, deveriam ser utilizados métodos de persuasão e o Estreito (de Ormuz) deve reabrir o mais rápido possível", declarou o ministro à agência de notícias estatal Anadolu.

França e Reino Unido organizaram conferência sobre "missão importadora" para Ormuz

França e Reino Unido organizaram “nos próximos dias” uma “conferência” sobre uma “missão internacional de importação destinada a restaurar a liberdade de navegação” no Estreito de Ormuz, anunciou o presidente francês, Emmanuel Macron.

“Esta missão, direção defensiva e alheia às partes beligerantes, terá a vocação de ser mobilizada assim que a situação permitir e estará aberta aos países que contribuem a contribuir”, acrescentou Macron na rede social X.

Reino Unido "não apoia" bloqueio americano ao Estreito de Ormuz

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou à BBC que o Reino Unido “não apoia” o bloqueio naval do Estreito de Ormuz anunciado pelo presidente americano Donald Trump. Também disse que o país “não vai permitir ser arrastado” para a guerra com o Irã, apesar de Londres ter participado em “ações defensivas” desde o início do conflito.



Alemanha sentirá durante "muito tempo" as consequências da guerra

Na Alemanha, as consequências da guerra no Oriente Médio serão sentidas durante "muito tempo", afirmou o chefe de Governo Friedrich Merz, que anunciou uma redução das tarifas sobre o gasóleo e a gasolina por dois meses para atenuar o aumento dos preços da energia provocado pelo conflito.

Bolsas europeias e asiáticas operam em queda

As principais bolsas europeias abriram no vermelho nesta segunda-feira, depois do fracasso das negociações entre o Irã e os Estados Unidos no Paquistão.

Nas primeiras operações, Paris e Frankfurt recuaram quase 1%, Londres perdeu 0,62% e Milão 0,79%.

Na Ásia, os principais índices fecharam em baixa: Tóquio perdeu 0,74% e Seul recuperou 0,86%.



Bloqueio americano de Ormuz não faz sentido, denuncia Espanha

O bloqueio americano do Estreito de Ormuz “é algo sem sentido, sem razão”, disse a ministra da Defesa Espanhola, Margarita Robles. “É mais um episódio de toda esta guinada em que o presidente americano Donald Trump nos meteu”, disse Robles.



China espera que EUA e Irã não retomem a guerra após fracasso das negociações

O porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Guo Jiakun, declarou que Pequim "espera que as partes envolvidas cumpram o acordo de cessar-fogo temporário, continuem resolvendo as disputas por meios políticos e diplomáticos, evitem reavivar a guerra e chorar as condições para um rápido retorno à paz e à tranquilidade na região do Golfo".



Exército do Irã considera "ilegal" e ato de "pirataria" o bloqueio naval americano

O comandante das Forças Armadas iranianas, Khatam al Anbiya, afirmou que o bloqueio naval americano, que deve começar nesta segunda-feira, é "ilegal" e constitui um ato de "pirataria", e anunciou que nenhum porto do Golfo será uma salva caso os portos do país enfrentem ameaças.

"Se a segurança dos portos da República Islâmica nas águas do Golfo Pérsico e do Mar da Arábia for ameaçada, nenhum porto do Golfo Pérsico nem do Mar da Arábia estará a salvo", afirmou num comunicado lido na televisão estatal.

O Irã executou pelo menos 1.639 pessoas em 2025, recorde desde 1989

O Irã executou pelo menos 1.639 pessoas em 2025, o número mais elevado desde 1989, afirmaram duas ONGs, que alertaram que a República Islâmica poderia utilizar uma pena de morte de forma ainda mais ampla após os protestos de janeiro e a guerra contra Israel e os Estados Unidos.



Trump não se importa com o retorno do Irã às negociações

O presidente Donald Trump disse no domingo que não se importa se o Irã retornará ou não às negociações com os Estados Unidos após o fracasso da reunião no Paquistão.

"Não me importa se voltarem ou não. Se não voltarem, para mim tudo bem", disse Trump à imprensa na base militar Andrews, em Maryland, em seu retorno da Flórida.

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