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Conflito

Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estas são as últimas notícias do conflito

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Navios de guerra dos EUA cruzam o Estreito de Ormuz para desminá-loNavios de guerra dos EUA cruzam o Estreito de Ormuz para desminá-lo - Foto: Jalaa Marey / AFP

 Irã retoma serviço ferroviário em linhas afetadas pela guerra
Várias linhas ferroviárias entre grandes cidades do Irã foram reabertas após os reparos em trechos danificados durante a guerra com os Estados Unidos e Israel, anunciou a televisão estatal.

Papai não pretende debater com Trump
O papa Leão XIV afirmou que não tem “a intenção de entrar em um debate” com Donald Trump, em resposta às críticas do presidente americano, que o acusou de ser “uma pessoa muito liberal”, “um homem que não acredita em dissuadir o crime”.


 Petróleo em alta
Os preços do petróleo dispararam quase 8% e a maioria das bolsas operou em queda nesta segunda-feira, após o fracasso das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã.

A mesma acontecia com o dólar, impulsionada pelo forte aumento dos preços do petróleo.


Turquia pede reabertura do Estreito de Ormuz 'o mais rápido possível'
O chanceler turco, Hakan Fidan, pediu que o Estreito de Ormuz reabra “o mais rápido possível”, depois do fracasso das negociações entre Teerã e Washington no Paquistão.

"Devemos realizar as negociações possíveis com o Irã, deveriam ser utilizados métodos de persuasão e o Estreito (de Ormuz) deve reabrir o mais rápido possível", declarou o ministro à agência de notícias estatal Anadolu.

 

 França e Reino Unido organizaram conferência sobre "missão importadora" para Ormuz
França e Reino Unido organizaram “nos próximos dias” uma “conferência” sobre uma “missão internacional de importação destinada a restaurar a liberdade de navegação” no Estreito de Ormuz, anunciou o presidente francês, Emmanuel Macron.

“Esta missão, direção defensiva e alheia às partes beligerantes, terá a vocação de ser mobilizada assim que a situação permitir e estará aberta aos países que contribuem a contribuir”, acrescentou Macron na rede social X.

 

 Reino Unido "não apoia" bloqueio americano ao Estreito de Ormuz
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou à BBC que o Reino Unido “não apoia” o bloqueio naval do Estreito de Ormuz anunciado pelo presidente americano Donald Trump. Também disse que o país “não vai permitir ser arrastado” para a guerra com o Irã, apesar de Londres ter participado em “ações defensivas” desde o início do conflito.


 Alemanha sentirá durante "muito tempo" as consequências da guerra 
Na Alemanha, as consequências da guerra no Oriente Médio serão sentidas durante "muito tempo", afirmou o chefe de Governo Friedrich Merz, que anunciou uma redução das tarifas sobre o gasóleo e a gasolina por dois meses para atenuar o aumento dos preços da energia provocado pelo conflito.

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Bolsas europeias e asiáticas operam em queda
As principais bolsas europeias abriram no vermelho nesta segunda-feira, depois do fracasso das negociações entre o Irã e os Estados Unidos no Paquistão.

Nas primeiras operações, Paris e Frankfurt recuaram quase 1%, Londres perdeu 0,62% e Milão 0,79%.

Na Ásia, os principais índices fecharam em baixa: Tóquio perdeu 0,74% e Seul recuperou 0,86%.


Bloqueio americano de Ormuz não faz sentido, denuncia Espanha 
O bloqueio americano do Estreito de Ormuz “é algo sem sentido, sem razão”, disse a ministra da Defesa Espanhola, Margarita Robles. “É mais um episódio de toda esta guinada em que o presidente americano Donald Trump nos meteu”, disse Robles.


China espera que EUA e Irã não retomem a guerra após fracasso das negociações
O porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Guo Jiakun, declarou que Pequim "espera que as partes envolvidas cumpram o acordo de cessar-fogo temporário, continuem resolvendo as disputas por meios políticos e diplomáticos, evitem reavivar a guerra e chorar as condições para um rápido retorno à paz e à tranquilidade na região do Golfo".


Exército do Irã considera "ilegal" e ato de "pirataria" o bloqueio naval americano
O comandante das Forças Armadas iranianas, Khatam al Anbiya, afirmou que o bloqueio naval americano, que deve começar nesta segunda-feira, é "ilegal" e constitui um ato de "pirataria", e anunciou que nenhum porto do Golfo será uma salva caso os portos do país enfrentem ameaças.

"Se a segurança dos portos da República Islâmica nas águas do Golfo Pérsico e do Mar da Arábia for ameaçada, nenhum porto do Golfo Pérsico nem do Mar da Arábia estará a salvo", afirmou num comunicado lido na televisão estatal.

 

 O Irã executou pelo menos 1.639 pessoas em 2025, recorde desde 1989
O Irã executou pelo menos 1.639 pessoas em 2025, o número mais elevado desde 1989, afirmaram duas ONGs, que alertaram que a República Islâmica poderia utilizar uma pena de morte de forma ainda mais ampla após os protestos de janeiro e a guerra contra Israel e os Estados Unidos.


Trump não se importa com o retorno do Irã às negociações
O presidente Donald Trump disse no domingo que não se importa se o Irã retornará ou não às negociações com os Estados Unidos após o fracasso da reunião no Paquistão.

"Não me importa se voltarem ou não. Se não voltarem, para mim tudo bem", disse Trump à imprensa na base militar Andrews, em Maryland, em seu retorno da Flórida.

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