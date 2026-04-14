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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estas são as notícias mais recentes do conflito

Paquistão prepara novas negociações

"Os esforços estão sendo feitos para levar as partes à mesa de negociações. Claro que queremos que retornem a Islamabad, mas o local ainda não foi determinado", declarou uma fonte paquistanesa à AFP, segundo a qual na reunião entre Estados Unidos e Irã "pode acontecer em breve".



China promete "contramedidas" diante das ameaças tarifárias de Trump

A China anunciou que adotará "contramedidas" se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, implementar novas tarifas, como ameaçou fazer caso Pequim forneça ajuda militar ao Irã na guerra no Oriente Médio.



China considera bloqueio americano "irresponsável" aos portos do Irã

Washington "intensificou as operações militares e impôs um bloqueio seletivo, o que vai apenas exacerbar as tensões, enfraquecerá um acordo de cessar-fogo já frágil e comprometerá ainda mais a segurança da passagem no Estreito. É um comportamento perigoso e irresponsável", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun.



Espanha quer mediação da China

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou, após uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, que a China pode desempenhar um papel "importante" para "encontrar vias diplomáticas que cabem com esta guerra" no Oriente Médio.



China pede respeito integral à soberania dos Estados do Oriente Médio

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu respeito à soberania dos Estados do Oriente Médio e do Golfo, assim como ao direito internacional.

“A soberania, a segurança e a integridade territorial dos países do Oriente Médio e da região do Golfo devem ser plenamente respeitadas”, afirmou durante uma reunião com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan.



Cotação do petróleo em queda

Os preços do petróleo voltaram a ser negociados abaixo de 100 dólares por barril. Às 8h10 GMT (5h10 de Brasília), o West Texas Intermediate, referência do mercado norteamericano, operava em queda de 2,6%, a 96,52 dólares por barril. O Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial, recuava 0,7%, a 98,62 dólares.



Washington propôs a Teerã uma pausa de 20 anos no enriquecimento de urânio

O governo dos Estados Unidos propôs ao Irã uma suspensão por 20 anos de seu programa de enriquecimento de urânio como uma das condições para encerrar a guerra, informou a imprensa americana, após o fracasso das negociações do fim de semana.

A pausa de 20 anos seria acompanhada de um rompimento das avaliações, segundo o Wall Street Journal. O Irã teria proposto suspender suas atividades nucleares por cinco anos, informou o jornal The New York Times.

Negociações entre Líbano e Israel

Representantes libaneses e israelenses se reunirão nesta terça-feira em Washington, sob mediação dos Estados Unidos, para negociações preliminares diretas de paz, mas as perspectivas de um acordo parecem escassas.

Na segunda-feira, o líder do grupo pró-Irã libanês Hezbollah, Naim Qasem, pediu o "cancelamento" do encontro, por considerar que as negociações equivalem a uma "capitulação".



Papa deveria "limitar-se a questões morais", diz Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou na segunda-feira que o Vaticano deve “limitar-se as questões morais” em meio à disputa cada vez mais intensa entre o presidente Donald Trump e o papa Leão XIV sobre o Irã.

“Sem dúvida, acredito que, em alguns casos, o melhor para o Vaticano seria limitado-se a questões morais... e deixar que o presidente dos Estados Unidos fique responsável por determinar a política pública americana”, declarou Vance ao canal Fox News.

O papa Leão XIV disse que não teme as críticas de Trump e reivindicou seu “dever moral” de pronunciamento contra a guerra.

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