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Conflito

Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estas são as notícias mais atualizadas do conflito

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Guerra no Oriente MédioGuerra no Oriente Médio - Foto: Atta Kenare / AFP

Israel ordena saída de moradores do sul do Líbano
O Exército israelense determinou nesta quarta-feira a saída dos habitantes do sul do Líbano por bombardeios iminentes contra o movimento islâmico pró-iraniano Hezbollah.

"Alerta urgente dirigido aos habitantes do sul do Líbano situados ao sul do rio Zahrani (...), bombardeios aéreos" contra o Hezbollah "estão em curso" e o Exército "opera intensamente na região", anunciou na rede social X o porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee.


Israel ataca o sul de Beirute e o Hezbollah dispara foguetes
O Exército israelense atacou o sul de Beirute e o grupo pró-iraniano Hezbollah disparou quase 30 foguetes contra o território israelense nesta quarta-feira, um dia após o início das negociações de paz entre Líbano e Israel

O Hezbollah não viu com bons olhos a aproximação. Os dois países aceitaram iniciar negociações diretas para uma paz sustentável ao longo do tempo, segundo o Departamento de Estado Americano.


Petróleo em queda; Bolsas altas
As Bolsas operaram em alta e o preço do petróleo voltou a cair nesta quarta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou a possibilidade de uma segunda rodada de conversas entre Washington e Teerã "nos próximos dois dias", o que reacendeu as esperanças de um acordo que permita a reabertura do Estreito de Ormuz.

Às 6h30 GMT (3h30 de Brasília), o preço do barril de West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, recuava 0,20%, a 91,10 dólares. O barril de Brent do Mar do Norte, referência internacional, subia 0,47%, a 93,23 dólares.


Prêmio do Paquistão trabalhado por negociação entre Irã e EUA
O primeiro-ministro paquistanês, Muhammad Shehbaz Sharif, cujo país desempenha o papel de mediador entre o Irã e os Estados Unidos para tentar acabar com o conflito no Oriente Médio, fará uma viagem de quatro dias pela Arábia Saudita, Catar e Turquia.


238 marinheiros iranianos repatriados do Sri Lanka
O Sri Lanka repatriou 238 marinheiros iranianos que estavam a bordo de uma fragata que foi atacada por um submarino americano e de outro navio da Marinha iraniana, anunciou o Ministério da Defesa.

Segundo fontes militares, 32 marinheiros resgatados a bordo do IRIS Dena, atacados em 4 de março na costa do Sri Lanka, e 206 marinheiros que navegaram em outro navio deixado no Sri Lanka na terça-feira.

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Tráfego marítimo iraniano está paralisado, afirma Centcom 
O Centcom, o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio, afirmou na terça-feira que nenhum navio atravessou o Estreito de Ormuz, crucial para o transporte mundial de petróleo.

Dados de rastreamento marítimo do site de monitoramento de navegação Kpler sugerem, no entanto, que vários navios que passaram por portos iranianos conseguiram atravessar o estreito desde o início do bloqueio americano.


A Rússia está disposta a compensar o déficit de energia na China
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, afirmou que seu país pode compensar o déficit de energia que a China enfrenta por causa das dificuldades provocadas pela guerra no Oriente Médio, informou a imprensa estatal russa.

"A Rússia pode, sem dúvida, compensar a falta de recursos que surgiu"na China e em outros países interessados em trabalhar connosco", declarou Lavrov numa coletiva de imprensa em Pequim, ao ser questionado sobre o bloqueio iraniano do Estreito de Ormuz.


Trump abre a porta para a retomada do diálogo com o Irã
Donald Trump anunciou na terça-feira a possibilidade de retomar as conversas com o Irã no Paquistão ainda nesta semana, depois que Israel e o Líbano concordaram em iniciar negociações diretas após uma reunião em Washington.


O Irã deve assumir o compromisso de não ter arma nuclear, diz Vance
O vice-presidente americano JD Vance afirmou que Trump disse às autoridades iranianas que os Estados Unidos “farão o Irã prosperar” se o país assumir o compromisso de “não ter uma arma nuclear”.

Vance, que liderou uma delegação americana que tentou negociar um acordo de paz com o Irã no fim de semana, acrescentou: “Vamos seguir para tentar fazer com que isso aconteça”.


Embaixadora do Líbano nos Estados Unidos considera negociações com Israel "construtivas"
A embaixadora do Líbano nos Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, pediu um cessar-fogo durante o diálogo “construtivo” que manteve na terça-feira com representantes de Israel em Washington, segundo um comunicado.

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