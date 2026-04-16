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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estas são as notícias mais recentes do conflito

Netanyahu "vai conversar" com o presidente libanês

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “vai conversar” com o presidente do Líbano, Joseph Aoun, declarou nesta quinta-feira (16) a ministra israelense da Inovação, Gila Gamliel, à rádio militar.

"O primeiro-ministro vai conversar pela primeira vez com o presidente do Líbano após tantos anos de ruptura total do diálogo entre os dois países. Esperamos que a iniciativa conduza finalmente à prosperidade e ao desenvolvimento do Líbano como Estado", declarou Gamliel, sem revelar os dados, nem como aconteceu a conversa.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os “líderes” de Israel e do Líbano conversariam nesta quinta-feira.



Líbano "não está a par" de contato com Israel

O Líbano "não está a par" de um próximo contacto com Israel, afirmou uma fonte oficial, depois de o presidente americano, Donald Trump, ter anunciado que as autoridades dos dois países terão um diálogo na quinta-feira.

“Não estamos a par de nenhum contato previsto com a parte israelense e não fomos informados sobre isso pelos canais oficiais”, declarou a fonte à AFP.



TSMC diz que a guerra não impactará o abastecimento no "curto prazo"

A empresa taiwanesa TSMC, maior fabricante mundial de semicondutores, declarou que não espera que, a curto prazo, a guerra no Oriente Médio afete o fornecimento dos materiais necessários para a fabricação de chips, como hélio e hidrogênio.



O Hezbollah ataca o norte de Israel

O movimento pró-iraniano Hezbollah reivindicou vários ataques contra posições militares no norte de Israel e anunciou o lançamento de drones na direção de Hanita e dos quartéis de Liman.

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Fifa garante que o Irã vai à Copa

O Irã vai disputar "sem dúvidas" a Copa do Mundo da América do Norte de 2026, afirmou na quarta-feira (15) o presidente da Fifa, Gianni Infantino, embora a participação da seleção asiática continue incerta a menos de dois meses do torneio devido à guerra no Oriente Médio. O Irã vai disputar "sem dúvidas" a Copa do Mundo da América do Norte de 2026, afirmou na quarta-feira (15) o presidente da Fifa, Gianni Infantino, embora a participação da seleção asiática continue incerta a menos de dois meses do torneio devido à guerra no Oriente Médio.



Dez navios bloqueados em portos iranianos, segundo EUA

O Exército americano anunciou que impediu 10 navios de sair dos portos iranianos nas primeiras 48 horas do bloqueio imposto pelos Estados Unidos à República Islâmica.

“Dez navios foram rechaçados e o navio NENHUM conseguiu romper o bloqueio desde a sua entrada em vigor na segunda-feira”, declarou o comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom) no X.



EUA debate segunda rodada de negociações com Irã no Paquistão

Os Estados Unidos estudam a possibilidade de uma segunda rodada de negociações de paz com o Irã no Paquistão, e se mostram otimistas quanto às chances de se chegar a um acordo, informou a Casa Branca nesta quarta-feira.

“Essas conversas estão em andamento” e “estamos otimistas quanto às perspectivas de um acordo”, declarou a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

- O Exército israelense estabelece 'zona de extermínio' do Hezbollah no sul do Líbano -

O chefe do Estado-Maior do Exército israelense declarou que planejou que uma área de cerca de 30 quilômetros da fronteira sul do Líbano até o rio Litani fosse transformada em uma "zona de extermínio" do Hezbollah.

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