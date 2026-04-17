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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estas são as notícias mais recentes do conflito

Ao menos 13 mortos no Líbano minutos antes da trégua

Pelo menos 13 pessoas morreram em bombardeios israelenses na cidade libanesa de Tiro poucos minutos antes da entrada em vigor da trégua na noite de quinta-feira, informou nesta sexta-feira à AFP um funcionário local.

Outras 35 pessoas morreram e as equipes de resgate procuram "15 desaparecidos".



Emissora Iran International, alvo de tentativa de incêndio em Londres

Três britânicos foram indiciados por tentativa de incêndio nas instalações do canal de televisão em persa Iran International em Londres, informou a polícia.



Fórum diplomático na Turquia

A Turquia organiza, a partir desta sexta-feira, um fórum diplomático que contará, entre outros, com a participação do primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif, no momento em que Islamabad intensifica os esforços de mediação para tentar acabar com a guerra no Oriente Médio.

Representantes de mais de 150 países deverão participar do evento, incluindo mais de 20 chefes de Estado e de Governo.



Hezbollah diz que tem "o dedo no gatilho" em caso de violação da trégua por Israel

O grupo libanês pró-iraniano Hezbollah afirmou que seus combatentes têm “o dedo no gatilho” caso Israel viole a trégua de 10 dias que entrou em vigor durante uma noite.



Petroleiro sul-coreano evita Estreito de Ormuz e opta pelo Mar Vermelho

Um petroleiro sul-coreano transitou pelo Mar Vermelho, algo iniciado desde o início do bloqueio do Estreito de Ormuz no contexto da guerra no Oriente Médio, anunciou Seul.



Petróleo em queda

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira. O barril de West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, recuava 3,03%, a 91,82 dólares. O barril de Brent do Mar do Norte, referência mundial, cedeu 2,41% a 96,99 dólares.



Engarrafamentos para acessar o sul do Líbano

Jornalistas da AFP observaram grandes engarrafamentos na única ponte que ainda permite atravessar o rio Litani para acessar o sul do Líbano. Os motoristas aguardam durante horas com a esperança de voltar para casa após a entrada em vigor do cessar-fogo.

O Exército israelense, no entanto, anunciou que mantém a sua presença na região e pediu à população que não regressasse para as suas residências. O Exército Libanês também pediu aos deslocados que não retornassem para suas casas.

Líbano acusa Israel de violar o cessar-fogo

O Exército do Líbano acusou Israel de cometer "atos de agressão" e bombardeios em violação da trégua, enquanto o Hezbollah anunciou ter atacado soldados israelenses em resposta.



Trump afirma que o Irã entregou em entregar reservas de urânio enriquecido

O presidente americano Donald Trump afirmou que o Irã chegou em entregar suas reservas de urânio enriquecido, uma das critérios de Washington para alcançar um acordo com Teerã.

"Eles aceitaram nos devolver o 'pó' nuclear", disse Trump a jornalistas da Casa Branca, em referência ao urânio enriquecido que os Estados Unidos afirmam que poderia ser utilizado para fabricar armas nucleares.



Encontro entre Israel e Líbano na Casa Branca em "quatro ou cinco dias"

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente libanês, Joseph Aoun, visitarão a Casa Branca para uma reunião conjunta com Donald Trump nos próximos dias, anunciou o presidente americano.

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