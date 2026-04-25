Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio
Estas são as notícias mais recentes do conflito
Pezeshkian pede aos iranianos que economizem eletricidade
O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, pediu à população do país que economizasse energia elétrica, alertando que, embora não haja escassez no momento, Estados Unidos e Israel tentam semear o "descontentamento" entre os iranianos.
Trump cancela viagem de seus negociadores ao Paquistão...
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que cancelou a viagem de seus navios, Steve Witkoff e Jared Kushner, para realizar negociações com o Irã no Paquistão sobre o fim da guerra, informou a Fox News.
... Mas afirma que isso não significa retomar a guerra
Trump afirmou que o cancelamento da viagem de seus navios a Islamabad para negociações não significa automaticamente a retomada da guerra com o Irã, apesar das revés nas negociações de paz.
Questionado se o cancelamento provocou a retomada da guerra, Trump disse ao Axios: "Não. Não significa isso. Ainda não pensamos a respeito."
Controlar o Estreito de Ormuz é uma "estratégia definitiva" do Irã
A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o controle do Estreito de Ormuz, uma passagem estratégica vital para o fornecimento global de petróleo e gás, constitui a "estratégia definitiva" de Teerã em seu conflito com os Estados Unidos.
Navio caça-minas alemão
A Alemanha enviará em breve um navio de caça-minas ao Mediterrâneo para uma possível missão no Estreito de Ormuz, após o fim da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, disse à AFP uma porta-voz do Ministério da Defesa.
"Salvar a própria pele"
Os Estados Unidos "estão buscando uma saída que lhes permita salvar a própria pele e escapar do atoleiro da guerra em que se resgataram", disse uma porta-voz do Ministério da Defesa do Irã.
Ameaça reagir se bloqueio americano continuar
O comando das forças armadas iranianas ameaçou os Estados Unidos com uma resposta militar caso o bloqueio aos portos iranianos seja interrompido.
Ataques israelenses matam quatro pessoas no Líbano
Bombardeios israelenses mataram quatro pessoas no Líbano, apesar de um frágil cessar-fogo prorrogado esta semana na guerra entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah, anunciou o governo libanês.
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Irã executa homem por cooperação com Israel
Um homem condenado por colaborar com os serviços secretos israelenses durante protestos de rua no início deste ano foi executado no Irã, anunciou o Judiciário.
Espanha, membro "confiável" da Otan
O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que o seu país é um "parceiro confiável" da Otan, em meio às notícias da imprensa de que os Estados Unidos estariam considerando suspender Madri da aliança atlântica por sua recusa em apoiar operações contra o Irã.
A agência de notícias Reuters citou um funcionário americano anônimo que afirmou que o Pentágono levantou a questão da suspensão em um e-mail que discutia maneiras de punir os aliados de Otan que permanecem neutros na guerra travada por Washington e Israel contra Teerã.
Aeroporto Internacional de Teerã reabre
O aeroporto internacional Imam Khomeini de Teerã reabriu neste sábado, anunciou a televisão estatal iraniana, com as primeiras partidas programadas, "graças aos esforços das companhias aéreas nacionais", para destinos como Medina, Mascate e Istambul.
Kuwait liberta um jornalista
Um jornalista kuwaitiano-americano foi libertado após ficar detido por várias semanas no Kuwait, país que reprime a disseminação de imagens da guerra entre o Irã e os Estados Unidos, informou um funcionário do Departamento de Estado Americano.
Ahmed Shihab-Eldin, que já contribuiu para o The New York Times, a PBS e a Al Jazeera English, foi preso em 3 de março sob a acusação de divulgar informações falsas, prejudicar a segurança nacional e fazer uso indevido de seu telefone celular.