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Conflito

Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estas são as notícias mais atualizadas do conflito

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Últimos acontecimentos da guerra no Oriente MédioÚltimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio - Foto: Atta Kenare / AFP

Trump terá reunião com conselheiros de Segurança sobre o Irã
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, organizará na terça-feira uma reunião para discutir a guerra do Irã com seus principais conselheiros de Segurança, informaram o portal Axios e o canal ABC News.

As negociações entre os inimigos estão paralisadas desde o fracasso da reunião prevista para o fim de semana no Paquistão, que não foi realizada.


Hezbollah rejeita negociações diretas entre Líbano e Israel
O dirigente do grupo libanês pró-Irã Hezbollah, Naim Qassem, reafirmou sua rejeição categórica às negociações diretas entre Líbano e Israel.

"Para nós, estas negociações diretas e seus resultados são como se não existissem, e não nos dizem respeito", disse.


Chanceler do Irã atribui fracasso das negociações aos Estados Unidos
O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, responsabilizou os Estados Unidos pelo fracasso das negociações de paz no Paquistão, ao desembarcar na Rússia para uma reunião com o presidente Vladimir Putin.

"A abordagem dos Estados Unidos fez com que a rodada anterior de negociações, apesar dos avanços, não alcançasse os objetivos, devido às exigências excessivas", disse Araghchi, citado pela imprensa estatal iraniana.

O chanceler também afirmou que "a passagem segura pelo Estreito de Ormuz é uma questão global importante".


Petróleo volta a subir diante da incerteza sobre diálogo de paz
Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira diante da incerteza sobre o diálogo de paz entre Estados Unidos e Irã.

O barril de West Texas Intermediate, referência do mercado americano de petróleo, era negociado acima de 96 dólares. A cotação do Brent do Mar do Norte, referência mundial, se aproximava de 110 dólares.

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 'Se eles quiserem conversar, podem vir nos ver', diz Trump
O presidente americano Donald Trump declarou neste domingo que o Irã pode fazer contato com o seu governo após ter cancelado no sábado a viagem de seus enviados ao Paquistão.

"Eu disse: já não vamos fazer isso. Temos todas as cartas nas mãos. Se eles [os iranianos] quiserem conversar, podem vir nos ver ou nos telefonar. Já sabem que há um telefone, temos boas linhas seguras", declarou o mandatário à emissora Fox News.


Ataques israelenses deixam 14 mortos no Líbano
O Ministério da Saúde do Líbano afirmou que ataques israelenses no sul do país mataram 14 pessoas no domingo, incluindo duas crianças. Este é o maior número de vítimas em um dia desde a entrada em vigor de um frágil cessar-fogo em 17 de abril.


Soldado israelense morre no sul do Líbano
O exército israelense anunciou a morte de um sargento no sul do Líbano, em um "incidente" no qual um oficial e outros cinco soldados ficaram feridos, segundo um comunicado militar.


Hezbollah diz que Israel viola trégua e refuta acusação de Netanyahu
O Hezbollah rejeitou a acusação do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de que o movimento pró-Irã está desmantelando o cessar-fogo, e afirmou que continuará respondendo às violações da trégua por parte de Israel.

O movimento xiita declarou em um comunicado que os ataques do grupo contra alvos israelenses no sul do Líbano e no norte de Israel constituem "uma resposta legítima às contínuas violações do cessar-fogo pelo inimigo desde o primeiro dia do anúncio da trégua temporária".


Netanyahu acusa Hezbollah de 'desmantelar' cessar-fogo no Líbano
Netanyahu afirmou que as ações do movimento xiita libanês Hezbollah ameaçam o cessar-fogo no Líbano e prometeu agir "com firmeza" contra o grupo apoiado pelo Irã.

"É preciso entender que as violações do Hezbollah estão, na prática, desmantelando o cessar-fogo", declarou Netanyahu durante uma reunião semanal de seu gabinete.


Israel bombardeia o Líbano
A mídia estatal libanesa informou que Israel atacou novamente o sul do país.

"Aviões de guerra israelenses lançaram um ataque contra Kfar Tibnit, um dos locais incluídos no alerta", afirmou a agência de notícias oficial NNA, que relatou vítimas.


Trump diz que disparos em Washington não vão dissuadi-lo da guerra contra o Irã
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os disparos durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca no sábado não o impediriam de prosseguir com a guerra contra o Irã, embora considere improvável que o incidente esteja ligado ao conflito.

"Isso não vai me dissuadir de vencer a guerra no Irã. Não sei se isso tem alguma relação com a guerra, sinceramente não acho, com base no que sabemos", disse Trump a repórteres em uma coletiva de imprensa na Casa Branca após o incidente.

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