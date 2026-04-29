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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estas são as notícias mais atualizadas do conflito

Moeda iraniana no nível mais baixo

O rial iraniano atingiu, nesta quarta-feira (29), seu nível mais baixo em relação ao dólar desde a instauração da república islâmica em 1979, segundas diversas plataformas de monitoramento de câmbio.

Por volta das 09h30 GMT (06h30 em Brasília), um dólar era negociado, com base na taxa de câmbio informal, a 1,80 milhão de rials. O euro, por sua vez, foi negociado a 2,10 milhões de rials, de acordo com as plataformas Bonbast e AlanChand.



Bloqueio longo à vista

O presidente dos EUA, Donald Trump, instruiu seus funcionários de segurança nacional a se prepararem para manter o bloqueio que impõe aos portos iranianos por um período prolongado, com o objetivo de obrigar Teerã a abandonar seu programa nuclear, segundo uma reportagem do The Wall Street Journal.

De acordo com o jornal, Trump não acredita que o Irã esteja negociando de boa-fé; ele espera forçar a república islâmica a suspender o enriquecimento de urânio por 20 anos e aceitar restrições rigorosas posteriormente.



"Acabou o Senhor Bonzinho"

"O Irã é incapaz de se organizar. Eles não sabem como concordar um acordo não nuclear. É melhor eles entrarem nos eixos logo!", postou Trump em sua rede social Truth Social.

Ele acompanhou a mensagem com uma imagem gerada artificialmente na qual aparece usando óculos de sol escuros e luvas de fuzil, juntamente com a mensagem: "Acabou o 'Senhor Bonzinho'".



21 execuções no Irã

Um total de 21 pessoas foram realizadas e mais de 4.000 derrotas no Irã por motivos políticos ou de segurança nacional desde o início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, afirmaram as Nações Unidas nesta quarta-feira.

Após os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã terem deflagrado o conflito, "pelo menos nove pessoas foram realizadas em conexão com as manifestações de janeiro de 2026, dez por suposta filiação a grupos de oposição e duas por espionagem", anunciou o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.



Registro de lucro para TotalEnergies

O grupo energético francês TotalEnergies anunciou que seu lucro líquido cresceu 51% no primeiro trimestre do ano, totalizando US$ 5,8 bilhões (R$ 28,9 bilhões), graças a um aumento nos preços do petróleo impulsionado pela guerra no Oriente Médio.



Refinaria saudita retoma serviço

A TotalEnergies também anunciou nesta quarta-feira que as operações foram retomadas em meados de abril na refinaria Satorp, na Arábia Saudita, após uma instalação, da qual é coproprietária juntamente com o grupo local Aramco, ter sido fechada devido a danos sofridos em um ataque aéreo dias antes.

“A refinaria vem operando com uma capacidade de 230 mil barris por dia desde 14 de abril”, afirmou a empresa.

Hegseth no cente

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, comparece ao Congresso nesta quarta-feira (29) pela primeira vez desde o início do conflito, em 28 de fevereiro.

Hegseth, que tem sido duramente criticado pela oposição democrata devido à escassez de informações fornecidas, responderá às perguntas dos membros da Comissão das Forças Armadas da Câmara, ao lado de Dan Caine, o chefe do Estado-Maior dos EUA.



Petróleo acima dos 100 dólares

Os preços do petróleo mantiveram sua tendência de alta nesta quarta-feira, recuperando os níveis anteriores ao cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, referência global, subiu 2,95%, para US$ 114,54. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), avançou 3,48%, para US$ 103,41.



Dois mortos no par

Um soldado e seu irmão morreram no sul do Líbano em um novo ataque israelense nesta quarta-feira, afirmou o Exército Libanês.



Trump diz ao rei Charles que “venceu militarmente” o Irã

O presidente dos Estados Unidos afirmou, na terça-feira, que o Irã foi “derrotado militarmente”, durante um jantar de gala com o rei britânico Carlos III e outros convidados.

“Derrotamos militarmente este adversário em particular”, disse a magnata republicana no banquete realizado na Casa Branca. "Charles concorda comigo, ainda mais do que eu mesmo."



Emirados Árabes Unidos anunciam retirada da Opep

Os Emirados Árabes Unidos irão se retirar da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), liderada pela Arábia Saudita, e da aliança Opep+, da qual a Rússia também é membro, a partir de 1º de maio, anunciou na terça-feira a agência de notícias emiradense.

"Esta decisão reflete a visão estratégica e econômica de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos e a evolução de seu perfil energético, particularmente a melhoria dos investimentos na produção interna de energia", afirmou a WAM.

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