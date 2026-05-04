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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estas são as notícias mais atualizadas do conflito

Três execuções no Irã

Três homens foram forçados no nordeste do Irã depois que foram declarados culpados de contribuir para a morte de membros das forças de segurança durante as manifestações que abalaram o país em dezembro e janeiro, anunciou a Justiça iraniana nesta segunda-feira.

As detenções e execuções vinculadas aos protestos aumentaram desde o início da guerra desencadeada pelo ataque dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro.



Secretário-geral da Otan diz que os europeus "captaram a mensagem" de Trump sobre defesa

Os europeus "ouviram" a mensagem de frustração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a guerra do Irã e estão "dando um passo à frente", afirmou o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, depois de Washington anunciar que vai retirar 5.000 soldados da Alemanha.

"Os líderes europeus receberam a mensagem. Eles ouviram a mensagem de maneira alta e clara", disse Rutte, que reconheceu a "decepção do lado americano" com a relutância dos aliados europeus em entrar na guerra.



Macron pede "reabertura coordenada" do Estreito de Ormuz

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta segunda-feira uma reabertura “coordenada” do Estreito de Ormuz entre “Irã e Estados Unidos”.

"Se os Estados Unidos desejam reabrir Ormuz, ótimo. É o que temos pedido desde o início. Mas nós não vamos participar de nenhuma operação de força em um contexto que não me parece claro", destacou o presidente francês.



O Irã anunciou que atacará o Exército americano no caso de aproximação de Ormuz

O comando militar do Irã anunciou nesta segunda-feira que o Exército dos Estados Unidos será atacado se entrar no Estreito de Ormuz, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Washington começaria a escoltar navios através da via estratégica marítima.



Petroleiro atingido por "projetos desconhecidos" perto dos Emirados

Um petroleiro foi atingido por projetos não identificados na costa dos Emirados Árabes Unidos, informou nesta segunda-feira uma agência marítima britânica, depois de Washington ter anunciado que pretende escoltar os navios que cruzam o Estreito de Ormuz.

Crise tem impacto enorme na Ásia-Pacífico, afirma premiê japonesa

A crise no abastecimento de petróleo devido ao bloqueio no Estreito de Ormuz tem um “impacto enorme” na Ásia-Pacífico, afirmou nesta segunda-feira a primeira região-ministra do Japão, Sanae Takaichi.

Após uma reunião em Canberra com seu homólogo australiano, Anthony Albanese, Takaichi declarou que os dois países responderão com "um senso de urgência" para estabilizar o fornecimento de energia.



Trump cita "conversas muito positivas" com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo que as autoridades americanas estão tendo "conversas muito positivas" com o Irã sobre passos possíveis para o fim da guerra no Oriente Médio.

“Estou convencido de que meus representantes estão tendo conversas muito positivas com o país do Irã, e de que essas conversas poderiam levar a algo muito positivo para todos”, publicou Trump em sua plataforma, Truth Social.



EUA escoltam navios bloqueados em Ormuz

Donald Trump afirmou nas redes sociais no domingo que a Marinha americana escoltará as embarcações bloqueadas no Estreito de Ormuz a partir de segunda-feira.

"Para o bem do Irã, do Oriente Médio e dos Estados Unidos, informamos a estes países que conduziremos seus navios de maneira segura para fora destas vias navegáveis restritas, para que possam continuar com seus negócios de forma livre e eficaz", escreveu o mandatário em sua plataforma, Truth Social.



Chefe de Governo alemão diz que não desistirá de trabalhar com Trump

O chefe do Governo da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou no domingo que não desistirá de trabalhar com o presidente americano, Donald Trump, apesar de uma disputa entre os dois líderes sobre a guerra no Oriente Médio.

"Não vou deixar de trabalhar na relação transatlântica. E não desistirei de trabalhar com Donald Trump", afirmou Merz à emissora pública ARD.

As declarações feitas após o governo americano anunciaram que vão retirar 5.000 soldados destacados na Alemanha.



EUA estão "asfixiando" a economia do Irã, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que Washington está asfixiando o Irã com o "bloqueio econômico" imposto com a ataque militar lançado com Israel no fim de fevereiro.

O presidente Donald Trump "ordenou a pressão máxima em março (sobre o Irã), e há três semanas tentadas ao Departamento do Tesouro e a mim que começámos a 'Fúria Econômica'", explicou o secretário no domingo ao canal Fox News.



Alemanha pede que Irã reabra Ormuz

O ministro alemão das Relações Exteriores, Johann Wadephul, pediu que o Irã reabra o Estreito de Ormuz e abandone seu programa de armas nucleares durante um telefonema com seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi.

"Enfatizei que a Alemanha apoia uma solução negociada", disse Wadephul no X. "Enquanto próximo aliado dos Estados Unidos, compartilhamos o mesmo objetivo: o Irã deve renunciar de forma total e verificável às armas nucleares e abrir imediatamente o Estreito de Ormuz, como também pediu o secretário de Estado americano", Marco Rubio.

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