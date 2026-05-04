A- A+

conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

O movimento pró-iraniano Hezbollah relatou combates com as forças israelenses em Deir Seryan, uma localidade fronteiriça no sul do Líbano, apesar da trégua em vigor.

O Hezbollah também reivindicou outros ataques contra alvos militares israelenses no sul do Líbano que, segundo afirmou, foram em resposta à "violação do cessar-fogo por parte do inimigo israelense".

A agência estatal libanesa ANN informou sobre bombardeios israelenses em mais de 20 localidades do sul do Líbano.

O Exército libanês disse que dois militares ficaram feridos em um ataque israelense contra a localidade de Kafra.

Preços do petróleo disparam

A alta dos preços do petróleo se intensificou nesta segunda-feira (4) após novos ataques nos Emirados Árabes Unidos e no Estreito de Ormuz, apesar da trégua entre os Estados Unidos e o Irã.

O barril de Brent para entrega em julho, referência internacional, saltou 5,80%, para 114,44 dólares no fechamento dos mercados. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em junho, avançou 4,36%, para 106,42 dólares.

Irã nega que planejava atacar Emirados

"A República Islâmica não planejava atingir" o importante complexo petrolífero emiradense de Fuyaira, afirmou a televisão estatal iraniana, citando um alto comando não identificado.

Esse oficial denunciou as consequências do "aventurismo militar americano", em referência à operação anunciada pelo presidente Donald Trump destinada a desbloquear navios retidos no Golfo pelo fechamento do Estreito de Ormuz.

Trump minimiza ataques iranianos em Ormuz

Donald Trump minimizou nesta segunda-feira (4) os ataques iranianos no Estreito de Ormuz, que causaram apenas danos em um navio sul-coreano.

"Além do navio sul-coreano, até este momento não houve danos ao atravessar o estreito", disse Trump em sua plataforma Truth Social. O Irã realizou "alguns disparos", explicou.

EUA afirma que destruiu seis embarcações iranianas, mas Irã nega

As forças americanas anunciaram ter destruído seis embarcações iranianas e ter "neutralizado eficazmente" mísseis e drones lançados pelo Irã contra navios da Marinha dos Estados Unidos e embarcações comerciais.

Um alto responsável militar iraniano, citado pela televisão estatal, desmentiu pouco depois a destruição dos navios iranianos.

Dois feridos após ataque contra edifício residencial em Omã

Duas pessoas ficaram feridas em um ataque contra um edifício residencial na cidade costeira de Bukha, em Omã, às margens do Estreito de Ormuz.

Três feridos nos Emirados em ataque contra complexo petrolífero

Um ataque com drone contra a instalação petrolífera de Fuyaira, nos Emirados Árabes Unidos, deixou três feridos de nacionalidade indiana, segundo as autoridades locais.

Emirados denunciam "escalada perigosa"

Os Emirados Árabes Unidos classificaram como "escalada perigosa" os ataques com mísseis e drones realizados pelo Irã contra seu território, denunciados pouco antes pelo Ministério da Defesa do país.

Em seu comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirma que "se reserva o pleno direito legítimo de responder a esses ataques", os primeiros desde que Washington e Teerã pactuaram um cessar-fogo em 8 de abril.

Israel, em "estado de alerta elevado"

Um responsável militar israelense indicou que o exército estava em "estado de alerta elevado", após as forças americanas afirmarem ter afundado seis embarcações iranianas e interceptado mísseis e drones lançados por Teerã.

Emirados denunciam ataques iranianos em seu território

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos e a agência de imprensa estatal afirmaram que o Irã havia atacado seu território com mísseis e drones.

"Foram detectados quatro mísseis de cruzeiro lançados do Irã em direção a várias áreas do país. Três foram abatidos com sucesso sobre as águas territoriais do país, enquanto um caiu no mar", informou o ministério nas redes sociais. A agência WAM, citando a mesma pasta, também mencionou ataques com drones.

Irã nega que navios mercantes tenham cruzado Ormuz

A Guarda Revolucionária do Irã desmentiu que navios mercantes tenham cruzado o Estreito de Ormuz, como havia afirmado o comando central do Exército americano para a região (Centcom).

Pouco antes, o Centcom havia assegurado que dois navios mercantes com bandeira americana conseguiram atravessar "com sucesso" essa passagem estratégica.

"Explosão" em um navio sul-coreano em Ormuz

Um navio sul-coreano sofreu uma "explosão" seguida de incêndio no Estreito de Ormuz, anunciou o Ministério das Relações Exteriores do país asiático, que não informou vítimas.

O navio afetado, o HMM Namu, é um cargueiro polivalente de cerca de 180 metros de comprimento, com bandeira panamenha, segundo dados do site de monitoramento de tráfego marítimo MarineTraffic.

Veja também