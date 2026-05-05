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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Confira abaixo as notícias mais recentes do conflito

Navio da Maersk atravessou Ormuz escoltado pelas forças americanas

A empresa de navegação dinamarquesa Maersk anunciou nesta terça-feira (5) que um de seus navios, a Alliance Fairfax, de bandeira americana, atravessou o Estreito de Ormuz escoltado pelas forças de Washington.

O navio estava bloqueado no Golfo desde fevereiro e foi “oferecida uma oportunidade” de partir em companhia do Exército americano. “Posteriormente, o navio deixou o Golfo Pérsico acompanhado por meios militares americanos” em 4 de maio, informou a empresa em um comunicado.



Índia condena ataque iraniano com drones contra Emirados Árabes

A Índia condenou um ataque iraniano com drone contra a instalação energética emiradense de Fujairah, que deixou três cidadãos indianos feridos, e pediu acesso ininterrupto ao Estreito de Ormuz, informou o Ministério das Relações Exteriores.



Coreia do Sul cogita aderir às operações em Ormuz

A Coreia do Sul anunciou que "revisará sua posição" sobre a participação nas operações americanas no Estreito de Ormuz, depois que o presidente Donald Trump instou Seul a aderir após o aparente ataque iraniano contra um de seus navios.



Petróleo em queda

O petróleo operou em queda nesta terça-feira na Ásia, após uma alta na segunda-feira. O barril de West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, recuava 2,15%, a 104,13 dólares. O barril de Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial, perdia 1,26%, a 113 dólares.



Japão recebe petróleo russo

Um carregamento de petróleo bruto russo chegou ao Japão, o primeiro envio de Moscou ao país asiático desde o bloqueio do Estreito de Ormuz devido à guerra, segundo a imprensa local.



Nova entrevista coletiva de Hegseth

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, deve conceder uma nova entrevista coletiva nesta terça-feira sobre as operações no Oriente Médio, ao lado do comandante do Estado-Maior do Exército, o general Dan Caine.



Macron considera "inaceitáveis" os bombardeios iranianos contra os Emirados Árabes

“Os bombardeios iranianos contra as infraestruturas civis dos Emirados são injustificados e inaceitáveis”, denunciou o presidente francês, Emmanuel Macron, no X.



Arábia Saudita pede continuidade dos esforços de mediação

A Arábia anunciou contra uma nova "escalada Saudita" no Golfo e pediu a continuidade dos esforços de mediação entre o Irã e os Estados Unidos "visando alcançar uma solução política que evite que a região derive em maiores tensões e instabilidade".



Starmer condena ataques iranianos

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, condenou os recentes ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos, os primeiros registrados desde que a trégua entrou em vigor no início de abril, e pediu o fim da "escalada".

Alemanha afirma que o Irã não deve tomar uma região como refém

“O Irã deve voltar à mesa de negociações e deixar de tomar como reféns a região e o mundo”, escreveu o chanceler alemão, Friedrich Merz, no X, ao condenar os ataques do Irã contra os Emirados Árabes.



O Irã negou que planejasse atacar os Emirados

"A República Islâmica não planeja atingir" o importante complexo petrolífero emiradense de Fuyaira, afirmou a televisão estatal iraniana, citando um alto comando não identificado.

Esse oficial denunciou as consequências do "aventurismo militar americano", em referência à operação anunciada pelo presidente Donald Trump destinada a desbloquear navios retidos no Golfo pelo fechamento do Estreito de Ormuz.



Von der Leyen condena ataques iranianos contra os Emirados Árabes

Os ataques perpetrados pelo Irão são “uma violação flagrante da soberania e do direito internacional”, denunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao expressar “total solidariedade” com os Emirados Árabes Unidos.



Trump minimiza ataques iranianos em Ormuz

Donald Trump minimizou na segunda-feira (4) os ataques iranianos no Estreito de Ormuz, que causaram apenas danos em um navio sul-coreano.

“Além do navio sul-coreano, até este momento não houve danos ao atravessar o estreito”, disse Trump em sua plataforma Truth Social. O Irã realizou “alguns disparos”, explicou



EUA afirmam que destruíram seis embarcações iranianas, mas o Irã negou

As forças americanas anunciaram ter destruído seis embarcações iranianas e ter "neutralizado eficazmente" mísseis e drones lançados pelo Irã contra navios da Marinha dos Estados Unidos e embarcações comerciais.

Um alto responsável militar iraniano, denunciado pela televisão estatal, desmentiu pouco depois da destruição dos navios iranianos.



Combates entre o Hezbollah e o Exército israelense no sul do Líbano

O movimento pró-Irã Hezbollah relatou combates com as forças israelenses em Deir Seryan, uma localidade fronteiriça no sul do Líbano, apesar da trégua em vigor.

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