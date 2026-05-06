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Conflito

Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estas são as notícias mais atualizadas do conflito

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Últimos acontecimentos da guerra no Oriente MédioÚltimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio - Foto: Atta Kenare / AFP

Paquistão tem "boas esperanças" de acordo de paz
O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, mediador no conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel, declarou nesta quarta-feira que há "boas esperanças" de que a atual dinâmica no Estreito de Ormuz conduza à paz no Oriente Médio.

“Temos boas esperanças de que a dinâmica atual resulte em um acordo duradouro que garanta uma paz e uma estabilidade sustentável para a região e além”, afirmou em mensagem publicada no X.


China pede interrupção "completa" e imediata das hostilidades
O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, pediu uma interrupção "completa" das hostilidades no Oriente Médio e fez um apelo aos governos do Irã e dos Estados Unidos pela reabertura do Estreito de Ormuz "o mais rápido possível".

O apelo aconteceu após uma reunião em Pequim com o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.

“A China celebra o compromisso do Irã de não desenvolver armas nucleares e considera que o Irã tem o direito legítimo de utilizar pacificamente a energia nuclear”, acrescentou Wang.


CMA CGM afirma que um de seus navios foi atingido
O porta-contêineres San Antonio, de bandeira maltesa e que pertence ao grupo francês CMA CGM, foi “alvo de um ataque” na terça-feira no Estreito de Ormuz, confirmou a empresa.

O ataque deixou “feridos entre os membros da tripulação”, que foram “retirados e socorridos”, e provocou “danos” no navio, acrescentou a CMA CGM.


Israel pede evacuação de 12 vilarejos no sul do Líbano
O Exército israelense pediu a evacuação de 12 vilarejos no sul do Líbano, antes dos prováveis ataques que, segundo afirma, têm como alvo o movimento pró-iraniano Hezbollah.

"Para a segurança de vocês, devem abandonar imediatamente suas casas e se afastar (...) pelo menos mil metros em direção às zonas liberadas", escreveu na rede social X Avichay Adraee, o porta-voz do Exército de Israel em língua árabe.


Petróleo em queda
Os preços do petróleo operaram em queda nesta quarta-feira, diante das esperanças de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã.

Às 9h20 GMT (6h20 de Brasília), a cotação do barril de petróleo de referência internacional, o Brent do Mar do Norte, recuava 6,25%, a 103 dólares. O principal contrato americano, o West Texas Intermediate (WTI), cedia 6,87%, a 95,24 dólares por barril.


Trump suspende operação americana de escolta em Ormuz
Donald Trump anunciou nesta terça-feira a suspensão da operação americana de escolta de navios através do Estreito de Ormuz, que estava em andamento há apenas um dia, com o objetivo de chegar a um acordo com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

O presidente americano afirmou que foram registrados "grandes avanços" nas negociações e que a operação "Projeto Liberdade" seria suspensa "por um curto período" para ver se seria possível "finalizar e firmar" um acordo.

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Projeto de resolução dos EUA na ONU sobre Ormuz
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou que seu país apresentará uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU para "defender a liberdade de navegação e garantir a segurança do Estreito de Ormuz".

O projeto de resolução, elaborado em conjunto com Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Catar, "exige que o Irã cesse os ataques, a colocação de minas e qualquer cobrança de pedágio" no estreito, detalhou o secretário de Estado em comunicado.


Rubio afirma que a fase de ataque da guerra contra o Irã está 'encerrada'
Os Estados Unidos concluíram suas operações contra o Irã, acrescentou Rubio, que confirmou uma comunicação oficial enviada ao Congresso quase um mês após o início de um frágil cessar-fogo.

"A operação Fúria Épica está encerrada, conforme o presidente informado ao Congresso. Concluímos essa fase", disse Rubio a jornalistas da Casa Branca.


Irã nega 'categoricamente' ter atacado os Emirados
O comando militar iraniano negou "categoricamente" ter atacado os Emirados Árabes Unidos, que afirmou nesta terça-feira que ativaram sua defesa aérea pelo segundo dia consecutivo diante de mísseis e drones lançados a partir do Irã.

“As forças armadas da República Islâmica do Irã não realizaram nenhuma operação de mísseis ou drones contra os Emirados Árabes Unidos nos últimos dias”, afirmou o porta-voz do quartel-geral do comando das forças armadas, Khatam Al Anbiya, citado pela televisão estatal.


EUA preparados para retomar os combates
O governo dos Estados Unidos afirmou na terça-feira que está preparado para retomar as hostilidades em caso de uma resposta iraniana à sua ação no Estreito de Ormuz, um dia após os confrontos e à retomada dos ataques iranianos contra os Emirados.

“Se atacarem tropas americanas ou navios comerciais inocentes, enfrentarão um poder de fogo americano esmagador e devastador”, anunciou o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, em uma mensagem às autoridades iranianas.

O Comando Central dos Estados Unidos "o restante da força conjunta continuará preparado para retomar as hostilidades" contra o Irã "se assim for ordenado", declarou o chefe do Estado-Maior, Dan Caine.

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