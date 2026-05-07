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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estas são as notícias mais recentes do conflito

Irã nega ataque a navio sul-coreano

O Irã negou nesta quinta-feira (7) o envolvimento de suas Forças Armadas em uma explosão a bordo de um navio sul-coreano nesta semana no Estreito de Ormuz.

A embaixada iraniana em Seul afirmou em um comunicado que Teerã "rejeita firmemente e nega categoricamente qualquer acusação sobre a participação das forças da República Islâmica do Irã no incidente que provocou danos a um navio coreano no Estreito de Ormuz".



Trump vê como "muito possível" um acordo com o Irã após últimas negociações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (6) que um acordo com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio é "muito possível" após "conversas muito boas" nas últimas 24 horas.

"Tivemos conversas muito boas nas últimas 24 horas, e é muito possível que consigamos um acordo", disse Trump.



Israel matou alto comandante do Hezbollah em Beirute, diz fonte próxima ao grupo

Um alto comandante da unidade de elite do Hezbollah morreu em um bombardeio israelense nesta quarta-feira na periferia sul de Beirute, informou à AFP uma fonte próxima ao movimento xiita pró-iraniano.

"Mallek Ballout, comandante das operações da força Al Radwan", foi morto, precisou a fonte. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia afirmado pouco antes que suas forças tinham atacado "o comandante da força Al Radwan".

Os ataques israelenses no leste e sul do Líbano deixaram 11 mortos, segundo o Ministério da Saúde libanês. O Exército israelense informou que quatro soldados ficaram feridos na quarta-feira, um deles em estado grave, no sul do Líbano, segundo um comunicado militar publicado nesta quinta-feira.

Um navio da CMA CGM deixou o Golfo por Ormuz, segundo a Kpler

O porta-contêineres Saigon, pertencente à companhia marítima francesa CMA CGM, conseguiu deixar o Golfo pelo estreito de Ormuz nesta quarta-feira, disse uma fonte marítima à AFP.

O navio, que havia sido localizado por satélite pela última vez "em 5 de maio às 12h30 GMT no Golfo", foi "localizado" novamente em 6 de maio às 13h30 GMT "em frente à costa de Mascate, Omã", ou seja, fora do Golfo, nas telas do Marine Traffic da empresa de análise Kpler, informou a companhia.



Israel está "preparado para todos os cenários" diante do Irã, afirma Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que seu país está "preparado para todos os cenários" diante do Irã, depois que o presidente americano, Donald Trump, disse que há possibilidades de alcançar um acordo de paz.

"Estamos (...) preparados para todos os cenários, e essas são as instruções que dei ao Exército e aos nossos serviços de segurança", afirmou Netanyahu.



EUA busca forçar "rendição" de Teerã, afirma negociador iraniano

O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, considerou que Washington busca a rendição de Teerã por diversos meios, incluindo um bloqueio naval.

"O inimigo, em seu novo plano, busca, mediante um bloqueio naval, pressão econômica e manipulação midiática, destruir a coesão do país para nos obrigar a nos render", declarou Ghalibaf, presidente do Parlamento do Irã, em uma mensagem de voz publicada em seu canal oficial no Telegram.



Irã diz que estuda proposta dos EUA para pôr fim à guerra

A proposta americana para pôr fim à guerra está "em estudo", disse nesta quarta-feira (6) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, citado pela imprensa local.

"O plano e a proposta dos Estados Unidos seguem em estudo", afirmou Esmail Baghaei à agência de notícias Isna. Ele acrescentou que Teerã transmitirá seus pontos de vista ao Paquistão, mediador da crise, assim que definir "sua posição".

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