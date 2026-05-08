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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estas são as notícias mais atualizadas do conflito

Emirados Árabes denunciam ataques iranianos

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram nesta sexta-feira que sua defesa aérea enfrenta ataques com mísseis e drones "procedentes do Irã", poucas horas após uma troca de disparos entre Estados Unidos e a República Islâmica que colocaram a frágil trégua em risco.



Petroleiro chega à Coreia do Sul após atravessar Ormuz

Um petroleiro que atravessou o Estreito de Ormuz chegou à Coreia do Sul nesta sexta-feira, o primeiro navio do tipo a atracar no país asiático depois de utilizar a rota desde que o Irã bloqueou a via no início do conflito.

A chegada do Odessa, com bandeira de Malta e que transporta um milhão de barris de petróleo bruto, provavelmente aliviará as preocupações de Seul, que depende em grande medida das importações de combustível do Oriente Médio.



Trump afirma que cessar-fogo prossegue apesar de ataque iraniano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quinta-feira que o cessar-fogo com Teerã seguia vigente, após minimizar os ataques iranianos contra três navios militares americanos que transitavam pelo Estreito de Ormuz.

Ao ser perguntado se o cessar-fogo seguia de pé apesar dos ataques, Trump respondeu: "Sim, está. Hoje se meteram conosco. Os fulminamos. Se meteram conosco. Chamo isso de insignificante".

Horas antes, o presidente republicano havia ameaçado Teerã com represálias "violentas" se não assinar "rápido" um acordo.



Petróleo em alta

Diante da incerteza pela falta de avanços nas negociações entre Washington e Teerã, os preços do petróleo operavam em leve alta na manhã de sexta-feira.

O barril de Brent, referência mundial, subia 1,5%, a 101,56 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), referência americana, avançava 1,2%, a 95,93 dólares.



EUA ataca Irã após agressão contra 3 navios americanos

O Exército dos Estados Unidos informou que atacou alvos militares iranianos nesta quinta-feira (7) depois que as forças de Teerã lançaram ataques contra três de seus contratorpedeiros que transitavam pelo Estreito de Ormuz.

"As forças americanas interceptaram ataques iranianos não provocados e responderam com ataques defensivos enquanto contratorpedeiros lança-mísseis da Marinha cruzavam o Estreito de Ormuz rumo ao golfo de Omã", escreveu na rede social X o Centcom, o comando militar responsável pelas operações no Oriente Médio.

Irã acusa EUA de violar cessar-fogo

O comando militar iraniano acusou o Exército americano de violar o cessar-fogo ao atacar navios nas imediações do Estreito de Ormuz.

O Exército americano "atacou um petroleiro iraniano [...] assim como outro barco", afirmou o comando das forças armadas Khatam al Anbiya, ao acusar também Washington de ter realizado ataques no sul do Irã "em cooperação com outros países da região".

As forças iranianas "responderam de imediato atacando navios militares americanos, [...] e causando danos importantes", acrescentou.



Líbano diz que ao menos 12 pessoas morreram em ataques israelenses

O Ministério da Saúde do Líbano informou que pelo menos 12 pessoas morreram, entre elas duas crianças e um paramédico, em uma série de ataques aéreos israelenses realizados nesta quinta-feira apesar do cessar-fogo.

Esses ataques acontecem quando um funcionário do Departamento de Estado americano anunciou a realização de "conversas entre Líbano e Israel" nos dias 14 e 15 de maio em Washington.



EUA e aliados do Golfo pressionam ONU por bloqueio de Ormuz

Os Estados Unidos e seus aliados do Golfo pressionaram nesta quinta as Nações Unidas para que exijam que o Irã ponha fim ao bloqueio do transporte marítimo através do Estreito de Ormuz, enquanto uma resolução sobre o tema enfrentava a ameaça de veto da Rússia.

"Acreditamos em alguns princípios básicos fundamentais, a saber, a liberdade de navegação para as economias de todo o mundo. É isso que está em jogo aqui, nada menos do que uma pedra angular da estabilidade e do comércio mundiais", declarou o embaixador americano Mike Waltz, cercado por seus pares do Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait.



EUA insta Irã a libertar Nobel da Paz

Os Estados Unidos instaram nesta quinta-feira (7) o Irã a libertar a vencedora do Nobel da Paz Narges Mohammadi, presa desde dezembro, depois que seus apoiadores alertaram que ela corria risco de morrer sob custódia.

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