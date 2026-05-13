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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estas são as principais notícias do conflito

Israel anuncia nova onda de ataques contra o Líbano

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (13) uma nova onda de ataques contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, apesar da trégua estabelecida com o governo libanês para interromper os combates com o grupo armado.

"As Forças de Defesa de Israel começaram a atacar as infraestruturas terroristas do Hezbollah em várias áreas do sul do Líbano", afirmou o Exército em um comunicado, horas após emitir novas ordens de evacuação para várias localidades da região.



Itália enviará navios caça-minas ao Golfo

O ministro da Defesa da Itália anunciou que o país vai pré-posicionar mais dois navios caça-minas perto do Golfo, para que atuem com rapidez e mantenham a segurança no Estreito de Ormuz assim que as condições permitirem.

"A título puramente preventivo e levando em conta o tempo necessário para o deslocamento e a mobilização dos recursos, prevemos posicionar dois caça-minas relativamente mais perto do Estreito de Ormuz", explicou o ministro, Guido Crosetto, ao Parlamento.



Ataque israelense no sul de Beirute

Um ataque israelense atingiu nesta quarta-feira um carro em uma rodovia muito movimentada que liga Beirute ao sul do Líbano, informou a Agência Nacional de Informação (ANI, oficial).

O ataque aconteceu na altura de Jiyeh, 20 km ao sul da capital. No sábado, dois ataques similares atingiram dois carros na mesma rodovia e no mesmo trecho, apesar do cessar-fogo em vigor com Israel desde 17 de abril.



Irã executa homem acusado de espionagem

Um homem foi enforcado nesta quarta-feira no Irã após ser declarado culpado de ter estabelecido vínculos com a agência de inteligência israelense Mossad, segundo o órgão de imprensa do Poder Judiciário.

"Ehsan Afreshteh, um espião treinado pelo Mossad no Nepal e que vendeu informações sensíveis a Israel, foi executado", anunciou o Mizan, órgão de imprensa do Poder Judiciário.

As detenções e execuções aumentaram no Irã desde o início da guerra no Oriente Médio, desencadeada por um ataque de Israel e dos Estados Unidos contra o país em 28 de fevereiro.



Trump visita Pequim

Donald Trump chega nesta quarta-feira a Pequim para se reunir com seu "bom amigo" Xi Jinping, apesar de suas divergências sobre a guerra no Oriente Médio, o comércio e Taiwan.

"Teremos uma longa conversa" sobre o Irã, declarou Trump na terça-feira na Casa Branca.



China insta o Paquistão a "intensificar" a mediação

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, instou o Paquistão a "intensificar" seus esforços de mediação entre Irã e Estados Unidos, informou a agência estatal Xinhua.

Wang conversou por telefone na terça-feira com seu homólogo paquistanês, Ishaq Dar, horas antes da chegada prevista do presidente americano, Donald Trump, a Pequim.



Austrália disposta a aderir à missão em Ormuz proposta por França e Reino Unido

A Austrália está disposta a aderir à missão "neutra e pacífica" proposta pela França e pelo Reino Unido para garantir a segurança do Estreito de Ormuz, afirmou o ministro da Defesa, Richard Marles.

O governo australiano disponibilizará um avião de vigilância Wedgetail E-7A, já enviado à região para proteger os Emirados Árabes Unidos de ataques com drones iranianos, disse Marles.



Irã conserva importante capacidade de mísseis, segundo inteligência dos EUA

O Irã conserva uma importante capacidade em matéria de mísseis após os ataques americanos e israelenses, segundo funcionários da inteligência dos Estados Unidos citados de forma anônima pelo jornal The New York Times.

Teerã teria voltado a colocar em funcionamento 30 de suas 33 bases de lançamento de projéteis ao longo do Estreito de Ormuz, segundo as fontes.



Treze mortos em ataque israelense no Líbano

O Ministério da Saúde anunciou na terça-feira a morte de 13 pessoas, entre elas um soldado e dois socorristas, em ataques israelenses que atingiram três localidades do sul do Líbano.

"Um ataque contra a cidade de Nabatieh deixou cinco mortos, incluindo dois socorristas da Defesa Civil", informou o ministério. Outro, na localidade de Jebchit, deixou quatro mortos, incluindo um soldado e um cidadão sírio, além de 12 feridos. Um terceiro ataque na localidade de Bint Jbeil matou quatro civis, incluindo uma criança e uma mulher, e deixou dois feridos, indicou o ministério.

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