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Conflito

Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estas são as principais notícias do conflito

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Equipes de resgate intervêm em um veículo atingido por um ataque de drone israelense em uma rodovia perto da cidade de Jiyeh, ao sul de Beirute, em 13 de maio de 2026Equipes de resgate intervêm em um veículo atingido por um ataque de drone israelense em uma rodovia perto da cidade de Jiyeh, ao sul de Beirute, em 13 de maio de 2026 - Foto: Mahmoud Zayyat / AFP

Israel anuncia nova onda de ataques contra o Líbano
O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (13) uma nova onda de ataques contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, apesar da trégua estabelecida com o governo libanês para interromper os combates com o grupo armado.

"As Forças de Defesa de Israel começaram a atacar as infraestruturas terroristas do Hezbollah em várias áreas do sul do Líbano", afirmou o Exército em um comunicado, horas após emitir novas ordens de evacuação para várias localidades da região.


Itália enviará navios caça-minas ao Golfo
O ministro da Defesa da Itália anunciou que o país vai pré-posicionar mais dois navios caça-minas perto do Golfo, para que atuem com rapidez e mantenham a segurança no Estreito de Ormuz assim que as condições permitirem.

"A título puramente preventivo e levando em conta o tempo necessário para o deslocamento e a mobilização dos recursos, prevemos posicionar dois caça-minas relativamente mais perto do Estreito de Ormuz", explicou o ministro, Guido Crosetto, ao Parlamento.


Ataque israelense no sul de Beirute
Um ataque israelense atingiu nesta quarta-feira um carro em uma rodovia muito movimentada que liga Beirute ao sul do Líbano, informou a Agência Nacional de Informação (ANI, oficial).

O ataque aconteceu na altura de Jiyeh, 20 km ao sul da capital. No sábado, dois ataques similares atingiram dois carros na mesma rodovia e no mesmo trecho, apesar do cessar-fogo em vigor com Israel desde 17 de abril.


Irã executa homem acusado de espionagem
Um homem foi enforcado nesta quarta-feira no Irã após ser declarado culpado de ter estabelecido vínculos com a agência de inteligência israelense Mossad, segundo o órgão de imprensa do Poder Judiciário.

"Ehsan Afreshteh, um espião treinado pelo Mossad no Nepal e que vendeu informações sensíveis a Israel, foi executado", anunciou o Mizan, órgão de imprensa do Poder Judiciário.

As detenções e execuções aumentaram no Irã desde o início da guerra no Oriente Médio, desencadeada por um ataque de Israel e dos Estados Unidos contra o país em 28 de fevereiro.

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Trump visita Pequim
Donald Trump chega nesta quarta-feira a Pequim para se reunir com seu "bom amigo" Xi Jinping, apesar de suas divergências sobre a guerra no Oriente Médio, o comércio e Taiwan.

"Teremos uma longa conversa" sobre o Irã, declarou Trump na terça-feira na Casa Branca.


China insta o Paquistão a "intensificar" a mediação
O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, instou o Paquistão a "intensificar" seus esforços de mediação entre Irã e Estados Unidos, informou a agência estatal Xinhua.

Wang conversou por telefone na terça-feira com seu homólogo paquistanês, Ishaq Dar, horas antes da chegada prevista do presidente americano, Donald Trump, a Pequim.


Austrália disposta a aderir à missão em Ormuz proposta por França e Reino Unido
A Austrália está disposta a aderir à missão "neutra e pacífica" proposta pela França e pelo Reino Unido para garantir a segurança do Estreito de Ormuz, afirmou o ministro da Defesa, Richard Marles.

O governo australiano disponibilizará um avião de vigilância Wedgetail E-7A, já enviado à região para proteger os Emirados Árabes Unidos de ataques com drones iranianos, disse Marles.


Irã conserva importante capacidade de mísseis, segundo inteligência dos EUA
O Irã conserva uma importante capacidade em matéria de mísseis após os ataques americanos e israelenses, segundo funcionários da inteligência dos Estados Unidos citados de forma anônima pelo jornal The New York Times.

Teerã teria voltado a colocar em funcionamento 30 de suas 33 bases de lançamento de projéteis ao longo do Estreito de Ormuz, segundo as fontes.


Treze mortos em ataque israelense no Líbano
O Ministério da Saúde anunciou na terça-feira a morte de 13 pessoas, entre elas um soldado e dois socorristas, em ataques israelenses que atingiram três localidades do sul do Líbano.

"Um ataque contra a cidade de Nabatieh deixou cinco mortos, incluindo dois socorristas da Defesa Civil", informou o ministério. Outro, na localidade de Jebchit, deixou quatro mortos, incluindo um soldado e um cidadão sírio, além de 12 feridos. Um terceiro ataque na localidade de Bint Jbeil matou quatro civis, incluindo uma criança e uma mulher, e deixou dois feridos, indicou o ministério.

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