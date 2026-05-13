Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio
Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio
Emirados negam visita secreta de Netanyahu
Os Emirados Árabes Unidos afirmaram nesta quinta-feira (14, noite de quarta no horário de Brasília) que “negam os relatos” de que o primeiro-ministro israelense teria visitado o país em segredo, depois que o gabinete de Benjamin Netanyahu disse que ele havia se reunido com o presidente emiradense durante a guerra com o Irã.
“Os Emirados Árabes Unidos negam as informações que circulam sobre uma suposta visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aos EAU, ou sobre a recepção de alguma delegação militar israelense no país”, informou o Ministério das Relações Exteriores emiradense em um comunicado.
22 mortos no Líbano em ataques de Israel
O Ministério da Saúde do Líbano declarou que 22 pessoas, entre elas oito crianças, morreram nesta quarta-feira (13), quando Israel intensificava seus ataques no país.
A agência estatal de notícias ANI informou que os bombardeios israelenses atingiram cerca de 40 pontos no sul e no leste do Líbano.
Irã espera obter receita expressiva com controle de Ormuz
Um porta-voz do exército iraniano estimou que o controle do Estreito de Ormuz por parte do Irã poderia gerar ganhos econômicos importantes para a República Islâmica e reforçar a estatura internacional do país.
Líbano e Israel terão nova rodada de diálogos na quinta-feira
Representantes do Líbano e de Israel vão manter negociações a partir da quinta-feira em Washington, em um contexto de continuação das hostilidades entre Israel e Hezbollah apesar de uma trégua.
Guerra no Irã favorece as reservas de última hora, afirma grupo de turismo TUI
A guerra no Irã favorece a tendência das reservas de última hora, destacou nesta quarta-feira a empresa líder mundial do setor de turismo TUI, que confirmou a queda de suas previsões anuais divulgadas em abril.
"Nossos resultados, assim como o do mercado em geral, mostram uma tendência a reservas feitas cada vez mais a curto prazo, especialmente em favor de destinos no oeste do Mediterrâneo", afirmou o grupo por ocasião da publicação de seus resultados trimestrais.
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Mundo esgota suas reservas de petróleo em ritmo recorde, alerta AIE
O mundo está esgotando suas reservas de petróleo em um "ritmo recorde", no momento em que a guerra no Oriente Médio afeta consideravelmente o fornecimento procedente do Golfo, alertou a Agência Internacional de Energia (AIE).
As reservas globais registraram queda de 117 milhões de barris em abril, informou a agência com sede em Paris em seu relatório mensal.
Em março, as reservas registraram queda de 129 milhões de barris, após o início da ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã em 28 de fevereiro.
Air India cancela voos por causa da guerra
A Air India anunciou o cancelamento de vários voos internacionais entre junho e agosto, alegando o preço recorde do querosene e as restrições de sobrevoo em algumas regiões devido ao conflito no Oriente Médio.
Itália enviará navios caça-minas ao Golfo
O ministro da Defesa da Itália anunciou que o país vai pré-posicionar mais dois navios caça-minas perto do Golfo, para que atuem com rapidez e mantenham a segurança no Estreito de Ormuz assim que as condições permitirem.
"A título puramente preventivo e levando em conta o tempo necessário para o deslocamento e a mobilização dos recursos, prevemos posicionar dois caça-minas relativamente mais perto do Estreito de Ormuz", explicou o ministro, Guido Crosetto, ao Parlamento.
- Irã enforca homem acusado de espionar para Israel -
Um homem foi enforcado no Irã após ser declarado culpado de ter estabelecido vínculos com a agência de inteligência israelense Mossad, segundo o órgão de imprensa do Poder Judiciário.
"Ehsan Afreshteh, um espião treinado pelo Mossad no Nepal e que vendeu informações sensíveis a Israel, foi executado", anunciou o Mizan, órgão de imprensa do Poder Judiciário.
As detenções e execuções aumentaram no Irã desde o início da guerra no Oriente Médio.
Trump visita Pequim
Donald Trump chegou nesta quarta-feira a Pequim para se reunir com seu "bom amigo" Xi Jinping, apesar de suas divergências sobre a guerra no Oriente Médio, o comércio e Taiwan.
"Teremos uma longa conversa" sobre o Irã, declarou Trump na terça-feira na Casa Branca.
China insta o Paquistão a "intensificar" a mediação
O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, instou o Paquistão a "intensificar" seus esforços de mediação entre Irã e Estados Unidos, informou a agência estatal Xinhua.
Wang conversou por telefone na terça-feira com seu homólogo paquistanês, Ishaq Dar, horas antes da chegada prevista do presidente americano, Donald Trump, a Pequim.