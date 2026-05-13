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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Emirados negam visita secreta de Netanyahu

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram nesta quinta-feira (14, noite de quarta no horário de Brasília) que “negam os relatos” de que o primeiro-ministro israelense teria visitado o país em segredo, depois que o gabinete de Benjamin Netanyahu disse que ele havia se reunido com o presidente emiradense durante a guerra com o Irã.

“Os Emirados Árabes Unidos negam as informações que circulam sobre uma suposta visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aos EAU, ou sobre a recepção de alguma delegação militar israelense no país”, informou o Ministério das Relações Exteriores emiradense em um comunicado.

22 mortos no Líbano em ataques de Israel

O Ministério da Saúde do Líbano declarou que 22 pessoas, entre elas oito crianças, morreram nesta quarta-feira (13), quando Israel intensificava seus ataques no país.

A agência estatal de notícias ANI informou que os bombardeios israelenses atingiram cerca de 40 pontos no sul e no leste do Líbano.

Irã espera obter receita expressiva com controle de Ormuz

Um porta-voz do exército iraniano estimou que o controle do Estreito de Ormuz por parte do Irã poderia gerar ganhos econômicos importantes para a República Islâmica e reforçar a estatura internacional do país.

Líbano e Israel terão nova rodada de diálogos na quinta-feira

Representantes do Líbano e de Israel vão manter negociações a partir da quinta-feira em Washington, em um contexto de continuação das hostilidades entre Israel e Hezbollah apesar de uma trégua.

Guerra no Irã favorece as reservas de última hora, afirma grupo de turismo TUI

A guerra no Irã favorece a tendência das reservas de última hora, destacou nesta quarta-feira a empresa líder mundial do setor de turismo TUI, que confirmou a queda de suas previsões anuais divulgadas em abril.

"Nossos resultados, assim como o do mercado em geral, mostram uma tendência a reservas feitas cada vez mais a curto prazo, especialmente em favor de destinos no oeste do Mediterrâneo", afirmou o grupo por ocasião da publicação de seus resultados trimestrais.

Mundo esgota suas reservas de petróleo em ritmo recorde, alerta AIE

O mundo está esgotando suas reservas de petróleo em um "ritmo recorde", no momento em que a guerra no Oriente Médio afeta consideravelmente o fornecimento procedente do Golfo, alertou a Agência Internacional de Energia (AIE).

As reservas globais registraram queda de 117 milhões de barris em abril, informou a agência com sede em Paris em seu relatório mensal.

Em março, as reservas registraram queda de 129 milhões de barris, após o início da ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã em 28 de fevereiro.

Air India cancela voos por causa da guerra

A Air India anunciou o cancelamento de vários voos internacionais entre junho e agosto, alegando o preço recorde do querosene e as restrições de sobrevoo em algumas regiões devido ao conflito no Oriente Médio.

Itália enviará navios caça-minas ao Golfo

O ministro da Defesa da Itália anunciou que o país vai pré-posicionar mais dois navios caça-minas perto do Golfo, para que atuem com rapidez e mantenham a segurança no Estreito de Ormuz assim que as condições permitirem.

"A título puramente preventivo e levando em conta o tempo necessário para o deslocamento e a mobilização dos recursos, prevemos posicionar dois caça-minas relativamente mais perto do Estreito de Ormuz", explicou o ministro, Guido Crosetto, ao Parlamento.



- Irã enforca homem acusado de espionar para Israel -

Um homem foi enforcado no Irã após ser declarado culpado de ter estabelecido vínculos com a agência de inteligência israelense Mossad, segundo o órgão de imprensa do Poder Judiciário.

"Ehsan Afreshteh, um espião treinado pelo Mossad no Nepal e que vendeu informações sensíveis a Israel, foi executado", anunciou o Mizan, órgão de imprensa do Poder Judiciário.

As detenções e execuções aumentaram no Irã desde o início da guerra no Oriente Médio.

Trump visita Pequim

Donald Trump chegou nesta quarta-feira a Pequim para se reunir com seu "bom amigo" Xi Jinping, apesar de suas divergências sobre a guerra no Oriente Médio, o comércio e Taiwan.

"Teremos uma longa conversa" sobre o Irã, declarou Trump na terça-feira na Casa Branca.

China insta o Paquistão a "intensificar" a mediação

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, instou o Paquistão a "intensificar" seus esforços de mediação entre Irã e Estados Unidos, informou a agência estatal Xinhua.

Wang conversou por telefone na terça-feira com seu homólogo paquistanês, Ishaq Dar, horas antes da chegada prevista do presidente americano, Donald Trump, a Pequim.

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