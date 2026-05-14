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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estas são as principais notícias do conflito

Civis israelenses feridos por ataque de drone do Hezbollah

O Exército israelense afirmou que um drone lançado pelo Hezbollah caiu no território do país e deixou “vários civis israelenses” feridos.

Os confrontos prosseguem entre Israel e o grupo pró-iraniano Hezbollah, apesar de terem cessado o fogo em vigor desde meados de abril e que terminaram em alguns dias.



Trump e Xi dizem que o Estreito de Ormuz "deve permanecer aberto"

A Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo da China, Xi Jinping, concordaram sobre a necessidade de manter o Estreito de Ormuz aberto durante o encontro desta quinta-feira em Pequim.

“As duas partes concordaram que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto para favorecer a livre circulação de energia”, afirmou a Casa Branca.



Navio sequestrado na costa dos Emirados

Um embarque que partiu dos Emirados Árabes Unidos foi sequestrado por pessoas não identificadas e agora segue para águas iranianas, informou nesta quinta-feira uma agência marítima britânica.

O navio foi tomado “por pessoas não autorizadas quando estava ancorado” a 70 quilômetros ao nordeste de Fujairah e “está agora no caminho de águas iranianas”, afirmou o centro United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).



Israel anuncia onda de ataques contra o Hezbollah no Líbano

O Exército israelense anunciou nesta quinta-feira uma nova onda de ataques contra o Hezbollah no Líbano, enquanto negociadores israelenses e libaneses deverão se reunir em Washington nas próximas horas.

Em um comunicado, o Exército afirmou que os habitantes de quase 10 vilarejos do sul do Líbano deveriam abandonar a área antes dos bombardeios.



22 mortos em ataques israelenses no Líbano

Pelo menos 22 pessoas morreram nos ataques de quarta-feira de segunda-feira do Exército de Israel no Líbano, do Ministério da Saúde libanês, apesar da trégua em vigor desde 17 de abril.

Emirados Árabes Unidos negam visita secreta de Netanyahu

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos desmentiram os “rumores” sobre uma visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ou de uma delegação militar ao país.

O gabinete do primeiro-ministro afirmou que Netanyahu fugiu em segredo, durante a guerra com o Irão, aos Emirados Árabes Unidos, um dos poucos países árabes que normalizaram as suas relações com Israel, e que havia sido recebido pelo presidente, o xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan.



O Irã executa dois homens, um por supostos vínculos com o Mossad

Dois homens foram forçados na quarta-feira no Irã, um declarado suspeito de vínculos com o serviço de inteligência israelense (Mossad) e outro por matar um policial durante protestos, segundo autoridades e grupos de direitos humanos.



Irã afirma que tem "direito de resposta" após detenção de iranianos no Kuwait

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o país tem o “direito de resposta” após a detenção de quatro iranianos no Kuwait.

O Kuwait anunciou na terça-feira a detenção de quatro pessoas no início de maio, quando tentavam entrar no país por via marítima, e afirmou que eles "confessaram" pertencentes à Guarda Revolucionária Iraniana, acusações de que o Irã negou.



O Irã espera obter receita expressiva com controle de Ormuz

Uma porta-voz do Exército iraniano estimou que o controle do Estreito de Ormuz por parte do Irã poderia gerar ganhos econômicos importantes para a República Islâmica e fortalecer a situação internacional do país.

O bloqueio da rota marítima estratégica, pela qual transitava habitualmente 20% da oferta mundial de petróleo, abalou os mercados internacionais desde o início da guerra no Oriente Médio.

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