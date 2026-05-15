Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Irã deveria aceitar um acordo, adverte Trump

O presidente Donald Trump advertiu o Irã que o país deve aceitar um acordo com os Estados Unidos, dois meses e meio após o início da guerra no Oriente Médio e enquanto um cessar-fogo permanece em vigor.

"Não vou ter muita paciência por muito mais tempo (...). Eles deveriam chegar a um acordo. Qualquer pessoa sensata chegaria a um acordo, mas talvez estejam loucos", afirmou Trump em uma entrevista exibida na quinta-feira pelo canal Fox News.



Trump sugere que quer urânio do Irã por motivos de imagem

Trump sugeriu na entrevista à Fox News que pretende apreender o urânio enriquecido do Irã para melhorar sua imagem política, depois que Israel exigiu isso como objetivo da guerra.

"A verdade é que me sinto melhor se eu conseguir isso, mas (...) acredito que é mais por relações públicas do que por qualquer outra coisa", disse Trump ao apresentador Sean Hannity durante uma entrevista gravada em sua visita à China.



Petróleo em alta durante reunião Xi-Trump

Trump e seu homólogo chinês, Xi Jinping, encerraram nesta sexta-feira, em Pequim, o encontro de cúpula no qual o presidente americano afirmou ter conseguido uma oferta de ajuda para reabrir o Estreito de Ormuz.

A declaração não foi suficiente para tranquilizar o mercado de petróleo, que aguarda mais detalhes.

O barril de WTI americano para entrega em junho subia 1,63%, a 102,82 dólares, e o de Brent do Mar do Norte para entrega em julho, referência do mercado mundial, ganhava 1,49%, a 107,30 dólares.



Primeiro dia positivo de negociações entre Israel e Líbano

As negociações de quinta-feira entre Israel e Líbano sobre o cessar-fogo que expira em breve foram "positivas" e prosseguirão, como estava previsto, em uma segunda rodada, declarou uma fonte do governo americano.

"Tivemos um dia completo de conversas produtivas e positivas, que se prolongaram das 9h00 às 17h00. Esperamos continuar amanhã e poder dar mais detalhes nesse momento", disse a fonte do Departamento de Estado.



Hezbollah diz ter atacado tropas no norte de Israel

O movimento xiita libanês Hezbollah afirmou na quinta-feira que atacou tropas israelenses com um drone no norte de Israel, enquanto o Líbano e Israel mantêm um novo ciclo de diálogos diretos em Washington.

O grupo afirmou, em um comunicado, que "atacou com um drone uma concentração de soldados do exército inimigo israelense na região de Rosh HaNikra", perto da fronteira com o Líbano.

Soldado israelense morre no sul do Líbano

O Exército israelense informou nesta sexta-feira que um de seus soldados morreu no sul do Líbano, elevando para 20 o número de baixas nos confrontos com o movimento pró-Irã Hezbollah desde o início de março.

O sargento Negev Dagan, de 20 anos, "caiu em combate no sul do Líbano", afirmaram as Forças Armadas em um comunicado.



FMI alerta para "cenário adverso" se guerra no Irã se prolongar

O Fundo Monetário Internacional (FMI) advertiu que as perturbações contínuas provocadas pela guerra com o Irã implicam que sua perspectiva econômica mundial se desloca para um cenário "adverso", caracterizado por uma redução no crescimento e maiores riscos para a inflação.

Em abril, o informe "Perspectivas da economia mundial", da instituição multilateral de crédito, previu que o crescimento global cairia para 3,1% em 2026 dentro de seu cenário de "referência", mas advertiu para um panorama mais sombrio se o conflito bélico se prolongar, no qual a desaceleração seria de 2,5%.



Irã permite passagem de embarcações chinesas pelo Estreito de Ormuz

A agência de notícias iraniana Tasnim reportou que as forças navais iranianas autorizaram, desde quarta-feira, a passagem de "um certo número de navios" chineses pelo Estreito de Ormuz.

"Após uma decisão da República Islâmica, um certo número de navios chineses recebeu permissão para atravessar o Estreito de Ormuz sob os protocolos de trânsito administrados pelo Irã", informou a agência



Trump diz que Xi não enviará ajuda militar ao Irã e ofereceu ajuda para reabrir Ormuz

Trump afirmou na quinta-feira que o presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que Pequim não enviaria equipamento militar ao Irã e que estava disposto a ajudar na reabertura do Estreito de Ormuz.

"Disse que não vai entregar equipamento militar (...), o disse com muita firmeza", declarou Trump.

"Ele gostaria de ver o Estreito de Ormuz aberto e disse: 'Se puder ajudar no que for, gostaria de fazê-lo'", acrescentou Trump.

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