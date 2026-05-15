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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Preços do petróleo em alta

Com a paralisação das negociações sobre a guerra no Oriente Médio, o preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em julho, subiu 3,35%, para 109,26 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para junho, avançou 4,20%, para 105,42 dólares por barril.

Seis mortos no Líbano apesar de trégua estendida

O Líbano anunciou que um ataque israelense no sul de seu território matou, nesta sexta-feira (15), seis pessoas, entre elas três socorristas do Comitê Islâmico de Saúde, afiliado ao Hezbollah, grupo pró-Irã, informou o Ministério da Saúde libanês.

Em um comunicado, o ministério indicou que o ataque havia mirado diretamente o centro do comitê em Harouf.

Israel e Líbano estendem trégua por 45 dias

Líbano e Israel vão estender seu cessar-fogo, que expiraria no domingo (17), por mais 45 dias, anunciou o Departamento de Estado dos Estados Unidos, durante o segundo dia de conversas em Washington entre os dois países.

Bolsas europeias fecham com fortes perdas

As bolsas europeias fecharam com fortes quedas, pressionadas pelos temores inflacionários após um encontro entre os presidentes americano Donald Trump e chinês Xi Jinping que não conseguiu dissipar as preocupações relacionadas ao conflito no Oriente Médio.

Hezbollah afirma ter atacado com drones um quartel militar israelense

O grupo libanês pró-iraniano Hezbollah afirmou em um comunicado que havia lançado "um esquadrão de drones ofensivos" contra um quartel israelense perto de Nahariya, no norte de Israel.

Emirados nega desempenhar papel ativo na guerra

Os Emirados Árabes Unidos rejeitaram "categoricamente" as acusações iranianas sobre um suposto papel "ativo", ao lado dos Estados Unidos e de Israel, na guerra contra o Irã.

Israel diz que abateu mais de 220 combatentes do Hezbollah

O exército de Israel indicou que suas forças mataram mais de 220 combatentes do Hezbollah no Líbano durante a última semana.

"Mais de 220 terroristas do Hezbollah que atuavam para realizar ataques contra soldados das FDI [o exército israelense] foram eliminados" durante a última semana, declarou.

Ataques de Israel deixam dezenas de feridos no Líbano

Ataques de Israel no sul do Líbano deixaram 37 pessoas feridas, anunciou o Ministério da Saúde libanês.

O coordenador humanitário da ONU para o Líbano, Imran Riza, condenou o custo "inaceitável" dos ataques.

Índia pede que o Estreito de Ormuz seja "aberto e seguro"

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pediu um Estreito de Ormuz "aberto e seguro" durante uma breve visita aos Emirados Árabes Unidos.

"Manter Ormuz livre, aberto e seguro é nossa prioridade máxima", disse Modi, embora tenha acrescentado que o respeito ao direito internacional é "essencial".

Irã permite passagem de mais navios pelo Estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária iraniana está permitindo a passagem de mais navios pelo Estreito de Ormuz, cujo tráfego foi praticamente bloqueado pelo Irã desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro, afirmou nesta sexta-feira (15) a televisão estatal.

Na quinta-feira, a emissora havia indicado que autorizou a passagem de mais de 30 embarcações pelo estreito nas 24 horas anteriores, e a agência estatal Tasnim informou que "vários barcos chineses" conseguiram atravessar Ormuz.

Porta-aviões francês Charles de Gaulle está no Mar da Arábia

O porta-aviões francês Charles de Gaulle e sua escolta chegaram "à região" do Mar da Arábia, onde se encontram posicionados para uma eventual ativação de uma missão "neutra" para restabelecer a navegação no Estreito de Ormuz, anunciou a ministra das Forças Armadas, Alice Rulfo.

Emirados devem acelerar construção de oleoduto

Os Emirados Árabes Unidos vão acelerar a construção de um novo oleoduto, informaram as autoridades de Abu Dhabi, devido ao controle exercido pelo Irã no Estreito de Ormuz, que afeta as exportações de petróleo do Golfo.

Trump afirma que Xi "está convencido" de que o Irã não deve possuir arma nuclear

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou durante a viagem de retorno a Washington, após a visita a Pequim, que seu homólogo chinês, Xi Jinping, está "firmemente convencido" de que o Irã não deve possuir uma arma nuclear.

"Ele (Xi Jinping) está firmemente convencido de que eles (os iranianos) não devem possuir uma arma nuclear e deseja que reabram o Estreito (de Ormuz)", declarou Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One.

Irã afirma que EUA estão dispostos a seguir negociando

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que seu governo recebeu mensagens dos Estados Unidos nas quais o governo do presidente Donald Trump afirma que deseja seguir com as negociações para acabar com a guerra no Oriente Médio.

"Voltamos a receber mensagens dos americanos nas quais diziam que estavam dispostos a continuar as conversações e o diálogo", declarou Araghchi à imprensa em Nova Délhi.

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