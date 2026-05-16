Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Israel anuncia a morte de um de seus soldados no sul do Líbano

Um soldado israelense foi morto no sul do Líbano, anunciou o Exército, que eleva a 21 o número de mortos em suas fileiras desde o início da guerra contra o grupo pró-iraniano Hezbollah no começo de março.

O capitão Maoz Israel Recanati, de 24 anos, “caiu em combate no sul do Líbano”, indicou o Exército, sem fornecer mais detalhes. Do lado israelense, 20 soldados e um soldado civil morreram no país vizinho desde que o conflito começou.

Ministro do Paquistão chega a Teerã para "facilitar" conversas entre Irã e EUA

O ministro do Interior do Paquistão chegou a Teerã neste sábado “para facilitar” as conversas de paz entre o Irã e os Estados Unidos, estagnadas apesar de um frágil cessar-fogo, informaram meios de comunicação iranianos.

"Mohsin Naqvi chegou hoje à República Islâmica do Irã em uma visita oficial de dois dias, no âmbito dos esforços contínuos do Paquistão para facilitar as conversas e promover a paz regional", informou a agência de notícias Tasnim.

A visita ocorre poucos dias depois da viagem do chefe do Exército do Paquistão, o marechal Asim Munir.

Países europeus dialogam com o Irã sobre o trânsito pelo Estreito de Ormuz

Vários países europeus negociam com o Irã com o objetivo de obter autorização para cruzar o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o trânsito de petróleo bloqueado desde a eclosão da guerra no Oriente Médio, informou a televisão estatal.

"Após a passagem de navios provenientes de países do leste da Ásia, em particular da China, do Japão e do Paquistão, hoje recebemos informações de que há europeus que iniciaram negociações com a Marinha da Guarda Revolucionária" para cruzar o estreito, anunciou a emissora, sem especificar os nomes desses países.

O bloqueio imposto pelo Irã é tão importante via marítima, porque antes do conflito costumava transitar cerca de 20% dos hidrocarbonetos consumidos em nível mundial, perturbando os mercados globais e conferindo a Teerã um instrumento de pressão estratégica.



Israel mata comandante do braço militar do Hamas

O Exército israelense afirmou neste sábado que matou Ezedin Al Hadad, comandante do braço armado do movimento islâmico palestino do Hamas, em um ataque aéreo.

“O Exército e a agência de segurança interna anunciaram que ontem (sexta-feira), em um ataque de precisão na área da Cidade de Gaza, o terrorista Ezedin Al Hadad foi eliminado”, informaram as Forças Armadas israelenses.

O Ministério da Defesa israelense o descreveu como um "terrorista de alto nível (...) comandante do braço militar do Hamas e um dos principais arquitetos do massacre de 7 de outubro de 2023" em Israel.

Dois dirigentes do Hamas confirmaram a morte à AFP.

Exportações do Iraque por Ormuz registram queda

As exportações de petróleo do Iraque através do Estreito de Ormuz registraram queda expressiva, a apenas 10 milhões de barris em abril, contra a média de 93 milhões antes da guerra, informou o ministro do Petróleo iraquiano, Bassim Mohammed Khudair.

Israel ou ojar

Israel voltou a atacar o sul do Líbano depois de ordenar a saída das populações de nove localidades, apesar de ter prolongado um atraso por 45 dias durante as negociações entre os dois países na sexta-feira em Washington.

“As Forças de Defesa de Israel começaram a atacar infraestruturas do Hezbollah em várias áreas do sul do Líbano”, afirmou o Exército israelense.

A imprensa estatal libanesa relatou ataques em pelo menos cinco localidades.

O Líbano chamou a ampliação da trégua como um "respiro essencial", mas insistiu na necessidade de "implementar um processo em etapas e verificável", respaldado por Washington.

Dubai inaugura feira de arte contemporânea

A principal feira de arte contemporânea do Oriente Médio foi inaugurada na sexta-feira em Dubai, apesar da guerra, mas com um mês de atraso.

Petróleo em alta

Os preços do petróleo voltaram a subir, com o barril de Brent do Mar do Norte sendo negociado acima de 100 dólares.

As acusações contra o Hezbollah

O primeiro-ministro libanês Nawaf Salam acusou o movimento pró-iraniano Hezbollah de ter levado o país a uma nova guerra "irresponsável" e pediu o apoio dos países árabes e da comunidade internacional nas negociações com Israel.

"Basta essas aventuras irresponsáveis que servem a projetos ou interesses estrangeiros", disse.

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