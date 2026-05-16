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Conflito

Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Confira abaixo as principais notícias do conflito

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Equipes de resgate se reúnem no local de um ataque aéreo israelense que atingiu uma área nos arredores da cidade costeira de Tiro, no sul do Líbano, em 16 de maio de 2026Equipes de resgate se reúnem no local de um ataque aéreo israelense que atingiu uma área nos arredores da cidade costeira de Tiro, no sul do Líbano, em 16 de maio de 2026 - Foto: Kawnat Haju / AFP

Israel anuncia a morte de um de seus soldados no sul do Líbano
Um soldado israelense foi morto no sul do Líbano, anunciou o Exército, que eleva a 21 o número de mortos em suas fileiras desde o início da guerra contra o grupo pró-iraniano Hezbollah no começo de março.

O capitão Maoz Israel Recanati, de 24 anos, “caiu em combate no sul do Líbano”, indicou o Exército, sem fornecer mais detalhes. Do lado israelense, 20 soldados e um soldado civil morreram no país vizinho desde que o conflito começou.

Ministro do Paquistão chega a Teerã para "facilitar" conversas entre Irã e EUA
O ministro do Interior do Paquistão chegou a Teerã neste sábado “para facilitar” as conversas de paz entre o Irã e os Estados Unidos, estagnadas apesar de um frágil cessar-fogo, informaram meios de comunicação iranianos.

"Mohsin Naqvi chegou hoje à República Islâmica do Irã em uma visita oficial de dois dias, no âmbito dos esforços contínuos do Paquistão para facilitar as conversas e promover a paz regional", informou a agência de notícias Tasnim.

A visita ocorre poucos dias depois da viagem do chefe do Exército do Paquistão, o marechal Asim Munir.

Países europeus dialogam com o Irã sobre o trânsito pelo Estreito de Ormuz
Vários países europeus negociam com o Irã com o objetivo de obter autorização para cruzar o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o trânsito de petróleo bloqueado desde a eclosão da guerra no Oriente Médio, informou a televisão estatal.

"Após a passagem de navios provenientes de países do leste da Ásia, em particular da China, do Japão e do Paquistão, hoje recebemos informações de que há europeus que iniciaram negociações com a Marinha da Guarda Revolucionária" para cruzar o estreito, anunciou a emissora, sem especificar os nomes desses países.

O bloqueio imposto pelo Irã é tão importante via marítima, porque antes do conflito costumava transitar cerca de 20% dos hidrocarbonetos consumidos em nível mundial, perturbando os mercados globais e conferindo a Teerã um instrumento de pressão estratégica.


Israel mata comandante do braço militar do Hamas
O Exército israelense afirmou neste sábado que matou Ezedin Al Hadad, comandante do braço armado do movimento islâmico palestino do Hamas, em um ataque aéreo.

“O Exército e a agência de segurança interna anunciaram que ontem (sexta-feira), em um ataque de precisão na área da Cidade de Gaza, o terrorista Ezedin Al Hadad foi eliminado”, informaram as Forças Armadas israelenses.

O Ministério da Defesa israelense o descreveu como um "terrorista de alto nível (...) comandante do braço militar do Hamas e um dos principais arquitetos do massacre de 7 de outubro de 2023" em Israel.

Dois dirigentes do Hamas confirmaram a morte à AFP.

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Exportações do Iraque por Ormuz registram queda
As exportações de petróleo do Iraque através do Estreito de Ormuz registraram queda expressiva, a apenas 10 milhões de barris em abril, contra a média de 93 milhões antes da guerra, informou o ministro do Petróleo iraquiano, Bassim Mohammed Khudair.

Israel ou ojar
Israel voltou a atacar o sul do Líbano depois de ordenar a saída das populações de nove localidades, apesar de ter prolongado um atraso por 45 dias durante as negociações entre os dois países na sexta-feira em Washington.

“As Forças de Defesa de Israel começaram a atacar infraestruturas do Hezbollah em várias áreas do sul do Líbano”, afirmou o Exército israelense.

A imprensa estatal libanesa relatou ataques em pelo menos cinco localidades.

O Líbano chamou a ampliação da trégua como um "respiro essencial", mas insistiu na necessidade de "implementar um processo em etapas e verificável", respaldado por Washington.

Dubai inaugura feira de arte contemporânea
A principal feira de arte contemporânea do Oriente Médio foi inaugurada na sexta-feira em Dubai, apesar da guerra, mas com um mês de atraso.

Petróleo em alta
Os preços do petróleo voltaram a subir, com o barril de Brent do Mar do Norte sendo negociado acima de 100 dólares.

As acusações contra o Hezbollah
O primeiro-ministro libanês Nawaf Salam acusou o movimento pró-iraniano Hezbollah de ter levado o país a uma nova guerra "irresponsável" e pediu o apoio dos países árabes e da comunidade internacional nas negociações com Israel.

"Basta essas aventuras irresponsáveis que servem a projetos ou interesses estrangeiros", disse.

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