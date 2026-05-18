Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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O Irã respondeu à proposta de paz mais recente dos Estados Unidos

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (18) que o país respondeu à proposta mais recente dos Estados Unidos para acabar com a guerra e que as negociações prosseguem com Washington.



Seleção do Irã viaja para a Turquia antes da Copa do Mundo

A seleção de futebol do Irã passou nesta segunda-feira para a Turquia, onde deverá disputar um amistoso e atender aos pedidos de visto para viajar aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.



Crise no Oriente Médio afeta o mercado de trabalho, afirma OIT

A crise no Oriente Médio afeta cada vez mais o emprego, as condições de trabalho e a renda, anuncia a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em um relatório que alerta sobre um impacto que será sentido “muito além da região”.



Ministros do G7 debatem efeitos do conflito

Os ministros das Finanças do G7 reúnem-se na segunda e terça-feira em Paris para tentar aproximar as suas posições sobre como responder às consequências do conflito no Oriente Médio e evitar a dependência dos minerais críticos chineses.



Líbano relata sete mortos em bombardeios israelenses

Ataques israelenses mataram sete pessoas no Líbano neste domingo, entre eles um comandante da Jihad Islâmica, informaram as autoridades libanesas e a imprensa estatal.

A Agência Nacional de Informação Libanesa (ANI, oficial) anunciou no domingo um ataque com míssil israelense contra um apartamento nos arredores da cidade de Baalbek, no leste do país, que matou o comandante da Jihad Islâmica Wael Abdel Halim e sua filha de 17 anos.



Arábia Saudita intercepta três drones

A Arábia Saudita interceptou três drones que entraram no seu espaço aéreo neste domingo, vindos do Iraque, anunciou o porta-voz do Ministério da Defesa, o general de divisão Turki al-Maliki.

“Na manhã deste domingo, três drones foram interceptados e destruídos após entrarem no espaço aéreo do Reino a partir do espaço aéreo iraquiano”, informou o porta-voz em comunicado.

Preços do Brent sobem nos mercados asiáticos

Na abertura dos mercados asiáticos, a referência internacional do petróleo Brent subiu 1,28% na segunda-feira, chegando a 110,26 (558,44 reais) dólares por barril.



Trump avisou que "não restará nada" do Irã se não aceitar um acordo

O presidente americano, Donald Trump, anunciou que "não restará nada do Irã" se Teerã não assinar um acordo de paz com os Estados Unidos, em um momento de estagnação das negociações entre os dois países para pôr fim à guerra.

Washington não fez 'concessão' em resposta a Teerã

O governo dos Estados Unidos não fez concessões concretas em sua resposta à proposta do Irã para acabar com a guerra, afirmou a imprensa iraniana. A agência de notícias Fars destacou que Washington apresentou uma lista de cinco pontos que incluíam a exigência de que o Irã mantenha apenas uma instalação nuclear em funcionamento e transfira sua reserva de urânio altamente enriquecida para os Estados Unidos.

Segundo a mesma fonte, o governo dos Estados Unidos também não aceitou desbloquear "nem sequer 25%" dos ativos iranianos congelados no exterior ou pagar indenizações pelos danos sofridos pelo Irã durante a guerra.



Ataque com drone perto da central nuclear dos Emirados provoca incêndio

Um ataque de drone nas imediações da usina nuclear de Barakah, nos Emirados Árabes Unidos, provocou um incêndio, mas não deixou feridos, nem provocou o aumento da radioatividade, anunciaram as autoridades de Abu Dhabi neste domingo (17).

Os Emirados condenaram energicamente o ataque e enfatizaram que "constitui uma perigosidade crescente". A Arábia Saudita também condenou o ataque e o classificou como “uma ameaça à estabilidade da região”.



Ghalibaf vai supervisionar a relação Irã-China

O presidente do Parlamento iraniano e principal negociador com os Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf, foi nomeado para supervisionar as relações com a China, informou a imprensa estatal neste domingo.

Segundo a agência Tasnim, ele será responsável por "coordenar diversas áreas das relações entre o Irã e a China".

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