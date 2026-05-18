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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Trump ressalta “desenvolvimento muito positivo” com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou nesta segunda-feira (18) um “desenvolvimento muito positivo” nas conversas com o Irã. Disse que aliados no Oriente Médio lhe haviam informado que “estão muito perto de chegar a um acordo” que deixaria o Irã sem armas nucleares.

Mais cedo, Trump anunciou que havia desistido de um ataque contra o Irã previsto para terça-feira, em resposta a um pedido de líderes de países do Golfo.

No entanto, acrescentou que os Estados Unidos estão preparados para lançar um "ataque total, em larga escala, contra o Irã, de forma imediata, caso um acordo aceitável não seja alcançado", segundo uma mensagem publicada em sua plataforma, Truth Social.

Petróleo fecha em alta; bolsa fica mista

As duas principais referências do petróleo, Brent e WTI, subiram nesta segunda-feira e os mercados de ações dos Estados Unidos fecharam com tendências mistas, enquanto os investidores assimilavam as mudanças no Oriente Médio, incluindo o anúncio de Trump de adiar um ataque contra o Irã.

Presidente do Irã diz que "dialogar não significa capitular"

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou, em mensagem no X, que "dialogar não significa capitular".

"A República Islâmica do Irã estabelece o diálogo com dignidade, autoridade e respeito aos direitos da nação e em nenhum caso vai renunciar aos direitos legítimos do povo e do país", destacou.

EUA prorroga isenção de sanções para petróleo russo em alto-mar por 30 dias

O Departamento do Tesouro americano prorrogou por 30 dias a isenção de sanções para carregamentos de petróleo russo que já estavam em alto-mar, diante do constante aumento dos preços mundiais de energia devido à guerra no Irã.

Esta nova "licença geral temporária de 30 dias" permitirá que as "nações mais vulneráveis tenham acesso temporário ao petróleo russo que atualmente está retido no mar", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em uma publicação nas redes sociais.

O barril Brent do Mar do Norte é negociado em cerca de 110,71 dólares, enquanto o referencial americano West Texas Intermediate é cotado em torno de 102,71 dólares.

Aumento do tráfego pelo Estreito de Ormuz

O tráfego no Estreito de Ormuz aumentou na semana passada. Segundo dados da Kpler, um total de 55 embarcações de carga cruzaram esta via estratégica entre 11 e 17 de maio, o que representa um aumento em relação à semana anterior, na qual apenas 19 navios a atravessaram.

Bombardeios israelenses no Líbano deixam mais de 3.000 mortos

Os bombardeios israelenses mataram mais de 3.000 pessoas e deixaram 9.273 feridos no Líbano desde que eclodiu a guerra entre o movimento pró-iraniano Hezbollah e Israel em 2 de março, informou o Ministério da Saúde libanês, apesar do cessar-fogo em vigor desde 17 de abril.

Irã ameaça impor autorizações para cabos de internet em Ormuz

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou que os cabos de fibra óptica de Internet que atravessam o Estreito de Ormuz podem ficar sujeitos a um sistema de autorizações.

"Após a imposição de controle sobre o Estreito de Ormuz, o Irã, alegando sua soberania absoluta sobre o leito e o subsolo de suas águas territoriais (...) poderia declarar que todos os cabos de fibra óptica que atravessam a via navegável estão sujeitos a autorizações", afirmou o exército ideológico da República Islâmica nas redes sociais.

Guarda Revolucionária ataca grupos vinculados a Israel e EUA no Irã

O Irã atacou grupos "que atuam a serviço dos Estados Unidos e de Israel", perto da fronteira com o Iraque, na província do Curdistão, "quando tentavam introduzir no país uma importante carga de armas e munições americanas", afirmou nesta segunda-feira a Guarda Revolucionária, citada pela agência Isna.

Presidente libanês promete fazer o "impossível" para interromper a guerra

O presidente libanês Joseph Aoun prometeu fazer o que for necessário para acabar com o conflito, enquanto Israel prossegue com as operações contra o movimento pró-iraniano Hezbollah, apesar da trégua.

"É meu dever e minha responsabilidade fazer o impossível (...) para deter a guerra contra o Líbano e seu povo", declarou Aoun, de acordo com um comunicado de seu gabinete.

Irã anuncia criação de órgão para administrar Ormuz

O principal órgão de segurança do Irã anunciou nesta segunda-feira a criação de um novo órgão para administrar o Estreito de Ormuz, que Teerã bloqueou de fato e onde pretende cobrar um pedágio para a passagem de navios.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional compartilhou, na rede social X, uma publicação da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA) na qual afirma que oferecerá "informações em tempo real sobre as operações" na passagem marítima.

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