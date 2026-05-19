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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Esses são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Trump adverte que EUA pode voltar a atacar o Irã

O presidente americano, Donald Trump, advertiu que os Estados Unidos podem voltar a atacar o Irã, um dia depois de anunciar a suspensão de um ataque em larga escala contra o país com a esperança de chegar a um acordo que ponha fim à guerra.

"Já sabem como é negociar com um país no qual você está dando uma surra. Eles vêm à mesa, suplicando para chegar a um acordo", disse Trump a jornalistas na Casa Branca. "Espero que não tenhamos que ir para a guerra, mas é possível que tenhamos que dar outro golpe forte neles. Ainda não tenho certeza".

Líder supremo do Irã pede aumento da natalidade

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, que não aparece um público desde sua nomeação, em março, após a morte de seu pai no primeiro dia da guerra, em 28 de fevereiro, pediu que os iranianos aumentem a natalidade pelo bem do país.

"Ao implementar com seriedade a política adequada e necessária na questão do crescimento democrático, a grande nação iraniana poderá desempenhar um papel importante e obter avanços estratégicos no futuro", escreveu em uma carta publicada no X.

EUA evita assumir a responsabilidade por ataque contra escola no Irã

O almirante Brad Cooper, chefe do comando militar encarregado das operações no Oriente Médio (Centcom) evitou assumir a responsabilidade por um ataque contra uma escola no Irã, que deixou 155 mortos no primeiro dia da guerra.

Cooper declarou a um comitê do Congresso que a escola ficava em uma base de mísseis de cruzeiro da Guarda Revolucionária iraniana, o exército ideológico da república islâmica, o que tornava "mais complexa a investigação".

O ataque em 28 de fevereiro na cidade de Minab, no sul do Irã, causou a morte de 73 meninos, 47 meninas, 26 professores, sete pais, um motorista de ônibus escolar e outro adulto, segundo a imprensa estatal iraniana.

Israel lança série de bombardeios no Líbano

O exército israelense lançou uma série de bombardeios no sul do Líbano contra o movimento Hezbollah pró-iraniano e pediu a evacuação de uma dezena de localidades, apesar do cessar-fogo em vigor.

A Agência Nacional de Informação libanesa (NNA) e fotógrafos da AFP reportaram ataques em várias zonas do distrito de Tiro e na província de Nabatieh, no sul do país.

Um soldado israelense "tombou em combate" no sul do Líbano, informou o exército, elevando a 21 o número de mortos desde o início de sua última operação contra o Hezbollah.

Emirados afirmam que drones que atacaram usina nuclear vieram do Iraque

Os Emirados Árabes Unidos declararam, nesta terça-feira, que os drones que atacaram uma usina nuclear no fim de semana vieram do Iraque, onde grupos apoiados pelo Irã realizam ataques na região desde o início da guerra no Oriente Médio.

"No âmbito da investigação em curso sobre o ataque flagrante contra a central nuclear de Barakah em 17 de maio de 2026, o rastreamento e a vigilância técnicos confirmaram que os três drones (...) procediam todos do território iraquiano", afirmou o Ministério da Defesa emiradense em um comunicado nesta terça-feira.

Irã alerta para "novas frentes" se os EUA retomarem os ataques

O exército iraniano declarou, nesta terça-feira, que abrirá "novas frentes" caso os Estados Unidos retomem os ataques.

"Se o inimigo for tolo o suficiente para cair novamente na armadilha dos sionistas e lançar outro ataque contra o nosso amado Irã, abriremos novas frentes contra ele", declarou o porta-voz militar Mohammad Akraminia, citado pela agência de notícias iraniana Isna.

As negociações estão em andamento desde 8 de abril para tentar chegar a um acordo, mas os dois lados permanecem muito distantes, principalmente em relação ao programa nuclear iraniano.

Curdos iranianos no exílio negam tráfico de armas para o Irã

Três dos principais movimentos curdos iranianos exilados no norte do Iraque negaram ter tentado contrabandear armas americanas para o Irã, acusação feita no dia anterior pela Guarda Revolucionária Iraniana.

O exército ideológico da República Islâmica anunciou na segunda-feira que atacou grupos "baseados no norte do Iraque" em território iraniano, enquanto estes "tentavam contrabandear um grande carregamento de armas e munições americanas para o país".

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