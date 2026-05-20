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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Trump diz que conversas estão "no limite"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (20) que as conversas com Teerã estão "no limite" entre chegar a um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio ou retomar os ataques contra o Irã.

"Está exatamente no limite, acreditem em mim", afirmou Trump a jornalistas na Base Conjunta Andrews, perto de Washington, quando lhe perguntaram em que ponto se encontravam as negociações com o Irã.

"Se não obtivermos as respostas corretas, isso avança muito rápido. Estamos totalmente prontos para agir. Temos que conseguir as respostas corretas: teriam que ser respostas completamente boas, cem por cento."

Petróleo cai com força e Wall Street sobe

Os preços do petróleo fecharam em forte queda nesta quarta-feira por causa das declarações de Trump, que assegurou que as negociações com Teerã entraram em suas "etapas finais".

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em julho, caiu 5,63%, para 105,02 dólares. O WTI para o mesmo mês caiu 5,66%, para 98,26 dólares.

Irã "examina" nova proposta dos EUA após visita de mediador paquistanês

O Irã disse que está "examinando" uma nova proposta americana no âmbito da visita a Teerã do ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, mediador dos diálogos, informou o Ministério das Relações Exteriores.

"Recebemos os pontos de vista da parte americana e atualmente os estamos examinando", declarou à TV estatal o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmaeil Baqaei, que expressou sua "grande desconfiança" em relação aos Estados Unidos.

O porta-voz reiterou as exigências da República Islâmica: "o desbloqueio dos ativos iranianos congelados" no exterior e o fim do bloqueio americano dos portos do Irã.

A Bolsa de Nova York fechou em clara alta nesta quarta-feira, impulsionada pela esperança de avanços nas negociações. O Dow Jones subiu 1,31%, o Nasdaq avançou 1,54% e o S&P 500 ganhou 1,08%.

Trump diz que negociações entre EUA e Irã estão nas "etapas finais"

O presidente americano, Donald Trump, disse a jornalistas que os Estados Unidos estão nas "etapas finais" das negociações com o Irã.

"Teremos um acordo ou vamos fazer algumas coisas que são um pouco desagradáveis. Mas, com sorte, isto não ocorrerá", disse. "Não tenho nenhuma pressa. Só que, idealmente, gostaria de ver pouca gente morta em vez de muita", acrescentou.

Chanceler saudita agradece a Trump por dar "chance" à diplomacia

O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, elogiou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "dar uma chance à diplomacia", depois que o republicano anunciou, durante a semana, que tinha decidido adiar ataques previstos contra o Irã.

Irã diz ter permitido a passagem de 26 navios por Ormuz desde a terça-feira

A Marinha da Guarda Revolucionária iraniana afirmou que 26 navios, incluindo petroleiros, passaram pelo Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas.

"Nas últimas 24 horas, 26 navios - entre eles petroleiros, cargueiros e outros navios comerciais - cruzaram o Estreito de Ormuz", informou a Marinha da Guarda Revolucionária no X.

Na mensagem, o exército ideológico do regime iraniano acrescentou que os navios puderam passar graças "à coordenação e à segurança proporcionadas" pela Marinha da Guarda Revolucionária.

Emirados instam Iraque a impedir ataques lançados de seu território

Os Emirados Árabes Unidos pediram ao Iraque que impeça "de imediato" os ataques lançados de seu território, depois que um ataque com drones no fim de semana provocou um incêndio perto da usina nuclear de Barakah e as autoridades emiradenses afirmaram que os dispositivos vieram do Iraque.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores instou o "Iraque a prevenir com toda a urgência (...) qualquer ato hostil a partir de seu território, e a abordar estas ameaças de forma rápida, imediata e responsável".

Irã promete guerra "além da região" em caso de novos ataques

A Guarda Revolucionária do Irã prometeu, nesta quarta-feira, estender a guerra "para além da região" do Oriente Médio caso Estados Unidos e Israel voltem a atacar o país.

A declaração foi divulgada durante o frágil cessar-fogo, em vigor desde 8 de abril, entre Teerã e Washington, estabelecido após mais de um mês de guerra desencadeada pelo ataque israelense-americano contra o Irã em 28 de fevereiro.

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