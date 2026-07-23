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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio A retomada das hostilidadesentre os Estados Unidos e o Irã começaram em 7 de julho

Esses são os últimos desdobramentos da guerra no Oriente Médio após a retomada das hostilidades em 7 de julho entre os Estados Unidos e o Irã:

Irã ataca o Kuwait

As defesas aéreas do Kuwait abriram fogo contra mísseis e drones lançados pelo Irã. "As defesas aéreas kuwaitianas estão interceptando neste momento ataques hostis com mísseis e drones após a agressão injustificada do Irã", informou o Estado-Maior local nas redes sociais.

Brent volta a superar os 100 dólares

Os ataques dos houthis contra navios sauditas impulsionaram os preços do petróleo e o barril de Brent do Mar do Norte superou os 100 dólares pela primeira vez desde o início de maio.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 7,04%, a 100,69 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês, subiu 6,17%, a 92,19 dólares.

Câmara dos EUA votar novamente contra guerra no Irã

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou um novo texto que pede a retirada das tropas americanas da guerra contra o Irã, um repúdio simbólico ao conflito defendido pelo presidente, o republicano Donald Trump.

Mídia iraniana noticia ataque contra ilha no Estreito de Ormuz

A agência de notícias iraniana Tasnim reportou que um míssil americano atingiu área próxima à cidade de Suza, na ilha de Qeshm, no Estreito de Ormuz.

Alemanha anuncia retirada de navios perto do Mar Vermelho

A Alemanha anunciou que vai retirar dois navios militares posicionados perto do Mar Vermelho, à espera de participar de uma missão internacional para garantir a segurança do Estreito de Ormuz, após os ataques contra petroleiros sauditas, reivindicados pelos rebeldes houthis do Iêmen, aliados do Irã.

O caça-minas Fulda e o navio de reabastecimento Mosel foram enviados ao Djibuti com vistas a uma possível missão de desminagem no Estreito de Ormuz, subordinada à assinatura de um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, mas agora serão redesignados ao Mediterrâneo devido à instabilidade da região, informou o Ministério da Defesa alemão.

Trump ameaça os houthis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou os rebeldes houthis do Iêmen, aliados do Irã, com "um grande castigo militar" nesta quinta-feira, após eles lançarem ataques com mísseis e drones contra petroleiros no Mar Vermelho.

"Os Estados Unidos responsabilizarão o Irã, já que os houthis são um substituto e/ou um representante do Irã, e um grande castigo militar será imposto ao Irã e, claro, aos próprios houthis" caso os rebeldes lancem novos ataques, declarou Trump em sua rede, Truth Social.

Preocupação da Alemanha e do BCE

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, expressou preocupação com o fato de os ataques dos houthis no Iêmen poderem agravar o conflito regional.

Da mesma forma, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou que a situação é "alarmante" e "está tendo impacto" nos preços do petróleo, disse ela aos jornalistas.

Irã critica atitude "irracional" dos Estados Unidos

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, denunciou, nesta quinta-feira, uma atitude "irracional" e "dominante" dos Estados Unidos, após 12 dias consecutivos de ataques americanos em território iraniano e represálias iranianas no Oriente Médio.

Sirenes de alerta soam no Bahrein

Sirenes de alerta aéreo soaram no Bahrein nesta quinta-feira, informou o Ministério do Interior. Correspondentes da AFP as ouviram na capital, Manama, enquanto o país enfrenta ataques diários do Irã.

Jordânia e Kuwait dizem ter interceptado mísseis e drones iranianos

Os exércitos da Jordânia e do Kuwait relataram, nesta quinta-feira, que interceptaram novas salvas de mísseis e drones iranianos, enquanto o exército e a Guarda Revolucionária do Irã afirmaram ter atacado alvos americanos nesses países.

O exército jordaniano informou ter derrubado três mísseis iranianos na manhã desta quinta-feira, enquanto um quarto caiu em uma área desabitada. As forças do Kuwait relataram durante a noite que também estavam interceptando "ameaças hostis de drones", sem especificar o alvo.

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