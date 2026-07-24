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Conflito

Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Confira abaixo as principais atualizações do confronto

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Esta captura de tela, feita em 24 de julho de 2026 a partir de imagens divulgadas pelo Comando Central dos EUA (CENTCOM) em 23 de julho de 2026, mostra o que, segundo o órgão, foi um ataque de precisão das forças americanas contra instalações militaresEsta captura de tela, feita em 24 de julho de 2026 a partir de imagens divulgadas pelo Comando Central dos EUA (CENTCOM) em 23 de julho de 2026, mostra o que, segundo o órgão, foi um ataque de precisão das forças americanas contra instalações militares - Foto: Comando Central Dos EUA (CENTCOM) / AFP

Esses são os últimos desdobramentos da guerra no Oriente Médio após a retomada das hostilidades em 7 de julho entre os Estados Unidos e o Irã:

Afastar-se dos soldados americanos
A Guarda Revolucionária do Irã, seu exército ideológico, pediu nesta sexta-feira (24) aos civis do Oriente Médio que se mantenham afastados das bases e forças americanas em seus países.

“Instamos a população dos países onde tropas americanas estão posicionadas a se manterem imediatamente a pelo menos 500 metros de distância de seus esconderijos, para sua própria segurança”, afirmou em um comunicado transmitido pela televisão estatal.

ONU pede retirada de marinheiros em Ormuz
O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, apelou à proteção e evacuação dos 6.000 marinheiros que permaneceram retidos no Estreito de Ormuz a bordo de navios que não conseguem sair do Golfo em segurança.

“O alto comissário instala os Estados, os armadores e todas as partes interessadas a garantirem urgentemente a proteção dos marinheiros bloqueados” e a facilitarem “as evacuações e repatriações”, declarou à porta-voz do alto comissário, Shabia Mantoo, jornalistas em Genebra.

Centro de dados da Amazônia destruída
A Guarda Revolucionária afirmou ter destruído um centro de dados pertencente à gigante americana Amazon no Bahrein.

As forças armadas “destruíram o prédio do centro de dados da empresa americana Amazon no Bahrein, que desempenha um papel significativo na coleta de informações para o exército americano”, afirmaram.

Ameaça o Irã países que ajudarão em ataques dos EUA
O principal diplomata do Irão afirmou, nesta sexta-feira, que qualquer país que participe, coopere ou auxilie os Estados Unidos será responsabilizado por ataques contra a República Islâmica.

“Qualquer participação, cooperação ou ajuda na prática de uma agressão contra o Irã acarretará responsabilidade internacional para as partes envolvidas”, declarou Abbas Araghchi em uma cúpula no Quirguistão.

Ataques iranianos no Bahrein, Jordânia e Kuwait
O exército iraniano reivindicou, nesta sexta-feira, a autoria dos ataques com drones contra instalações militares americanas no Bahrein e na Jordânia, em retaliação à 13ª noite consecutiva de bombardeios em seu território.

As forças armadas afirmaram ter atacado tanques de combustível, armazéns, silos e quartéis no Bahrein; "hangares de aeronaves, hangares de manutenção e quartéis" na Jordânia; e “depósitos de equipamentos militares americanos” no Kuwait.

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Explosão no Bahrein
Um jornalista da AFP no Bahrein ouviu uma explosão e sirenes de ataque aéreo na manhã desta sexta-feira.

Quatro mortos no sudoeste do Irã
O vice-governador da província iraniana de Khuzistão, Valiollah Hayati, relatou que quatro pessoas morreram e cinco morreram em ataques aéreos dos EUA na noite anterior, no sudoeste do país.

Os bombardeios atingiram uma área próxima à cidade petrolífera de Ahvaz.

O Irã rejeita ameaça de Trump de usar seus ativos congelados
Teerã denunciou nesta sexta-feira como um "precedente incendiário" a ameaça do presidente americano, Donald Trump, de usar ativos iranianos congelados nos Estados Unidos para pagar por danos à navegação causados pela guerra no Oriente Médio.

Trump havia declarado que Washington começaria a usar fundos da República Islâmica que "os Estados Unidos em sua posse e controle" para pagar por "todos e quaisquer danos causados a navios, cargas ou qualquer coisa relacionada" na região.

EUA lançam a décima terceira noite de ataques no Irã
As forças armadas dos Estados Unidos concluíram uma nova série de ataques contra alvos militares no Irã na madrugada desta sexta-feira.

“Esta é a décima terceira noite consecutiva de ataques com o objetivo de responsabilizar o Irã e reduzir as ameaças da Guarda Revolucionária Islâmica à navegação comercial”, declarou o Comando Central dos EUA para o Oriente Médio (Centcom) na rede X.

 

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