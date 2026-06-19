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Guerra no Oriente Médio

Últimos bombardeios israelenses mataram 47 pessoas no Líbano, segundo governo

Ministério da Saúde informou que seu novo balanço corresponde a "intensos ataques israelenses realizados desde a meia-noite até esta tarde"

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Últimos bombardeios israelenses mataram 47 pessoas no Líbano, segundo governoÚltimos bombardeios israelenses mataram 47 pessoas no Líbano, segundo governo - Foto: AFP / Divulgação

Bombardeios e ataques aéreos israelenses mataram ao menos 47 pessoas e deixaram 97 feridos no Líbano nesta sexta-feira (19), segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde Libanês.

Um balanço oficial anterior registrou 21 mortos e 39 feridos na noite de quinta-feira (18) para sexta-feira, no sul e no leste do Líbano.

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O Ministério da Saúde informou que seu novo balanço corresponde a "intensos ataques israelenses realizados desde a meia-noite até esta tarde".

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