Guerra no Oriente Médio
Últimos bombardeios israelenses mataram 47 pessoas no Líbano, segundo governo
Ministério da Saúde informou que seu novo balanço corresponde a "intensos ataques israelenses realizados desde a meia-noite até esta tarde"
Últimos bombardeios israelenses mataram 47 pessoas no Líbano, segundo governo - Foto: AFP / Divulgação
Bombardeios e ataques aéreos israelenses mataram ao menos 47 pessoas e deixaram 97 feridos no Líbano nesta sexta-feira (19), segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde Libanês.
Um balanço oficial anterior registrou 21 mortos e 39 feridos na noite de quinta-feira (18) para sexta-feira, no sul e no leste do Líbano.
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O Ministério da Saúde informou que seu novo balanço corresponde a "intensos ataques israelenses realizados desde a meia-noite até esta tarde".