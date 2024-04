A- A+

SERVIÇO Últimos dias de inscrições para casamento coletivo gratuito no Recife; saiba como participar Celebração da união civil será realizada pela em maio

Casais que desejam realizar o sonho do casamento mas não possuem os recursos financeiros necessários poderão oficializar os votos, de forma gratuita, ainda este ano.

O Centro Universitário Estácio Recife está com inscrições abertas para um evento de casamento coletivo, que deve acontecer no dia 28 de maio, no campus da instituição.

A festividade é promovida pelo curso de Direito da Estácio Recife, o casamento é ofertado para casais que desejam realizar a união civil, mas não têm condições de arcar com os custos.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 26 de abril, diretamente no Núcleo de Práticas Jurídicas da Estácio Recife, localizado no campus Abdias de Carvalho, das 09h às 12h.

A cerimônia contará com 50 casais. Para participar, é preciso que um dos pares seja residente da região que compreende os bairros da Madalena, Prado, Torre, Zumbi, Cordeiro e Ilha do Retiro.

Para a inscrição, o casal deverá apresentar a seguinte documentação para análise:

- Para solteiros: certidão de nascimento original e atualizada, RG e CPF, comprovante de residência (dos dois, cada um com seu nome ou no nome dos genitores) e RG e CPF de duas testemunhas;

- Para divorciados: certidão com a averbação do divórcio, cópia da sentença, RG e CPF, comprovante de residência e RG e CPF de duas testemunhas;

- Para viúvos: certidão de casamento com anotação do óbito, cópia da certidão de óbito, RG e CPF, comprovante de residência e RG e CPF de duas testemunhas.

Detalhes do evento

A cerimônia realizada no dia 28 de maio contará com decoração, foto e filmagem, bolo e doces, além de surpresas para os noivos preparadas pelos alunos e docentes da Estácio Recife. O Centro Universitário fica localizado na Av. Eng. Abdias de Carvalho, nº 1678, na Madalena.

Serviço:

Inscrição para Casamento Coletivo gratuito

Inscrição: até 26/04

Local: Estácio Recife - Av. Eng. Abdias de Carvalho, nº 1678, na Madalena

