Últimos dias de prévias de Carnaval têm programação no Recife e em Olinda; confira

A- A+

A contagem regressiva para o Carnaval entrou na reta final. Está chegando a hora de os foliões curtirem os dias tradicionais da festa mais popular do País.

Mas, quem disse que enquanto a abertura oficial não chega não vai ter mais programação momesca nesses primeiros dias da última semana de prévias?

No Recife, a prefeitura abre oficialmente a folia nesta sexta-feira, mas, até lá, tem mais opções para a população brincar e se aquecer para o Carnaval.

Na terça, às 14h, o Classic Hall recebe o Baile Municipal da Pessoa Idosa. Já às 17h, na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, ocorre o Desfile de Agremiações Itinerante.

Uma hora mais tarde, às 18h, acontece, no Pátio de São Pedro, uma edição especial da tradicional Terça Negra.

A quarta-feira também está repleta de atrações. Às 18h, a Praça do Arsenal e o Pátio de São Pedro recebem, respectivamente, o Encontro de Caboclinhos e Desfile de Agremiações e o Encontro de Mestres das Nações dos Maracatus.

Já às 19h, o Marco Zero, palco principal do Carnaval recifense, recebe o Ensaio Geral das Nações de Maracatu.

Na quinta-feira, às 14h, a Praça do Arsenal sedia o bloco Nem Com Uma Flor, voltado para o combate à violência contra a mulher e que completa 22 anos de história em 2023.

Promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria da Mulher, a troça confeccionou 3 mil camisas, que podem ser adquiridas pelos foliões a partir da troca de kits de higiene pessoal, contendo dois sabonetes e um pacote de absorvente, a serem doados a unidades de atendimento à mulher.

A troca pode ser efetuada, nesta segunda-feira (13), no Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania, no bairro da Soledade.

Também na quinta, acontece, no Pátio de São Pedro, a partir das 18h, o Acerto de Marcha dos Blocos de Pau e Corda. No mesmo horário, a Rua da Moeda sedia o Palco da Diversidade.

Já no Marco Zero, a programação inicia às 15h com o Ubuntu - Encontro dos Afoxés e continua às 19h com o Encontro das Nações - Tumaraca e o Ensaio Geral da Abertura do Carnaval.

Em Olinda, a abertura do Carnaval acontece na quinta-feira com um cortejo reunindo o Homem da Meia-Noite, a Mulher do Dia e o Menino da Tarde.

Antes, na quarta, a Casa Estação da Luz, no Carmo, recebe a Orquestra Tropicana de Frevo, que faz show com Alceu Valença (ingressos a partir de R$ 30).

Já no clima do Carnaval, os foliões aproveitaram o último domingo de prévias na Marim dos Caetés. “Estou redescobrindo o Carnaval de Olinda. Estou achando muito bacana”, comentou, ontem, a professora Camila Telles, de 41 anos, enquanto curtia a folia nas ladeiras olindenses.

Veja também

CARNAVAL 2023 Campanha visa combater o trabalho infantil durante o carnaval