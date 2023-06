A- A+

SÃO JOÃO Últimos dias do São João de Paulista contarão com serviços de apoio à população Festejos juninos da cidade continuam desta quarta (28) à sexta-feira (30), na Praça João Pessoa

O São João de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), segue a todo vapor e, nos últimos três dias de festejos - desta quarta (28) à sexta-feira (30) - contará com diversos serviços direcionados ao cuidado e segurança da população que se deslocar para a Praça João Pessoa, polo dos shows.

Saúde

Com o objetivo de promover uma festa mais segura, a Superintendência de Vigilância em Saúde irá destacar profissionais da área para orientar sobre a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), além da distribuição de preservativos. Haverá ainda no local inspetores sanitários, que irão supervisionar os estabelecimentos que comercializam alimentos.

Atuando na disponibilização de serviços de urgência e emergência, a Superintendência de Atenção Especializada estará no local com um posto de atendimento médico durante todo o evento. Ao todo, a assistência será composta por um total de 60 trabalhadores de saúde, variando entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

A unidade contará ainda com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município, para direcionar os casos mais graves, contando com a atuação de um coordenador do órgão.

Segurança

A segurança do evento ficará por conta do do 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e da Guarda Civil Municipal de Paulista, que destacará 50 profissionais em cada dia das festividades, além de um ônibus que será utilizado como base e uma viatura. Além disso, será montada ainda uma Central de Videomonitoramento, com três câmeras, que funcionará 24h.

Já com foco no combate à exploração sexual e trabalho infantil, o serviço terá apoio dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do Litoral e do Centro da cidade, funcionando das 8h às 16h, para atendimento nos casos de violência sexual, abuso e/ou exploração sexual, violência física, psicológica e negligência contra crianças e idosos.

Após esse horário, os canais de denúncias de flagrantes poderão ser realizadas pelo Disque 100 ou através do atendimento de plantão do Conselho Tutelar, por meio do número (81) 99942-1419.

Limpeza

A coleta de lixo, lavagem, varrição e limpeza do local do evento, além das ruas próximas, serão feitas diariamente, das 5h às 12h. O trabalho será realizado por 42 servidores e contará com um caminhão pipa para água, desinfetantes, um caminhão varredeira, assim como um caminhão compactador.

