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Internacional

Ultraconservador López Aliaga pede às autoridades que declarem 'nulidade' das eleições presidenciais

O Jurado Nacional de Eleições "tem que agir, declarar nulo todo este processo, ou ver como resolve isso", disse o líder do partido Renovação Popular à imprensa

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Rafael López Aliaga Rafael López Aliaga - Foto: Divulgação

O candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, que disputa uma vaga no segundo turno das eleições presidenciais do Peru, pediu nesta terça-feira (14) às autoridades eleitorais que declarem a "nulidade" do pleito devido a irregularidades não comprovadas no processo.

O Jurado Nacional de Eleições "tem que agir, declarar nulo todo este processo, ou ver como resolve isso", disse o líder do partido Renovação Popular à imprensa. "O que estou dizendo é algo mais de fundo: é nulidade", acrescentou à AFP.

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As eleições de domingo foram prejudicadas por problemas na entrega de cédulas de votação, urnas e outros materiais em Lima, com atrasos em dezenas de locais de votação que obrigaram as autoridades a estender o processo eleitoral até segunda-feira.

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