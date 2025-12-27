Sáb, 27 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado27/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ACIDENTE

Ultraleve cai no mar de Copacabana, Rio de Janeiro, neste sábado (27)

Queda se deu na altura do Posto 3 da orla de Copacabana; não há informações sobre vítimas

Reportar Erro
Ultraleve caiu no mar em Copacabana, Rio de Janeiro, neste sábado (27)Ultraleve caiu no mar em Copacabana, Rio de Janeiro, neste sábado (27) - Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

Um avião de pequeno porte (ultraleve) caiu no mar de Copacabana no começo da tarde deste sábado (27).

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro informou à Agência Brasil que foi acionado às 12h34 para a ocorrência.

A queda foi na altura do Posto 3 da orla de Copacabana. Os bombeiros fazem buscas no local do acidente.

“Equipes da corporação atuam no local com todos os recursos disponíveis, incluindo motos aquáticas, embarcações infláveis, equipe de mergulho e apoio aéreo”, informa o comunicado.

Ainda não há confirmação sobre a quantidade de vítimas.
 

Leia também

• Caça da FAB faz "blitz aérea"em avião particular; entenda como funciona

• Foto inédita mostra Marília Mendonça ao lado de piloto antes da queda do avião que matou os dois

• Publicação da Nasa sobre invenção do avião irrita brasileiros

O sábado está sendo de sol forte no Rio, o que levou bastante pessoas à praia. Em dias de praia cheia, é comum a circulação de ultraleves que expõem faixa publicitárias sobre a orla carioca.

O posto 3 fica próximo ao tradicional hotel Copacabana Palace e perto de onde está montado o palco principal para o Réveillon.

Modelo e propriedade
A aeronave é identificada pela matrícula PT-AGB. De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o ultraleve é um Cessna modelo 170A, com capacidade para apenas uma pessoa.

O monomotor é operado e de propriedade da empresa Visual Propaganda Aérea – Eireli.

A situação de aeronavegabilidade era considerada normal, ou seja, apta a voar.

Investigação
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB), informou que investiga as causas do acidente com o ultraleve.

O trabalho de apuração será realizado por investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), escritório regional do Cenipa.

“Durante a ação inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação”, informa a FAB.

A FAB informou que espera concluir a apuração no “menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuinte”.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter