Um adulto e três menores morrem em incêndio de prédio na Espanha

Um adulto e três menores morreram nesta quarta-feira (11) em um incêndio em um prédio na cidade espanhola de Vigo, informaram as autoridades desta cidade da região da Galiza.

"Houve quatro mortes, três (...) menores e um adulto", afirmou o porta-voz do presidente da Câmara de Vigo (noroeste), Carlos López, em coletiva de imprensa, sem dar mais detalhes sobre as vítimas.

Inicialmente, os serviços de emergência haviam informado que os falecidos eram quatro menores, mas, segundo a imprensa espanhola, eram uma mãe e três dos seus filhos.

A mídia local noticiou a possibilidade de o incêndio ter sido iniciado por um ex-morador do prédio.

"É possível que algumas das vítimas, tanto os mortos como alguns dos feridos, sejam irmãos e irmãs", observou um porta-voz dos serviços de emergência.

Nove feridos, três deles em "estado grave", foram levados para hospitais, segundo as autoridades.

Um dos gravemente feridos é uma menina de oito anos, disseram.

No momento do incêndio, deflagrado por volta das 4h (23h de terça no horário de Brasília) no térreo do edifício situado no bairro As Travesas, perto do centro da cidade galega, havia "cerca de 30 pessoas" em seu interior, explicou Carlos López.

As autoridades não especificaram as causas do acidente.

Luto

Os bombeiros receberam o alerta às 4h02 e às 4h09 já se encontravam no local, onde demoraram "dois ou três minutos" para extinguir o incêndio, explicou a chefe de Segurança da Prefeitura de Vigo, Patricia Rodríguez.

"A ação foi praticamente instantânea, e o principal problema foi a fumaça", disse na coletiva de imprensa.

O prefeito de Vigo, Abel Caballero, decretou três dias de luto na cidade.

Fotos da imprensa local mostraram moradores em estado de choque na manhã desta quarta-feira no entorno do prédio. O térreo foi devastado pelas chamas, que também atingiram algumas janelas dos andares superiores.

Uma equipe de psicólogos, especializados em emergências, foi para o local para ajudar os familiares das vítimas, informaram os serviços de emergência.

O presidente regional galego, Alfonso Rueda, disse estar "desolado" com o ocorrido, escreveu na rede social X (antigo Twitter), e enviou suas "condolências aos familiares dos falecidos e aos seus entes queridos".

O incidente ocorre poucos dias depois de um grande incêndio que devastou uma casa de festas latina na cidade de Múrcia (sudeste) em 1º de outubro e deixou 13 mortos, entre colombianos, nicaraguenses e equatorianos.

A tragédia chocou o país, sobretudo, quando se soube que a casa de festas havia sido ordenada a fechar por falta de licença válida há um ano, e que a ordem não havia sido executada pelas autoridades locais.

A Justiça espanhola investiga as mortes como homicídios culposos.

