A- A+

Saúde Um ano após deixar ranking, Brasil volta à lista dos países com mais crianças não vacinadas Em 2023, o país tinha 103 mil crianças não vacinadas, número que saltou para 229 mil no ano passado

O Brasil voltou à lista dos 20 países com maior número de crianças não vacinadas no mundo, mostra levantamento divulgado na segunda-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O relatório considera dados de 2024, um ano após o Brasil ter deixado o ranking com a melhora nos índices de imunização. Em 2023, o país tinha 103 mil crianças não vacinadas, número que saltou para 229 mil no ano passado.

O número é equivalente a 16,8% de toda a população infantil não vacinada na América Latina e no Caribe.

Os dados consideram crianças que não receberam a primeira dose da vacina tríplice bacteriana (DTP), que protege contra difteria, tétano e coqueluche. O imunizante é considerado um indicador de acesso à imunização de rotina, permitindo identificar crianças que não receberam nenhuma dose de qualquer imunizante.

O Brasil agora ocupa a 17ª posição do ranking, atrás de países como Mianmar, Costa do Marfim e Camarões. Na América Latina, apenas o México apresenta números maiores, com 341 mil crianças não vacinadas.

Especialista aponta para erros na comunicação do governo

Diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a especialista em vacinação Isabella Ballalai afirma ter sido pega de surpresa com o retorno do Brasil à lista. Ela chama atenção para as dificuldades na obtenção de informações atualizadas sobre cobertura vacinal no país.

— É importante lembrar que esses resultados são baseados nos dados de 2024. Esse é um dos grandes desafios: ter as coberturas reais. Não estou dizendo que não temos que nos preocupar com 2024, mas, infelizmente, não temos os dados de hoje. A gente tem um delay de notificação, ainda temos muita dificuldade sobre isso — diz.

Ballalai reforça que a comunicação do Ministério da Saúde precisa ser mais clara e aumentar a frequência de estratégias como a vacinação escolar.

— Tivemos a informação do Ministério da Saúde em fevereiro de que a meta vacinal teria sido alcançada para BCG, tríplice viral e poliomielite. Então, fica essa confusão para a população entender quando a gente vê tantos dados diferentes. Não estamos num momento de relaxamento — afirma a especialista.

Entre 2000 e 2012, a cobertura da primeira dose da DTP no Brasil era de cerca de 99%. Após 2019, caiu para 70%, e com a pandemia da Covid, em 2021, chegou a 68%, mas voltou a subir nos últimos anos, atingindo 91% em 2024.

Mais de 14 milhões de crianças não vacinadas no mundo

Nove países concentram mais da metade das crianças não vacinadas a nível global: Nigéria, Índia, Sudão, República Democrática do Congo, Etiópia, Indonésia, Iêmen, Afeganistão e Angola.

Segundo as organizações, 89% das crianças no mundo, cerca de 115 milhões, receberam ao menos uma dose da vacina DTP, e 85% (109 milhões) completaram as três doses. Apesar disso, cerca de 14,3 milhões de crianças seguem totalmente sem vacinação. “Embora os avanços sejam modestos, eles representam um progresso contínuo dos países que buscam proteger as crianças, mesmo diante de desafios crescentes”, afirmou a OMS.

A OMS e o Unicef apontam o baixo acesso aos serviços de saúde, interrupções no fornecimento, conflitos, instabilidade e desinformação como principais obstáculos ao aumento da cobertura.

Veja também