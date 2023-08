Um ano após morte, apartamento de Jô Soares continua à venda por R$ 12 milhões; veja fotos

A- A+

O apartamento em que morava Jô Soares, em São Paulo, continua à venda — por R$ 12 milhões — exatamente um ano após a morte do apresentador e humorista. O imóvel de luxo no bairro de Higienópolis, um dos mais valorizados na capital paulista, ficou de fora do testamento porque o artista o havia passado para o nome da ex-mulher Flávia Pedras, em 2017. De acordo com especialistas em mercado imobiliário, o tamanho da residência pode estar atrapalhando a venda.

Jô se mudou com Flávia para o apartamento nos anos 1990. Inicialmente, o imóvel não era um duplex, mas o apresentador comprou duas unidades, uma em cima da outra, e fez mudanças no local. Há, inclusive, um elevador interno conectando os dois pisos. Em 2011, ele abriu as portas de sua casa para Angélica, no programa "Estrelas".

O apartamento — localizado num prédio construído em 1952 — tem vista para o Vale do Pacaembu, paredes e portas em madeira e fotografias e obras de arte espalhadas por seus 628 metros quadrados. Além disso, conta com uma biblioteca, uma barbearia e uma capela dedicada a Santa Rita de Cássia, de quem Jô era devoto. Há quatro quartos, sendo uma suíte, cinema com home theater e ar-condicionado central, além de janelas automatizadas e antirruído em todos os cômodos.

Os móveis do último morador ainda estão intactos no apartamento. Por meio do vídeo acima, é possível ver alguns itens, como uma estátua do Super-Homem, além de quadros e cartazes antigos. A imobiliária, no entanto, não garante que os objetos permanecerão no local após a negociação final.

