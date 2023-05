Um ano após revelar escolha por suicídio assistido, Alain Delon faz leilão de sua coleção de arte

A- A+

Em 2022, a lenda do cinema Alain Delon anunciou que iria optar pelo suicídio assistido. Um ano depois, a venda gradual do patrimônio do ator de 86 anos vem reacendendo a polêmica sobre uma despedida. A mais nova venda de Delon é a sua coleção de pinturas antigas, cujo leilão acaba de ser anunciado pela tradicional casa Cornette de Saint Cyr.

Ele já havia leiloado outras quatro coleções com a casa belga: de arte moderna (2007), de vinhos (2011), de relógios (2012) e de fuzis (2014). Mas dessa vez, de acordo com a imprensa francesa, ele estaria se desfazendo de seu patrimônio mais querido.

O ator, que no longa "Monsieur Klein" (1976) interpretou um colecionador inescrupuloso durante a ocupação nazista na França, é um notório amante da arte. Há quase 20 anos, quando Delon vendeu sua coleção de quadros modernos, o leiloeiro Pierre Cornette de Saint Cyr revelou que o ator via os quadros dos pintores Eugène Delacroix, Théodore Géricault e Jean-François Millet como parte de sua "família". "Ele é fiel a eles, sempre...", disse Saint Cyr.

Fiel até agora, já que os três artistas foram incluídos entre os 81 itens da coleção, avaliada entre 4 e 5 milhões de euros (cerca de R$ 21 e 27 milhões, na cotação atual). O quadro de “Cavalo Árabe Amarrado a uma Estaca” (1825), de Delacroix, está avaliado em cerca de R$ 3 milhões. Outro destaque são desenhos do Renascimento italiano, entre eles um de Veronese.

“Comprei meu primeiro desenho em 1964 em Londres. Com o passar dos anos, adquiri desenhos, quadros e esculturas que chegaram a me emocionar, falaram comigo e até me emocionaram”, disse o ator de 87 anos no catálogo de venda. “Estas obras me acompanharam durante muitos anos e fazem parte da minha vida”, afirmou.

Em março em 2022, Alain Delon explicou em seu perfil oficial no Instagram a escolha de morrer através de um suicídio assistido. "Tomei minha decisão faz tempo, acredito que minha vida foi bela mas também difícil", escreveu ele, na rede social.

