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Internacional Um brasileiro e dois bolivianos detidos na França por tráfico de cocaína Um barco foi interceptado em 25 de junho perto da ilha francesa de Reunião, no Índico, e as autoridades apreenderam mais de uma tonelada de cocaína

Um brasileiro e dois bolivianos foram detidos e indiciados na sexta-feira (10) em Paris depois que foram interceptados em uma embarcação no Oceano Índico com mais de uma tonelada de cocaína a bordo, informaram neste sábado (11) à AFP fontes próximas ao caso.

Segundo uma das fontes, os três navegavam da América do Sul em direção à Austrália. O barco foi interceptado em 25 de junho perto da ilha francesa de Reunião, no Índico, e as autoridades apreenderam mais de uma tonelada de cocaína.

Após o indiciamento na sexta-feira por um tribunal de Paris, os três suspeitos compareceram a uma audiência com uma juíza que decretou a prisão preventiva.

O cidadão brasileiro, de 58 anos, se apresentou como pescador aos investigadores.

Procurado pela AFP, o advogado do brasileiro disse que o cliente não tem "nenhum vínculo com o mundo do narcotráfico, que claramente se aproveitou de sua precariedade física e psíquica".

"É um homem já de certa idade e cansado", insistiu o advogado Eliott Amzallag.

Os dois bolivianos, na faixa de 30 e 40 anos, foram detidos, indiciados e colocados em prisão preventiva em Paris.

"Meu cliente vai cooperar plenamente", disse à AFP o advogado do mais jovem, Baptiste Bellet, confiante de que a investigação demonstrará que seu cliente "é alheio à rede criminosa apontada no processo".

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